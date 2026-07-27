हरे रंग के आरामदायक मगर खूबसूरत कुर्ता सेट्स के साथ 2026 की हरियाली तीज होगी बेहद खास!

2026 की हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी। इस मौके पर हरे रंग के हल्के आरामदायक कुर्ता सेट ट्राई करें। इनपर आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर्स उपलब्ध है।

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फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। 31 जुलाई से सावन शुरू होगा और फिर त्योहारों का मौसम भी आ जाएगा। इस बार 2026 की हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी। इस त्यौहार के लिए महिलाएं पहले से बेहद उत्सुक होती हैं! नई-नई साड़ियां, श्रृंगार आदि की शॉपिंग महिलाएं एक महीना पहले शुरू कर देती हैं। अगर आपने अभी तक अपने लिए कुछ खरीदने का नहीं सोचा है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हरियाली तीज स्पेशल 8 खूबसूरत कुर्ता सेट्स जो देखने में आकर्षक होने के साथ ही साथ हल्के और हवादार भी हैं। ये सभी आपके शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। वहीं सावन को ध्यान में रखते हुए हरे रंग के कुर्ता सेट्स लाए हैं। हालांकि, उनके अन्य रंगों के विकल्प भी मिल जाएंगे पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

हरियाली तीज पर खरीदें हरे रंग का कुर्ता सेट.

Gosiriki का कॉटन कुर्ता पैंट दुपट्टा सेट, एक आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है। त्योहार पर ज्यादा हैवी कैरी नहीं करना चाहती, तो ये बांधनी प्रिंटेड कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे त्यौहार के अनुकूल तैयार किया गया है, मगर ये ज्यादा हैवी नहीं है, इसलिए आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। महिलाओं के वार्डरोब कलेक्शन में ऐसे कुर्ता सेट्स के ऑप्शंस जरूर होने चाहिए। त्योहार के साथ-साथ छोटे-मोटे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट्स पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

Klosia ब्रांड के इस एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। मेहंदी रंग के एस कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है। ये साधारण मगर खूबसूरत लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। अगर आप भी हरियाली तीज के लिए कुछ साधारण मगर खूबसूरत ढूंढ रही हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें! इस समय इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। खासकर तीज के मौके पर ये आपके ऊपर बेहद खूबसूरत लगेगी। वहीं इनमें अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, तो आप अपने पसंद अनुसार लाल, पीला कोई भी रंग का कुर्ता ऑर्डर कर सकती हैं।

Klosia ब्रांड के इस अनारकली कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। इस पर 3200 से अधिक पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं। पूरे कुर्ते पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, फेस्टिवल में हल्का आरामदायक आउटफिट पहनना है तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं इस समय आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली कुर्ता, पैंट, दुपट्टा सेट आरामदायक और हवादार है, जिसे किसी भी त्यौहार के मौके पर आराम से कैरी कर सकती हैं। हल्की, हवादार फैब्रिक से तैयार ये लाइटवेट कुर्ता सेट देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही कंफर्टेबल महसूस होगी। तीज, त्यौहार में ये सिंपल और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। विशेष रूप से सावन के अनुरूप इसका मेहंदी रंग बेहद आकर्षक है, जो आपको जरूर पसंद आएगा।

इस अनारकली कुर्ता सेट पर की गई खूबसूरत एंब्रॉयडरी इसे फेस्टिव वियर आउटफिट बनाती है। वहीं इसका रंग हरियाली तीज के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर आप भी सावन की तीज में पहनने के लिए हरे रंग के सूट की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। वहीं इसकी फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है, साथ ही हवादार भी है। तीजों पर ये बेहद अट्रैक्टिव लगेगी, इसके साथ ही रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार पर भी इसे पहन सकती हैं।

Amazon Brand का ये कुर्ता सेट, देखने में बेहद खूबसूरत है मगर एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। इस तरह के डिजाइनर कुर्ता सेट इतने कम दाम में जल्दी नहीं मिलेंगे। क्या आपको भी लगता है स्टाइल और कंफर्ट दोनों एक आउटफिट में नहीं मिल सकते, तो आप गलत हैं, ये कुर्ता सेट महिलाओं के सभी डिमांड्स को पूरा करेगा। इस बार हरियाली तीज पर सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। इसका कलर कॉन्बिनेशन भी कमाल का है। साथ ही ये प्लस साइज में भी उपलब्ध है, तो सभी बॉडी टाइप की महिलाएं इसे स्टाइल कर सकती हैं।

हरियाली तीज के लिए हरे रंग का सलवार सूट ढूंढ रही हैं मगर बजट में, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! इस पर की गई खूबसूरत एंब्रॉयडरी और इसका यूनिक डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। कुर्ता, पैंट, दुपट्टा सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है। साथ ही ये देखने में काफी अट्रैक्टिव है। हरे रंग के इस डिजाइनर कुर्ता पैंट के साथ प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा जो एक कंपलीट फेस्टिव वाइब दे रहा। अगर आपने हरियाली तीज के लिए शॉपिंग नहीं की है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

Verdevogel चंदेरी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता, प्लाजो सेट देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही आरामदायक है। अगर आप अपने लिए लंबे समय से कुर्ता सेट लेने का सोच रहे हैं, तो ये एथनिक वियर एक सस्ता, टिकाऊ और खूबसूरत ऑप्शन है। ये उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें आरामदायक और फैशनेबल दिखना पसंद है। लाइट ग्रीन कुर्ता पैंट के साथ कंट्रास्ट में डार्क ग्रीन दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा।

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