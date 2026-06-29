Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मानसून ऑफर्स: 899 रुपये के अंदर खरीदें कॉटन के हवादार कुर्ता सेट्स!

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गर्मी में रोजाना इस्तेमाल के लिए खरीदें ये 8 बेहतरीन कुर्ता सेट्स वो भी 899 रुपए के अंदर। आराम और स्टाइल दोनों की गारंटी!

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

बढ़ती गर्मी ने सबको परेशान कर दिया है? ऐसे में आउटफिट्स को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या पहने और क्या नहीं ये समझ नहीं आता! अगर आप भी अपनी आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो कॉटन कुर्ता सेट से बेहतर भला क्या होगा! खासकर जो महिलाएं रोजाना ट्रैवल करके ऑफिस जाती हैं, या जिन्हें अक्सर मार्केट या शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, उनके लिए कॉटन के हल्के हवादार कुर्ता सेट्स बेस्ट विकल्प हैं। Amazon पर 899 रुपए के अंदर कॉटन कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इन कुर्ता सेट्स की वैरायटी!

मानसून ऑफर्स: 899 रुपये के अंदर खरीदें कॉटन के हवादार कुर्ता सेट्स!

यहां खरीदें कॉटन के हवादार कुर्ता सेट्स

Klosia ब्रांड का कॉटन के इस समर फ्रेंडली लाइट वेट कुर्ता सेट को महिलाएं आराम से स्टाइल कर सकती हैं। डेली वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट हो या आउटिंग इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। ये न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसमें रंगों के अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: ऑफिस वियर या आउटिंग के दौरान इनके साथ हाथों में घड़ी और फ्लैट सैंडल पहनें, ये आकर्षण में चार चांद लगा देंगे।

समर सीजन ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो या ऑफिस के लिए हल्के हवादार आउटफिट की तलाश है, Indo Era तो यह कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। हल्का और हवादार होने के साथ ही ये देखने बेहद आकर्षक के साथ ही इसका रंग काफी यूनिक है, जो पूरी तरह समर वाइब दे रहा। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और सभी पर 80% का छूट चल रहा है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस तरह स्टाइल करें: हाथों में बैंगल्स या घड़ी के साथ स्टाइल करें। माथे पर बिंदी लगाने से आपके लुक में चार चांद लग जाएगा।

Parthvi ब्रांड के इस समर फ्रेंडली कॉटन कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और हवादार होने के साथ ही बेहद आरामदायक भी है। इसे 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस अनारकली कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न के साथ इस पर की गई एंब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है। गर्मी में इस छोटे-छोटे इवेंट्स पर स्टाइल कर सकती हैं, ये लंबे समय तक आरामदायक एहसास बनाए रखेंगे।

इस तरह स्टाइल करें: इसे सामान्य दिनों में पहनना है, तो हाथों में घड़ी से काम चल जाएगा। मगर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर इसे झुमके और बैंगल्स के साथ पेयर करें।

Rytras के ये कुर्ता सेट आपको बेहद कंफर्टेबल लुक देगा। इसकी कॉटन फैब्रिक इसे गर्मियों के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाती हैं। वहीं इसपर बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक हैं। आप इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। खासकर जिन महिलाओं को ढीले ढाले आउटफिट की तलाश है, उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा। ऑफिस वियर से लेकर डेली वियर तक इसे अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: गर्मी में छोटे झुमके और घड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। साथ में फ्लैट सैंडल के साथ पेयर करें।

Parthvi ब्रांड का कॉटन कुर्ता सेट कम दाम में प्रीमियम एहसास देगा। इसकी फैब्रिक हल्की आरामदायक होने के साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट भी किया है। ये सिंपल रिफ्रेशिंग आउटफिट वर्क वियर के लिए भी बेस्ट विकल्प साबित होगी। साथ ही इस समय 76% के ऑफ पर बजट फ्रेंडली दाम में उपलब्ध है, इस मौके का लाभ जरूर उठाएं!

इस तरह स्टाइल करें: सिंपल रिफ्रेशिंग लुक के लिए कानों में झुमके और हाथों में बैंगल्स के साथ पेयर करें। बिंदी आपके लुक में चार चांद लगा देगी।

Amayra अनारकली कॉटन कुर्ता सेट समर फ्रेंडली आउटफिट है। इसका रंग और इस पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट आप सभी को बेहद पसंद आयेंगे। गर्मी में ये आउटफिट एक परफेक्ट विकल्प साबित होगी। ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है, जो गर्मी में बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करेगी। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस तरह स्टाइल करें: इस हल्के कुर्ता सेट को छोटे झुमके के साथ पेयर करें और बिंदी भी लगाएं। वर्कवियर के तौर पर फ्लैट सैंडल के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

899 रुपए के अंदर Arayna का 100% कॉटन कुर्ता सेट गहर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। गर्मी में इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, इस तरह आप इन्हें लंबे घंटों तक बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है!

इस तरह स्टाइल करें: इस आउटफिट को सिंपल रखें, हाथों में घड़ी और फ्लैट सैंडल के साथ पेयर करें।

अगर डेली वियर के लिए कॉटन आउटफिट की तलाश है, तो इस कुर्ता सेट पर एक नजर जरूर डालें। ये कॉटन कुर्ता सेट उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें हल्के और ढीले ढाले कपड़े पसंद आते हैं। इसकी हवादार फैब्रिक शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देती और ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसे खुदके साथ मां और दादी के लिए ऑर्डर कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: इन्हें स्टाइल करना आसान है, घड़ी और कानों में छोटे झुमके के साथ पैरों में फ्लैट सैंडल पहनें।

सिर्फ साड़ी लपेटने की जगह इस गर्मी अलग-अलग तरीके से स्टाइल करें कॉटन की आरामदायक साड़ियां!

badge1

कॉटन कुर्ता सेट गर्मी में आराम और स्टाइल का बेहतरीन मेल हैं।

badge2

899 रुपये के नीचे पाए जाने वाले कुर्ता सेट्स विविध विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं।

badge3

सही एसेसरीज़ के साथ कुर्ता सेट्स को ऑफिस, आउटिंग, या ट्रेडिशनल इवेंट्स में पहना जा सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।