इस गर्मी रिफ्रेशिंग लुक के लिए खरीदें फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट्स, यहां हैं 8 विकल्प
गर्मी में रिफ्रेशिंग लुक चाहिए, तो ट्राई करें Amazon के ये 8 फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट्स। सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। यानी अब बड़ी बचत के साथ मिलेगा बेहतर कंफर्ट।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में अक्सर महिलाएं अपनी आउटफिट्स को लेकर कंफ्यूज रहती हैं! गर्मी, पसीना और धूल गंदगी बॉडी को इरिटेट करते हैं। ऐसे में रिफ्रेशिंग लुक के लिए Amazon के ये 8 कुर्ता सेट्स ट्राई कर सकती हैं। हल्के और आरामदायक फैब्रिक से तैयार ये फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट्स परफेक्ट रहेंगे। ऑफिस जाना या कॉलेज या फिर आउटिंग या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो, इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कुर्ता सेट्स की वैरायटी।
Nermosa का ये सफेद फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट का लुक बेहद आकर्षक है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक इसे समर्स के लिए एक बेस्ट विकल्प बनाती हैं। अगर आपको भी अत्यधिक पसीना आता है, या गर्मी में घमौरियां निकल आती हैं, तो ये कुर्ता सेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय इसपर 30% का ऑफ पर उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें।
अधिक पसीना आता है और गर्मी में रिफ्रेशिंग लुक चाहिए, जिसके लिए हल्के और आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो ये कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट कंप्लीट समर वाइब दे रहे। ये गर्मी में रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसका रंग मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इसे जरूर ट्राई करें। इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, इसलिए समय रहते इसे ऑर्डर करें।
Arayna ब्रांड का प्योर कॉटन कुर्ता सेट एक सिंपल और अट्रैक्टिव आउटफिट ऑप्शन है। इस पूरे आउटफिट पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। वहीं इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जिसे आप लंबे समय तक बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उनके लिए ये पूरी तरह कंफर्टेबल रहेगी। अगर आपको मेरी तरह हल्के और आरामदायक समर वियर की तलाश है, तो ये आउटफिट जरूर ऑर्डर करें।
EthnicJunction की लाइनें कॉटन फैब्रिक से तैयार ये यूनीक कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें शॉर्ट कुर्ती और फारसी सलवार आएगा। अगर आप साधारण कुर्ता सेट से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो इस समर सीजन इसे अपने आउटफिट कलेक्शन में जरूर शामिल करें। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, साथ ही इस पर बने फ्लोरल प्रिंट भी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसमें आपको अलग-अलग कलर और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
हल्के गुलाबी रंग के इस फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। अगर आपको भी अनारकली पैटर्न सलवार सूट पसंद आते हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। खासकर गर्मी के मौसम में ये आपकी बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। साथ ही ये हवादार है, तो अगर आपको भी अधिक पसीना आता है या घमौरियां निकल आती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
हल्के गुलाबी रंग के इस फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। अगर आपको भी अनारकली पैटर्न सलवार सूट पसंद आते हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। खासकर गर्मी के मौसम में ये आपकी बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। साथ ही ये हवादार है, तो अगर आपको भी अधिक पसीना आता है या घमौरियां निकल आती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
ये सिंपल और अट्रैक्टिव फ्लोरल प्रिंटेड आउटफिट कॉलेज गर्ल्स और वर्किंग महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक समर्स के लिए इसे एक खास आउटफिट बनाती हैं। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न साथ ही इसका रंग एक रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। इसकी फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है, साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी है।
फ्लोरल कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो ये कॉटन कुर्ता सेट ट्राई करें। अगर आप पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये यूनीक कॉटन कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, साथ ही इसका कलर कॉन्बिनेशन भी यूनिक है। ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग पर जाना हो या गर्मी में छोटी-मोटी पार्टी अटेंड करनी हो, आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक बॉडी पर पसीना जमा नहीं होने देती।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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