इस समर सीजन अपने वॉर्डरोब में शामिल करें कंफर्टेबल बॉटम वियर के ये 8 विकल्प

गर्मी की शुरुआत में ही हम आपके लिए लेकर आए हैं, कॉटन फैब्रिक के बॉटम वियर्स के कुछ बेहतरीन विकल्प, जो शरीर पर हल्के और आरामदायक महसूस होंगे।

गर्म मौसम में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पहनावे का पूरा ध्यान रखें। हल्के और मुलायम कपड़े शरीर को पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं। साथ ही इनमें हवा का बहाव भी बना रहता है और पसीना त्वचा पर जमा नहीं होता। इस तरह बैक्टीरियल ग्रोथ की संभावना कम जाती है, और घमौरियां एवं रैशेज आपको परेशान नहीं करते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गर्मी की शुरुआत में ही हम आपके लिए लेकर आए हैं, कॉटन फैब्रिक के बॉटम वियर्स (lightweight comfortable palazzo pant) के कुछ बेहतरीन विकल्प, जो शरीर पर हल्के और आरामदायक महसूस होंगे। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इनके 8 टॉप रेटेड ऑप्शंस।

Trasa ब्रांड की कॉटन रेयान फैब्रिक से तैयार मैरून रंग के इस प्लाजो पैंट का ढीला-ढाला फिटिंग समर सीजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो पैरों में हवा का बहाव बनाए रखती है। इसे आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। फैंसी टॉप के साथ कैजुअल आउटिंग के दौरान या फिर घर पर पजामा पार्टी करनी हो, ये विकल्प पूरी तरह परफेक्ट रहेगी।

RATAN की कॉटन प्रिंटेड वाइड लेग प्लाजो पैंट पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर और पैटर्न उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी का लुक कमाल का है। इसे किसी भी कैजुअल टॉप कुर्ती शॉर्ट कुर्ती इत्यादि के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ये प्लाजो पैंट एक आकर्षक लुक क्रिएट करने में मदद करेगा।

अगर आपको भी गर्मी में हल्के और आरामदायक बॉटम वियर की तलाश है, तो कॉटन फैब्रिक से तैयार प्लाजो पैंट ट्राई कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं, जिसे किसी भी कुर्ती या कैजुअल टॉप के साथ स्टाइल किया जा सकता है। साथ ही इसमें कई अन्य कलर और पैटर्न विकल्प भी उपलब्ध मिल जाएंगे। वहीं इनके प्लस साइज भी हैं, यानी आप सभी इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं।

गर्मी में आरामदायक ट्राउजर की तलाश है, वो भी मॉडर्न लुक के साथ तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। यह कैजुअल पैंट कंफर्टेबल होने के साथ ही साथ स्टाइलिश भी है। इसे घर पर आराम से कैरी करें, साथ ही चाहे तो ट्रैवलिंग के दौरान या जिम में भी इन्हें कैरी सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और यह प्लस साइज में भी अवेलेबल है।

ब्राउन रंग पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट इस प्लाजो के आकर्षण में चार-चार लगा रहे हैं। इसका कॉटन मटेरियल हल्का और आरामदायक है, जिससे हवा का बहाव बना रहता है और गर्मी में पसीना जमा नहीं होता। आप इसे किसी भी प्लेन कुर्ती और टॉप के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें कई अन्य कलर और पैटर्न के विकल्प मिल जाएंगे। सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है।

AMAZON BRAND कॉटन सलवार एक आरामदायक विकल्प है। गर्म मौसम में ऐसे ढीले ढाले सलवार बेहद पसंद आते हैं। इन्हें शॉर्ट और लॉन्ग कुर्ती के साथ स्टाइल करें, ये एक मॉडर्न लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। इस सलवार में आपको प्लस साइज भी मिल जाएगा, साथ ही अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

आरामदायक बॉटम वियर की तलाश है, तो चिंता न करें, कॉटन फैब्रिक से तैयार प्लाजो पैंट का ये विकल्प ट्राई करें। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं, जिसे किसी कुर्ती या कैजुअल टॉप के साथ स्टाइल किया जा सकता है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो पैरों में हवा का बहाव बनाए रखती है। इसे आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। तो इंतजार कैसा! 58% के ऑफ के साथ 57% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

AMAZON BRAND का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फ्लेयर्ड प्लाजो पैंट एक आरामदायक विकल्प है। इसमें आपको प्लस साइज भी अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ में अन्य कलर और डिजाइन भी उपलब्ध है। अगर लंबे समय से कंफर्टेबल प्लाजो पैंट की तलाश है, तो इस विकल्प को हाथ से न जाने दें। इस प्रोडक्ट पर 44% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।