इस बार त्यौहार के मौके पर दिखेंगी सबसे अलग, यहां खरीदें फेस्टिव वियर साड़ियां वो भी बजट में!
त्योहारों के इस मौसम में हल्की हवादार साड़ियां ट्राई करें, ये देखने में आकर्षक है और इसका कपड़ा भी हल्का और मुलायम है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
त्योहारों का मौसम चल रहा है, रक्षाबंधन और हरतालिका तीज आ रही है, फिर दिवाली, छठ पूजा भी आने वाला है। त्योहारों के इस मौसम में अपने लिए साड़ियों की तलाश में हैं, तो इन 6 फेस्टिव वियर साड़ियों के कलेक्शन पर एक नजर जरूर डालें। Amazon पर कांजीवरम सिल्क साड़ियों से लेकर बनारसी, शिफॉन, कॉटन की खूबसूरत साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है। ये सभी साड़ियां न केवल देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और अपनी पसंदीदा साड़ी आज ही ऑर्डर करें!
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यहां खरीदें फेस्टिव वियर साड़ियों के ये 6 विकल्प:
1. Satrani Women's Silk Weaving Banarasi Saree with Unstitched Blouse Piece
सिल्क बनारसी साड़ी एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। तीज पर ये बेहद खूबसूरत लगेगी। साथ ही इसे रक्षाबंधन पर गिफ्टिंग के हिसाब से भी खरीद सकते हैं। ये साड़ी सिंपल एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। इस पूरे साड़ी पर फ्लोरल पैटर्न बने हैं, ये आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इस लाइटवेट साड़ी को लंबे समय तक पहनने के बाद भी आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। 5.5 मीटर की इस साड़ी के साथ 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाता है, जिसे अपने बॉडी और स्टाइल अनुसार बनवा सकती हैं।
Specifications
कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, पहनने पर उतनी ही हल्की आरामदायक महसूस होगी। इसका कपड़ा मुलायम है, जिसे लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी ये शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। त्योहारों के मौके पर इस साड़ी को मैनेज करना भी आसान है। त्यौहार हो या शादी के फंक्शन आप इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर पहन सकती हैं। ऑफिस इवेंट्स पर भी इसे स्टाइल किया जा सकता है।
Specifications
अगर साधारण से हटकर कुछ अलग और खूबसूरत विकल्प ट्राई करना है, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! इस साड़ी पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षक का केंद्र है। इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है, जो महिलाओं को काफी पसंद आती है। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
Specifications
Satrani की जॉर्जेट साड़ी पर बनी बांधनी प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र है। ये जॉर्जेट की साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आती है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, हरतालिका तीज हो या कोई त्यौहार आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। बांधनी साड़ी का लुक बेहद खूबसूरत है, ये ट्रेडीशनल लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
Specifications
हल्की खूबसूरत साड़ी पसंद करती हैं, तो इस विकल्प को प्राथमिकता दे सकती हैं। खासकर त्योहारों के मौके पर ये कांजीवरम साड़ी आपको एक खूबसूरत लुक देगी। रक्षाबंधन आ रहा है आप इसे गिफ्टिंग के लिए भी खरीद सकती हैं। इस कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी पर 86% का ऑफ मिल रहा है, यानी केवल 1499 में आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Specifications
Sidhidata की ये साड़ी आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। तीज हो या त्योहार, इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है। लड़कियां भी इस साड़ी को स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट फेस्टिव वियर साड़ी की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। प्लेन साड़ी पर बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा, जो इसके लुक में चार चांद लग रहा है। वहीं कपड़े पर एक अलग सी चमक है, जो देखने में बेहद आकर्षक है।
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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें