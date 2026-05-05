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Mother's Day Special: मां को गिफ्ट करें उनकी पसंदीदा प्रीमियम बनारसी सिल्क साड़ी

May 05, 2026 11:22 am ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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Mother's Day पर मां को क्या गिफ्ट दें, ये समझ नहीं आ रहा, तो Amazon के इन प्रीमियम बनारसी सिल्क साड़ियों के विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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Mother's Day आने वाला है, आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। इस बार अपनी मां को उनकी पसंदीदा प्रीमियम बनारसी सिल्क साड़ी गिफ्ट करें! 50 साल पुरानी हो या आज की बात हो बनारसी सिल्क साड़ियों का ट्रेंड हमेशा से चला आ रहा है। आपकी मां, दादी, चाची, मौसी और बुआ सभी को बनारसी सिल्क साड़ियां बेहद पसंद होगी। अगर आप भी मदर्स डे पर उन्हें सरप्राइज (mother's Day surprise) करना चाहती हैं, तो क्यों न उन्हें उनके समय की याद दिलाई जाए। यहां बनारसी सिल्क साड़ियों के कुछ बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें (mother's day gift idea)।

Mother's Day Special: मां को गिफ्ट करें उनकी पसंदीदा प्रीमियम बनारसी सिल्क साड़ी

टॉप रेटेड बनारसी सिल्क साड़ियां:

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Swornof की कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी एक परफेक्ट फेस्टिव वेडिंग वियर साड़ी है। इसका पल्लू डिजाइन काफी खूबसूरत है। साथ ही इसका रंग भी यूनिक है। ये महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 83% का ऑफ मिल रहा है। इसे आज ही ऑर्डर करें।

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Mehrang की कॉटन बनारसी सिल्क साड़ी ट्रेडिशनल लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर इस साल घर में किसी की शादी है, तो आपकी मां इस साड़ी को आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसका खूबसूरत कलर और डिजाइन उन्हें बेहद पसंद आएगा। वहीं इस पर 75% का ऑफ भी उपलब्ध है, 999 में मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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SIRIL की बनारसी सॉफ्ट सिल्क साड़ी का कलर और डिजाइन दोनों आकर्षक है। ड्यूल कंट्रास्ट कलर की ये साड़ी एक आकर्षक लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। ये साड़ी मॉडर्न में ट्रेडिशनल का टच दे रही है। अगर लंबे समय से मदर्स डे पर अपनी मां को गिफ्ट करने के लिए खूबसूरत साड़ी की तलाश में हैं, तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे।

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Shiv textile की बनारसी सिल्क साड़ी को बहुत सी महिलाओं ने आर्डर किया है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर इसके डिजाइन को भी अप्रिशिएट किया है। अगर आप भी रिव्यू पर भरोसा करती हैं, तो ये साड़ी जरूर ट्राई करें। ये Mother's Day पर गिफ्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपकी मां इसे फेस्टिव वियर से लेकर वेडिंग वियर तक किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं।

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Monjolika fashion की यह बनारसी सिल्क साड़ी बेहद हल्की और मुलायम है। इस पर जड़ी बूटी का वर्क किया गया है, जो इस साड़ी में एलिगेंस ऐड कर रहा। वेडिंग हो या फेस्टिवल महिलाएं इसे बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। समर्स में लंबे समय तक करी करने के बाद भी बॉडी पर किसी तरह की इरिटेशन और इचिंग महसूस नहीं होगी। ये आपकी मां के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, 81% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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SGF 11 लेरिया पटोला सॉफ्ट सिल्क बनारसी साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, उतनी हल्की और मुलायम भी है। अगर आपकी मदर फ्रिक्वेंट साड़ियां नहीं पहनती हैं, तो उन्हें इस तरह की साड़ी गिफ्ट करें। ट्रेडिशनल इवेंट्स पर स्टाइल करने के लिए परफेक्ट रहेगी। इस खूबसूरत साड़ी पर 85% का ऑफ मिल रहा है, मदर्स डे स्पेशल डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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MONJOLIKA FASHION की ये खूबसूरत जड़ी वर्क के साथ बनारसी सिल्क साड़ी का लुक कमाल का है। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा बना देगी। अगर आप कम बजट में खूबसूरत साड़ी की तलाश कर रही हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इस फूल और साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। कंज्यूमर्स ने भी इसकी क्वालिटी की काफी तारीफ की है।

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SWORNOF की कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी एक परफेक्ट वेडिंग वियर आउटफिट है। अगर आपकी मां को इस साल शादी अटेंड करनी है, तो ये साड़ी उन्हें जरूर गिफ्ट करें। इस तरह की साड़ी मार्केट में काफी महंगी आती है, परंतु Amazon पर 2000 के अंदर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी। मदर्स डे ( mother's day gift) पर अपनी मां को इस साड़ी के साथ सरप्राइज करें, ये उन्हें बहुत पसंद आएगी।

समर्स में रोजाना रिफ्रेशिंग लुक चाहिए, तो ऑर्डर करें कंफर्टेबल Co-Ord सेट्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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