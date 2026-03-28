इस गर्मी ट्राई करें हल्की आरामदायक शिफॉन साड़ियां, पाएं 80% से अधिक छूट
Amazon पर शिफॉन साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, सभी पर 60 से 85% तक ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको भी हल्की आरामदायक साड़ी की तलाश है, तो ये 8 विकल्प ट्राई कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शिफॉन फैब्रिक डेलिकेट होती है, इसलिए ये मार्केट में थोड़ी महंगी आती है। पर चिंता न करें, यहां इन सभी साड़ियों पर 80% से अधिक छूट मिल जाएगी। इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आप शिफॉन फैब्रिक की साड़ियां तलाश रही हैं, तो यहां दिए गए ये 8 बेहतरीन ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें।
कम बजट में शिफॉन साड़ी की तलाश है, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। पत्तियों के प्रिंट वाली ये हल्की और मुलायम साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। खासकर गर्म मौसम में इन्हें बेफिक्र होकर लबे घंटों तक कैरी करें, ये बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
SIRIL ब्रांड की ये फ्लोरल प्रिंटेड शिफॉन साड़ी हल्की और आरामदायक है। अगर आपको लाइट वेट साड़ी की तलाश है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस साड़ी का कलर कांबिनेशन भी कमाल का है। इसके साथ आप अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। महिलाएं इसे गिफ्टिंग के लिए भी घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
इस शिफॉन साड़ी का रंग और इसपर बने पैटर्न दोनों बेहद आकर्षक हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो गर्मी में शरीर को रिलैक्स रहने में मदद करती है। इसकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इसे बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। 500 के प्राइस रेंज में इस तरह की साड़ी ढूंढना मुश्किल है। 82% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
सिंपल ट्रेडिशनल लुक के लिए ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी ट्राई करें। इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक गर्म मौसम में इसे आपके लिए बेस्ट चॉइस बनाती है। आप इसे गर्मी में रोजाना कैरी करने के साथ ही फेस्टिव सीजन में भी स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
शिफॉन फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत साड़ी का लुक कमाल का है। ये पूरी साड़ी प्लेन है, केवल बॉर्डर पर प्रिंट और पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, सभी पर 82% का ऑफ मिल जाएगा। वर्क वियर से लेकर रोजाना घर पर कैरी करें, ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। अपने समर कलेक्शन में ये हल्की और आरामदायक साड़ी जरूर शामिल करें।
इस साड़ी पर बने फ्लोरल प्रिंट बेहद आकर्षक हैं। इसका कलर कांबिनेशन मुझे बहुत पसंद आया है। इस साड़ी की शिफॉन फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, गर्मी में इसे बेफिक्र होकर स्टाइल करें। इस साड़ी को मैनेज करना भी बेहद आसान है। चाहे इन्हें जितनी बार वॉश करें, इसकी फैब्रिक को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
इस फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी का कलर और प्रिंट दोनों रिफ्रेशिंग है, जो इसे गर्म मौसम के लिए एक खास विकल्प बनाता है। इसकी शिफॉन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी ये पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। ऑफिस जाना हो या शॉपिंग पर इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इस 5.5 मीटर की साड़ी के साथ 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा।
,Mirchi fashion की शिफॉन साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस साड़ी पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। अगर आप भी गर्मी में साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर 83% का ऑफ मिल जाएगा।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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