बरसात की उमस में परेशान होने की जगह खरीदें 6 हवादार Polo T-shirts, वो भी बजट में!
क्या मानसून की गर्मी ने आपका हाल भी बेहाल कर दिया है? तो यहां खरीदें पोलो टी शर्ट के ये 6 बेहतरीन विकल्प वो भी बजट में!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हर मौसम Polo t-shirt की डिमांड बनी रहती है, पर खासकर बरसात की उमस में इस तरह के हल्के हवादार टी-शर्ट्स का अपना एक अलग आनंद है। इस तरह के टी-शर्ट उमस भरी गर्मी में शरीर में हवा का बहाव बनाए रखते हैं, इस प्रकार आपको आराम की अनुभूति होती है। ये आरामदायक होने के साथ ही स्टाइलिश भी होते हैं, जिसे ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल आउटिंग और पार्टीज में पहना जा सकता है। अगर आपको भी लंबे समय से पोलो टी शर्ट्स की तलाश है, तो Amazon पर इनकी वैरायटी उपलब्ध है, वो भी बेहद सस्ते दाम में। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, कुछ बेहतरीन पोलो टी शर्ट्स।
खरीदें 6 हवादार Polo T-shirts
1. Van Heusen Men's Cotton Solid Regular Fit Collar Polo T-Shirt
Van heusen का रेगुलर फिट कॉटन टी शर्ट 60% कॉटन और 40% पॉलिएस्टर फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस प्लेन पोलो टी-शर्ट का लुक बेहद आकर्षक है, जिसे कैजुअल वियर के तौर पर आराम से स्टाइल कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने इसे काफी पसंद किया है और इसपर पॉजिटिव रिव्यू एवं कमेंट दिए हैं। ऑफिस जाना हो या कैजुअल आउटिंग पर ये जींस और ट्राउजर के साथ आराम से पेयर हो जाएगा। इसमें कई अन्य रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
2. Max Men's Polycotton Half Sleeves Regular Fit Solid Polo T-Shirt
अगर बरसात में उमस से परेशान हैं और समझ नहीं आता क्या पहने और क्या नहीं, तो Max का ये रेगुलर पोलो टी-शर्ट एक अच्छा विकल्प साबित होगा। इसका कपड़ा हल्का हवादार है जो शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखता है। इस टी शर्ट को ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटिंग या अन्य इवेंट्स पर आराम से स्टाइल कर सकते हैं। इसमें आपको अन्य रंगों के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे, साथ ही इनपर ऑफ भी चल रहा है। ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, इसे हाथ से न जाने दें।
Peter England का ये Men's Polo t-shirt आप सभी को पसंद आएगा। 60% कॉटन और 40% पॉलिएस्टर फैब्रिक से तैयार किया गया है। इन्हें किसी भी मौसम में आराम से स्टाइल कर सकते हैं। खासकर बरसात की चिपचिपी गर्मी में ये आपको रिलैक्स रहने में मदद करेंगी। इन्हें रोजाना घर पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस और कैजुअल आउटिंग के दौरान स्टाइल किया जा सकता है। इस ब्रांड में कई अलग अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, मौके का लाभ उठाएं और अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें।
AllenSolly का कॉटन पोलो टी-शर्ट मानसून में आरामदायक रहेगा। खासकर अगर आपको भी अधिक पसीना आता है, तो इस तरह के कपड़े उन्हें सोखते हैं और आपको ठंडक का एहसास देते है। पोलो टी शर्ट कंफर्टेबल होने के साथ ही साथ स्टाइलिश भी होते हैं, यानी कंफर्ट जोन में रहते हुए भी आप स्टाइलिश दिख सकते हैं। इस कैजुअल टी-शर्ट के कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Brand का ये पोलो टी-शर्ट डेली वियर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। डेली वियर से लेकर कैजुअल आउटिंग के लिए या फिर ऑफिस में कैजुअल आउटफिट डे पर इन्हें कैरी किया जा सकता है। विशेष रूप से जिन लोगों को हल्के हवादार कपड़े पसंद आते हैं, उनके लिए इससे बेहतर भला क्या होगा। यहां आपको कंफर्ट और स्टाइल एक ही आउटफिट में मिल जाएगा। तो मानसून शॉपिंग के लिए कीचड़ में बाहर नहीं जाना, घर बैठे ऑर्डर करें ये हवादार टी शर्ट।
Peter England की ये हॉफ स्लीव पोलो टी-शर्ट देखने में जितनी स्टाइलिश है, पहनने के बाद बॉडी पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। अगर आप भी ऑफिस वियर के लिए पोलो टी-शर्ट की तलाश में हैं, तो प्रीमियम क्वालिटी का ये टी शर्ट जरूर ऑर्डर करें। इसमें कई अलग अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा। मौके लाभ जरूर उठाएं!
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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