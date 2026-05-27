गर्मी में पसीने से परेशान रहती हैं? तो 799 रुपए के अंदर खरीदे हवादार कॉटन कुर्ता सेट्स
इस गर्मी में पसीने से परेशान हैं? हल्के और हवादार कॉटन कुर्ता सेट्स आपकी समस्या का समाधान हो सकते हैं। 799 रुपए के अंदर बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जो ना केवल आरामदायक हैं, बल्कि आकर्षक प्रिंट और पैटर्न्स के साथ आते हैं। पढ़ें और अपनी गर्मी की शैली को बदलें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस बढ़ती गर्मी में अगर आप भी पसीने से परेशान रहती हैं, तो सबसे जरूरी है एक सही आउटफिट कैरी करना। कॉटन के हल्के हवादार कुर्ता सेट्स इस समस्या का समाधान साबित हो सकते हैं। कॉटन की हवादार फैब्रिक बॉडी में हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी में ठंडक का एहसास भी बना रहता है। वहीं इस प्रकार घमौरियां एवं इन्फेक्शन जैसी स्किन से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है। चिंता न करें ये आउटफिट्स इतने महंगे नहीं हैं, 799 के अंदर आप बेस्ट क्वालिटी का कुर्ता सेट ऑर्डर कर सकती हैं।
1. SIRIL Women's Rayon Blend Floral Printed Straight Kurta Pant with Dupatta Set
SIRIL का ये कॉटन कुर्ता सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। इस कुर्ते पर प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं। अगर आप भी लंबे समय से हल्का आरामदायक कपड़ा तलाश रही हैं, तो इस आउटफिट को एक मौका जरूर दें। इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा।
2. rytras Women Cotton Printed A-Line Kurta with Palazzo Pant Set
बढ़ती गर्मी ने आपको भी परेशान कर दिया है! ऑफिस जाना हो या कभी आउटिंग और शॉपिंग पर जाना हो सबसे पहले अपने आउटफिट को लेकर चिंतित हो जाती हैं? तो अब ये चिंता छोड़ दें! कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्का आरामदायक कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं, समर रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे।
Nermosa का प्रिंटेड कुर्ता सेट एक हल्का और आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है। इस पर आकर्षक प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। खासकर इसकी फैब्रिक की जितनी तारीफ करो उतना कम है। गर्मी में इनमें हवा का बहाव बना रहता है और बॉडी में ठंडक महसूस होती है। इसलिए जिन्हें अधिक पसीना आता है, उन्हें इसे जरूर ऑर्डर करना चाहिए।
4. INDO ERA Women's Cotton Yoke Design Straight Kurta Pant with Dupatta Set
Indo Era कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक इसे एक समर फ्रेंडली आउटफिट विकल्प बनाती है। साथ ही इस पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो देखने में काफी खूबसूरत है। ऑफिस वियर से लेकर छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें।
Parthvi प्योर कॉटन कुर्ता सेट एक हल्का आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है। ये समर फ्रेंडली लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको अधिक पसीना आता है और आप अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो इसे ट्राई करें! इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 76% का छूट मिल रहा है।
6. rytras Women Printed A-Line Kurta Set with Palazzo Pants
डेली वेयर के लिए हल्का आरामदायक बजट फ्रेंडली आउटफिट ढूंढ रही हैं, तो ये कुर्ता सेट आपको जरूर पसंद आएगा। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक बॉडी में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। अगर गर्मी में अधिक पसीना आता है और आप आसानी से विचलित हो जाती हैं, तो ये आउटफिट ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इस इसपर बने अट्रैक्टिव प्रिंट और पैटर्न इस कुर्ता सेट के आकर्षण का केंद्र हैं। आप इसे ऑफिस वियर से लेकर छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं।
Klosia का ये कॉटन फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और हवादार है। 74% के ऑफ पर ये पॉकेट फ्रेंडली दाम पर उपलब्ध मिल जाएगी। इसकी हवादार फैब्रिक इसे उन सभी महिलाओं के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाती है, जिन्हें अधिक पसीना आता है। अगर आप भी गर्मी में आसानी से विचलित हो जाती हैं, तो ये आउटफिट जरूर ट्राई करें।
Parthvi के इस कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसका कलर और डिजाइन दोनों अट्रैक्टिव है और इसे काफी लोगों ने आर्डर भी किया है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर 76% का ऑफ मिल रहा है। बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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