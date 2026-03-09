गर्मी में फ्लॉन्ट करें अपना ट्रेडिशनल लुक, यहां खरीदें कॉटन की हल्की और मुलायम साड़ियां
गर्म मौसम में फैशनेबल और कंफर्टेबल लुक चाहिए, तो ट्राई करें कॉटन की हल्की और मुलायम साड़ियों के ये 8 विकल्प। इनके खरीद पर पाएं 50 से 80% तक का छूट।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी के मौसम में कॉटन फैब्रिक से बेहतर भला क्या होगा सूट हो या साड़ी समर में कॉटन के आउटफिट्स चुनें। इस तरह आप कंफर्टेबल रहते हुए अपना स्टाइल फ्लॉन्ट कर सकती हैं। सिंथेटिक या भारी कपड़े पहनने से त्वचा पर पसीना बना रहता है, और रैशेज एवं खुजली की समस्या हो सकती है। वहीं कॉटन फैब्रिक हवादार होती है, और पसीना अवशोषित कर लेती है। क्या आपको भी मेरी तरह साड़ियों का शौक है, तो गर्मी में कॉटन की आरामदायक साड़ियां स्टाइल करें। अमेजॉन पर कॉटन साड़ियों के वैरायटी उपलब्ध है, वो भी बेहद सस्ते दाम पर। तो मोबाइल उठाएं और डिस्काउंटेड प्राइस में घर बैठे ऑर्डर करें कॉटन साड़ियों की वैरायटी।
Mirchi Fashion की ये ड्यूल टोन साड़ी न केवल देखने में खूबसूरत है, बल्कि बेहद हल्की और आरामदायक भी है। इस पूरे साड़ी पर फॉइल प्रिंट मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। अगर आप गर्मी में डेली इस्तेमाल के लिए साड़ी ढूंढ रही हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसके अलावा इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करें, या कैजुअल आउटिंग में कहीं भी पहन कर जा सकती हैं। यह लॉन्ग वेयरिंग साड़ी है।
Sidhidata की कोटा डोरिया कॉटन मणिपुरी साड़ी का लुक कमाल का है। खास कर इसका बॉर्डर डिज़ाइन इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 81% के ऑफ पर ऑर्डर करें। गर्मी में इसे नियमित इस्तेमाल में ला सकती हैं। इसके अलावा यह फेस्टिवल्स और ऑफिस में कैरी करने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है।
कॉटन लिनन सिल्क फैब्रिक से तैयार ये हल्की और मुलायम साड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस साड़ी पर बॉर्डर स्टाइल के साथ ही साथ फ्लोरल प्रिंट मिल जाएंगे, जो एक कंपलीट समर वाइब क्रिएट कर रहे हैं। 5.5 मीटर कि साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाता है। आप इसे नियमित इस्तेमाल के साथ-साथ ट्रेडिशनल इवेंट्स पर या ऑफिस वर्क के साथ कैजुअल पार्टी में कैरी कर सकती हैं। ये बॉडी पर बेहद लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी।
कॉटन फ्लोरल प्रिंटेड इस साड़ी का लुक कमाल का है। गर्मी में हल्की और आरामदायक साड़ी की तलाश है, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इस खूबसूरत साड़ी पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए इन्हें ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल करना बेहद आसान होगा। 5.5 मीटर कि साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
100% कॉटन कपड़े के साथ ये साड़ी आपके शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। ये एक समर वियर आउटफिट है, जिस पर खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न बने हैं। साथ ही इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इसकी फैब्रिक से हवा पास होती है, जिससे बॉडी पर पसीना लंबे समय तक नहीं रहता और शरीर में ठंडक का एहसास होता है। ऑफिस जाने से लेकर कैजुअल आउटिंग पर आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।
कॉटन की हैंडलूम साड़ी का सिंपल और आकर्षक लुक वर्किंग महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। गर्म मौसम में आप इसे रोजाना कैरी कर सकती हैं, वहीं वर्क वियर के तौर पर इसे मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। इस हल्की और मुलायम साड़ी को लंबे समय तक कैरी करें, यह शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। 5.5 मीटर लंबी ये साड़ी अनस्टीच्ड ब्लाउज पिस के साथ आती है।
ये लाइट वेट साड़ी गर्मी के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें साड़ियां पसंद हैं। प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस हैंडलूम साड़ी को लंबे समय तक कैरी किया जा सकता है। त्यौहार हो ऑफिस हो या बाहर आउटिंग पर जाना हो, ये कॉटन साड़ी बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 85% का छूट मिल रहा है।
चंदेरी कॉटन मैटेरियल से तैयार इस फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी का लुक कमाल का है। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। वहीं अमेजॉन पर इस साड़ी के कई अन्य रंग और पैटर्न भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप 56% के डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। गर्मियों में अपने लिए साड़ी तलाश रही हैं, तो इस विकल्प को हाथ से न जाने दें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।