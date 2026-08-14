रक्षाबंधन स्पेशल: भाई ही क्यों बहने भी दे सकती हैं तोहफ़ा, यहां खरीदें आरामदायक कॉटन शर्ट्स
रक्षाबंधन पर सिर्फ भाई ही क्यों, इस बार बहने भी देंगी अपने भाई को तोहफा! बड़ी बचत के साथ खरीदें कॉटन कैजुअल शर्ट्स के ये 6 विकल्प!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
रक्षाबंधन आने वाला है और आप सभी बेहद उत्सव होंगे। पर हर रक्षाबंधन सिर्फ भाई ही क्यों तोहफा देते हैं, क्यों न इस साल हम भी उन्हें कुछ कुछ खास तोहफा दें! कॉटन के हल्के आरामदायक शर्ट कैसे रहेंगे? कैजुअल शर्ट तो सभी को पसंद आते हैं और ये एक ऐसा विकल्प है जो लगभग रोजाना इस्तेमाल में आता है। तो क्यों न इधर-उधर की चीजों पर अधिक खर्च करने की जगह आप अपने भाई को कुछ ऐसा दें जो वो असल में इस्तेमाल कर सकें। वहीं मैं आपको इन पर ज्यादा खर्च करने भी नहीं कह रही, क्योंकि Amazon पर इस समय कैजुअल शर्ट्स पर चल रहा है बंपर डिस्काउंट ऑफर। जहां आप प्रीमियम ब्रांडेड शर्ट भी आधे दाम पर खरीद सकती हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कॉटन शर्ट्स के कुछ आरामदायक विकल्प।
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यहां खरीदें कैजुअल कॉटन शर्ट्स:
1. Majestic Man Comfort Slim Fit Pure Cotton Checked Casual Shirt
Majestic Man के इस कैजुअल कॉटन शर्ट को आप किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकते हैं। इसका रंग और स्टाइल दोनों ही कमाल है। वहीं हल्का हवादार कपड़ा इसे बरसात के चिपचिपे मौसम के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। जिन्हें पसीना आता है, उनके लिए ये कारगर रहेगा। इसमें कई अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, और सभी पर 69% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Aleen Solly का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कैजुअल शर्ट रोजाना स्टाइलिंग के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसके कपड़े का टेक्सचर बेहद मुलायम है, साथ ही ये हल्का और हवादार है, इस प्रकार इसमें शरीर पूरी आरामदायक महसूस करता है। ऑफिस जाना हो या कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो या फिर आउटिंग का प्लान हो, इस कैजुअल शर्ट को किसी भी मौके पर स्टाइल किया जा सकता है। अगर आप अपने भाई को राखी पर कोई तोहफा देना चाहती हैं, तो इस तरह के कैजुअल शर्ट उन्हें बेहद पसंद आएंगे।
3. The Indian Garage Co Men Regular Fit Checkered Full Sleeves Cutaway Collar Casual Shirt
कॉटन कैजुअल शर्ट का कपड़ा हल्का हवादार है, साथ ही इसपर चेक डिजाइन बना है, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहा है। खासकर कैजुअल लुक के लिए इस तरह के शर्ट काफी पसंद किए जाते हैं। कम बजट में प्रीमियम क्वालिटी का शर्ट ढूंढ रहे हैं, तो इसे एक मौका अच्छा है, इसे हाथ से न जानें दें। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और गिफ्टिंग के लिए ये शर्ट एक बेहतरीन विकल्प है। इस समय इस पर 72% का छूट चल रहा है, यानी बेहद कम दाम में ये शर्ट फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ आपके घर पर डिलीवर होगा।
इस शर्ट के दाम पर मत जाइए, क्योंकि ये जितना सस्ता है, उतना ही आरामदायक है। गर्मी और बरसात में चिपचिपे पसीने से छुटकारा पाने में ये आपकी मदद कर सकता है। इसका रिफ्रेशिंग रंग और इसकी हल्की हवादार फैब्रिक इसे आपकी वार्डरोब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शर्ट बना देंगी। खासकर यह वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसे ऑफिस वियर के तौर पर आराम से स्टाइल किया जा सकता है। अगर आपका भाई भी ऑफिस जाता है और आप उन्हें कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जो वो नियमित इस्तेमाल करें, तो ये शर्ट एक अच्छा विकल्प है। साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
5. Majestic Man Men Classic Slim Fit Pure Cotton Casual Shirt
Majestic man के इस कॉटन कैजुअल शर्ट का डिजाइन और इसकी आरामदायक फैब्रिक इसे उपभोक्ताओं का पसंदीदा विकल्प बनाती हैं। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कैजुअल शर्ट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। साथ ही ये शर्ट ज्यादा महंगा नहीं है, 69% के ऑफ पर केवल 472 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगा। वो भी फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ घर पर डिलीवर होगा।
Amazon Brand के इस कॉटन कैजुअल शर्ट को लोगों ने काफी पसंद किया है। इसका रेगुलर फिट डेली स्टाइलिंग के लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप भी अक्सर आउटिंग पर या गेट टूगेदर में जाते हुए अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस शर्ट को आप किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकते हैं। खासकर गर्म मौसम में स्टाइल करने के लिए ये बेहतरीन विकल्प साबित होगा। अगर गर्मी में तरोताजगी का एहसास चाहिए तो इस तरह का शर्ट परफेक्ट रहेगा।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें