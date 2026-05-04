Mother's Day पर गिफ्ट करने के लिए साड़ी ढूंढ रही थी, तभी मिले मुझे ये 8 खूबसूरत विकल्प
मदर्स डे आने वाला है और अभी तक गिफ्ट नहीं लिया! तो यहां कॉटन सिल्क से लेकर कॉटन लिनन साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, ये आपकी मां को जरूर पसंद आयेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मदर्स डे पर मां के लिए स्पेशल गिफ्ट की तलाश है, तो क्यों न इस बार उन्हें पुराने समय की याद दिलाई जाए! कॉटन सिल्क, कॉटन लिनन साड़ियों का ट्रेंड सालों से चला आ रहा है और पहले के लोग इसे और ज्यादा पसंद करते थे। ये हल्की मुलायम साड़ियां समर सीजन कैरी करने के लिए परफेक्ट रहेगी। रोजाना शॉपिंग, आउटिंग और यहां तक की पार्टी वियर के तौर पर इन्हें कैरी किया जा सकता है। अगर आपकी मां वर्किंग हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट विकल्प साबित होगा। इस समय इन सभी साड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, लगभग आधे दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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Swornof की ये कॉटन सिल्क साड़ी हल्की आरामदायक है। इसकी फैब्रिक हवादार है, जो बॉडी में ठंडक एहसास बनाए रखती है। महिलाएं इसे पार्टी वियर, वेडिंग वियर और फेस्टिव वियर के तौर पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। मिनिमम ज्वेलरी के साथ इनका लुक काफी आकर्षक लगेगा। अगर आपको भी भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
SIRIL ब्रांड का कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड हैंडलूम साड़ी एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। इसकी फैब्रिक बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी और इसका वजन बिल्कुल भी पता नहीं लगता। साथ ही इसपर खूबसूरत रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो समर वाइब दे रहे। गर्मियों में महिलाएं अपना स्टाइल खुलकर फ्लॉन्ट कर सकती हैं। ये साड़ी आपकी मां को बेहद पसंद आएगी।
Crafts Moda की हैंड ब्लॉक अजरक प्रिंट कॉटन साड़ी की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। चाहे इसे कितनी भी गर्मी में पहने, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगी। अगर आपकी मां को भी साड़ियां पसंद हैं, तो उन्हें ये जरूर गिफ्ट करें! डेली वियर से लेकर पार्टी वियर तक, महिलाएं इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।
SGF 11 सॉफ्ट कॉटन लिनन सिल्क साड़ी समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। इस रिफ्रेशिंग साड़ी की हल्की आरामदायक फैब्रिक बॉडी में हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे पूरे दिन रिलैक्स रहने में मदद मिलती है। महिलाएं इसे पार्टी वियर, वेडिंग वियर और फेस्टिव वियर के तौर पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
इस बार मां को Mother's Day डे पर केवल गिफ्ट नहीं बल्कि प्यार और आराम भी दें। गर्मी में कॉटन की हल्की आरामदायक साड़ी बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। ये लाइटवेट मलमल साड़ी डेली वियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी मां को अधिक पसीना आता है, तो इस तरह की हवादार साड़ी उनकी बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करती है।
लंबे समय से मां के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट तलाश कर रही हैं, तो चंदेरी लिनन कॉटन फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत साड़ी पर एक नजर जरूर डाले। आप इसे मां के साथ-साथ खुद के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। खासकर समर्स में ये हल्की मुलायम साड़ी बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। वर्किंग महिलाओं के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है।
SGF 11 कॉटन लिनन सिल्क साड़ी एक हल्की आरामदायक विकल्प है, जिसे महिलाएं किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। खासकर गर्मी के मौसम में आउटिंग पर जाना हो या पार्टी में इस तरह की लिनन साड़ियां परफेक्ट रहती हैं। हल्की, आरामदायक, हवादार फैब्रिक बॉडी को लंबे समय तक रिलैक्स रखती है। साथ ही इस समय ये 86% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी।
कॉटन सिल्क साड़ी हल्की आरामदायक है। इसकी फैब्रिक हवादार है, जो बॉडी में ठंडक एहसास बनाए रखती है। महिलाएं इसे पार्टी वियर, वेडिंग वियर और फेस्टिव वियर के तौर पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इस साड़ी की जान है। इस समय 76% के ऑफ पर आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल जाएगी, ये मौका हाथ से न जाने दें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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