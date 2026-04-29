इस Mother's Day पर अपनी मां को गिफ्ट करें उनकी पसंदीदा कांजीवरम साड़ी
Mother's Day पर मां के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो इस बार उन्हें खूबसूरत कांजीवरम साड़ी गिफ्ट करें। आपकी मां को ये बेहद पसंद आएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कुछ दिनों में Mother's Day आ रहा है, क्या आपने अपनी मां के लिए गिफ्ट प्लान कर रखा है! अगर अभी तक नहीं किया तो इस बार उन्हें कांजीवरम सिल्क साड़ी गिफ्ट करें। कांजीवरम सिल्क साड़ी का क्रेज जितना आज है, सालों पहले आज से कहीं ज्यादा था। आपकी मां के टाइम पर इन साड़ियों से बेहतर और कुछ नहीं हुआ करता था। तो इस बार मां को उनके समय की याद दिलाएं, घर बैठे Amazon से पसंदीदा साड़ी ऑर्डर करें। साड़ी एक साधारण गिफ्ट है, पर जब वो साड़ी बच्चे लाएं तो मां के लिए सबसे खास बन जाती है।
बूटी वर्क के साथ ये कांजीवरम सिल्क साड़ी, आपकी मां को बेहद पसंद आएगी। इस साड़ी का डिजाइन और कलर दोनों आकर्षक है। साथ ही ये लाइट वेट है, तो इसे मैनेज करना भी आसान रहेगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होती है, इन्हें लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं। ये सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे।
कांजीवरम सिल्क साड़ी पर जरी का बूटी वर्क मिल जाएगा। ये देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही हल्की आरामदायक महसूस होगी। ये गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे तो अपनी मां का पसंदीदा रंग आराम से ऑर्डर कर सकती हैं। इस फुल लेंथ साड़ी में ब्लाउज की फैब्रिक भी आएगी।
Mother's day पर मां के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए एक्साइटेड हैं, तो ये विकल्प एक अच्छा ऑप्शन है। सॉफ्ट लीची सिल्क साड़ी का हैवी लुक उन्हें बहुत पसंद आएगा। त्योहार हो या वेडिंग सीजन इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इसपर 78% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
Swornof ब्रांड की कांजीवरम सिल्क साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों आकर्षक है। ये सिल्क कांजीवरम साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ ब्लाउज का फैब्रिक आएगा, जिसे अपने अनुसार स्टाइल करवा सकते हैं।
इस कांजीवरम सिल्क साड़ी का लुक कमाल का है। ये प्योर सॉफ्ट सिल्क साड़ी साउथ इंडियन लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। गोल्डन जरी के वर्क के साथ इस साड़ी का लुक काफी आकर्षक लग रहा। वहीं इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, इन्हें मैनेज करना आसान रहेगा। अगर आपकी मां को हल्की साड़ी पसंद आती है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक के लिए परफेक्ट है। आपकी मां को शादी में जाना ही या फेस्टिवल अटेंड करना हो, ये साड़ी सभी मौकों पर खूबसूरत लुक देगी। इस साड़ी की लंबाई की चिंता न करें, इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
क्या आप भी इस बार अपनी मां को साड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो परेशान होने की जगह ये खूबसूरत साड़ी ऑर्डर करें। ये आपकी मॉम को काफी पसंद आएंगी। इस खूबसूरत साड़ी की डिजाइन और फैब्रिक कमाल की है, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। ये ट्रेडिशनल मॉडर्न लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। इस समय ये बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध है।
Swornof की कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है। अगर आप अपनी मदर के लिए गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, तो ये साड़ी जरूर ऑर्डर करें। उनके लिए इसे मैनेज करना आसान हो जाएगा साथ ही इसके केयर इंस्ट्रक्शंस भी साधारण हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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