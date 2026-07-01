सोने की चेन पहनते हैं? लॉक लगाते हुए ये 1 काम जरूर कर लें, कभी खुलकर नहीं गिरेगी!
अगर आप डेली वियर में या कभी कभी सोने की चेन पहनते हैं, तो उसका लॉक बंद करते हुए ये 1 काम जरूर कर लें। ये कभी भी आपके गले से खुलकर नहीं गिरेगी। इस तरह की ट्रिक से आप बिना टेंशन के अपनी चेन पहन सकते हैं।
गोल्ड चेन एक ऐसी ज्वैलरी है, जिसे अक्सर लोग डेली वियर में पहनते हैं। कहीं शादी-फंक्शन में भी जाना हो तो ये बेसिक ज्वैलरी तो जरूर ही पहनी जाती है। लेकिन इसे पहनते हुए एक डर हमेशा लगा रहता है, वो है इसके गिर जाने का। कई बार इसका लॉक ठीक से बंद नहीं हो पाता है या हल्की सी खींचतान से ही चेन खुल जाती है। इस वजह से अक्सर लोग सोने की चेन पहनना अवॉइड करते हैं कि कहीं वो खुलकर गिर ना जाए। नॉर्मली अगर आप गोल्ड चेन का लॉक लगाते हैं, तो ये डर हमेशा बना ही रहेगा। ऐसे में एक खास ट्रिक को फॉलो कर के आप चेन को सिक्योर कर सकते हैं। इस तरह से सोने की चेन को लॉक करेंगे तो वो कभी भी आपके गले से खुलकर नहीं गिरेगी। आइए जानते हैं ये हैक क्या है-
गले से खुलकर नहीं गिरेगी सोने की चेन, ये हैक फॉलो करें
सोने की चेन पहनते हुए अगर आपको भी ये डर लगा रहता है कि कहीं ये खुलकर गिर ना जाए, तो ये सिंपल सा हैक फॉलो करें। इससे आपकी चेन अच्छी तरह से लॉक हो जाएगी। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा सिलिकॉन ईयर स्टॉपर लेना होगा। आप किसी भी ईयरिंग्स का सिलिकॉन स्टॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चेन का लॉक नॉर्मल तरीके से बंद करें, फिर स्टॉपर को इसकी क्लैस्प में फंसाते हुए लगा दें। ये स्टॉपर लॉक के ऊपर एक्स्ट्रा पकड़ बनाने का काम करता है, जिससे इसके खुलने की संभावना ना के बराबर हो जाती है।
आपको क्यों ट्राई करना चाहिए ये हैक
अगर आप डेली वियर में गोल्ड चेन पहनते हैं, ऑफिस वगैरह जाते है या बच्चों के साथ रहते हैं; तो ये हैक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसे करने में मुश्किल से कुछ सेकेंड लगते हैं लेकिन गोल्ड चेन अच्छी तरह लॉक हो जाती है। फिर इसके खुलकर गिरने की टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ती। खासकर डेली चेन पहनने से इसपर थोड़ा ज्यादा दवाब पड़ता है, जिस वजह से कई बार ऐसी घटना हो जाती है। इसलिए बेस्ट है कि आप ये छोटी सी चीज पहले ही कर के रख लें।
ये बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी हैं
ध्यान रखें कि ये हैक सिर्फ एकस्ट्रा सेफ्टी के लिए है। अगर आप गोल्ड चेन का लॉक ढीला हो रहा है या खराब है, तो उसे समय रहते रिप्लेस जरूर करवा लें। गले से चेन गिरने के ज्यादातर मामले तभी होते हैं, जब उसका लॉक खराब हो और ध्यान ना दिया जाए। डेली वियर में अगर आप गोल्ड चेन पहनते हैं, तो बीच बीच में उसका लॉक जरूर चेक करते रहें। जरा सा भी डाउट हो तो तुरंत ज्वेलर्स के पास ले जा कर लॉक को रिपेयर करा लें।
(Images Credit- Instagram, Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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