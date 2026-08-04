हरियाली तीज के मौके पर इन ट्रेंडी रेडीमेड ब्लाउज से मिलेगा दर्जी जैसा परफेक्ट लुक!
Amazon पर रेडिमेड ब्लाउज के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, यहां आपको अलग-अलग रंग और डिजाइन के खूबसूरत ब्लाउज मिल जाएंगे वो भी आपके अपने साइज अनुसार।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
त्योहारों का मौसम हो या शादी का महिलाएं अक्सर नई साड़ी पहनने से हिचकिचाती हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि समय पर उनके ब्लाउज तैयार नहीं होते। वहीं अभी हरियाली तीज आ रही है और सावन में ब्लाउज बनवाने की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दर्जी के चक्कर काट-काट कर थक जाओगे पर आपका ब्लाउज समय पर नहीं मिलेगा। अब इस झंझट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ गया है। त्योहार सिर पर है और ब्लाउज अभी तक नहीं बना तो रेडिमेड ब्लाउज ट्राई करें! Amazon पर रेडिमेड ब्लाउज के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, यहां आपको अलग-अलग रंग और डिजाइन के खूबसूरत ब्लाउज मिल जाएंगे वो भी आपके अपने साइज अनुसार। ताकि फिटिंग की चिंता न रहे। तो फिर देर किस बात की मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा ब्लाउज घर बैठे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ आज ही ऑर्डर करें।
1. Studio Shringaar Women's Brocade Half Sleeve Bright Readymade Saree Blouse
V नेक रेडिमेड ब्लाउज देखने में काफी आकर्षक है। इस पूरे ब्लाउज पर प्रिंट और पैटर्न बने हैं और ये फ्रंट क्लोजर लुक के साथ आएगा। सावन में हरे रंग की साड़ी के साथ आप इसे बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। डीप v नेक के साथ एल्बो लेंथ स्लीव्स मिल जाएगा। जो एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। वहीं चाहे तो इनमें कई अलग-अलग रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये रेडीमेड स्ट्रेचेबल ब्लाउज में फिटिंग की चिंता नहीं रहती। अगर आप अपने ब्लाउज की फिटिंग को लेकर बार-बार दर्जी के चक्कर काटती हैं, तो इस तरह के रेडिमेड ब्लाउज ट्राई करके देखें। इसकी कंफर्टेबल फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। त्योहार और वेडिंग सीजन में आप इसे अपनी पसंदीदा साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। वही वर्किंग महिलाओं के लिए इस तरह के ब्लाउज अच्छे विकल्प साबित होंगे।
कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार राउंड नेक ब्लाउज बॉडी पर एक बेहतरीन फिटिंग देगी। ये एथेनिक में मॉडर्न ट्रेडिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। आप बिना मेहनत के स्टाइलिश लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इस तरह के ब्लाउज बनवाने में आजकल 1000-1200 से कम नहीं लगता। मगर ये ब्लाउज आपको 500 के अंदर उपलब्ध मिल जाएगी और इसमें कई खूबसूरत रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं। पसंद अनुसार कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
कलमकारी प्रिंटेड कॉटन रेडिमेड ब्लाउज को महिलाएं त्योहार पर पहनने के अलावा डेली वियर की तरह भी पहन सकती हैं। ये बेहद हल्का हवादार ब्लाउज है, जो शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा। ये स्ट्रेचेबल है इसे टॉप की तरह पहना और उतारा जा सकता है। इसमें रंगों के कई विकल्प उपलब्ध हैं, साथ ही साथ इसके साइज भी आयेंगे। अपने साड़ी के मैचिंग अनुसार कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
गोल्डन रंग की इस रेडीमेड साड़ी ब्लाउज को किसी भी रंग की साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। एक ऐसा ब्लाउज तो हर महिला के पास होना चाहिए क्योंकि इस तरह के ब्लाउज किसी भी साड़ी के साथ आराम से चल जाते हैं। वहीं अभी हरियाली तीज आ रही है, अगर आपकी नई साड़ी का ब्लाउज बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो इसे ऑर्डर करें, ये दो से तीन दिनों में आपके घर डिलीवर हो जाएगी। हालांकि, इसमें अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, जरूरत अनुसार कोई भी विकल्प ऑर्डर कर सकती हैं।
6. Studio Shringaar Women's Readymade Polyester Padded Saree Blouse with Short Sleeves.
Studio shringaar की इस फैंसी रेडीमेड ब्लाउज को किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ये पैडेड ब्लाउज फ्रंट क्लोजर के साथ आएगी, इसमें छोटे स्लीव्स लगे हैं। आप बिना मेहनत के स्टाइलिश लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इस तरह के ब्लाउज बनवाने में आजकल 1000-1200 से कम नहीं लगता। मगर ये ब्लाउज आपको 600 के अंदर उपलब्ध मिल जाएगी और इसमें कई खूबसूरत रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं।
7. Womanista Women's Taffeta Solid Sleeveless Readymade Saree Blouse for Women Stylish
त्यौहार हो या शादी सीजन साड़ियों का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होगा। मगर नई साड़ियों का ब्लाउज बनाकर तुरंत तैयार होना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे में रेडिमेड ब्लाउज आपकी मदद कर सकते हैं। ये स्लीवलेस ब्लाउज आपके बहुत काम आएगी। वहीं इनकी केयर करना भी आसान है, इन्हें मशीन वॉश किया जा सकता है। इस ब्लाउज को किसी भी फैंसी साड़ी के साथ आराम से स्टाइल किया जा सकता है। ये ब्लाउज पूरे दिन मैक्सिमम कंफर्ट और फ्लैक्सिबिलिटी देती है।
प्लेन साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज काफी खूबसूरत लगता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं, ये खूबसूरत डीप V नेक स्लीवलेस ब्लाउज जिसका लुक बेहद प्रीमियम है। मगर इसके लुक पर मत जाइए क्योंकि इसका दाम अभी भी केवल 599 रखा गया है। ऐसा डिजाइनर ब्लाउज बनवाने में 2000 से कम खर्च नहीं आएगा। वही हरियाली तीज जा रही है आप इस ब्लाउज को पहन कर कोई भी सिंपल साड़ी कैरी करें, ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। इसमें अन्य कई कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें