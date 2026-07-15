कीचड़ और सड़क पर जमे पानी में भी लंबा चलेंगे ये 8 मानसून फुटवियर, आज ही खरीदें

बरसात में कीचड़ में फिसलन और महंगे चप्पलों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचाव के लिए खरीदें मानसून फुटवियर के बजट फ्रेंडली विकल्प, आधे से कम दाम में।

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बरसात में गलियों और चौराहों पर पानी भर जाता है, कई जगहों पर तो महीनों पानी जमा रहता है। अब ऐसे ये तो मुमकिन नहीं है कि लोग महीनों घर से बाहर न निकलें! किसी को ऑफिस जाना है, तो किसी को घर के सामान के लिए बाहर जाना पड़ता है। मानसून में घर से बाहर निकलते ही आपके महंगे जूते चप्पल गिले हो जाते हैं, और उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं कीचड़ में फिसलन का खतरा रहता है, आपको चोट लग सकती हैं। अगर आप भी अपने नए जूते चप्पल खराब नहीं होने देना चाहते, तो बरसात के लिए खरीदें वॉटरप्रूफ मानसून फुटवियर के ये 8 बेहतरीन विकल्प! Amazon पर वॉटरप्रूफ बरसाती चप्पलों के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें लगातार बारिश में भीगने के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो बिना इंतजार किए इन्हें आज ही ऑर्डर करें!

यहां खरीदें वाटरप्रूफ मानसून फुटवियर

Hygear का ये मानसून फुटवियर रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया विकल्प है। ये हल्का और वॉटरप्रूफ फुटवियर है, इसे पानी से कोई नुकसान नहीं होगा। मानसून में कीचड़ की फिसलन में ये आपके पैरों को बेहतर समर्थन और संतुलन देगा। साथ ही ये आरामदायक भी हैं, लंबे समय तक पहले रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इन फुटवियर को साफ करना भी बहुत आसान है। इस समय इनपर 66% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

Yoho Drizzle के सॉफ्ट स्लीपर में एक्यूप्रेशर है, जो पैरों को आराम देगा। इसके अलावा इनमें एंटी स्किड सोल है, जिससे मानसून में कीचड़ में फिसलन का खतरा कम हो जाएगा। वहीं ये हल्का और वॉटरप्रूफ प्रोडक्ट है, इसे पानी से किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला। 2000 से अधिक लोगों के पसंदीदा स्लीपर को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी 67% के ऑफ पर। मार्केट जाना हो या शॉपिंग पर, ये एक परफेक्ट फुटवियर है।

Doctor Extra Soft स्लीपर में एडजेस्टेबल स्टेप्स आएंगे, जिन्हें आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये वॉटरप्रूफ फुटवियर बरसात में आपके बहुत काम आएंगे। इन्हें पहन कर बारिश में कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही इनका एंटी स्लिपरी सोल ग्रिप बनाए रखता है, जिससे कीचड़ में पैर फिसलने का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं ये चप्पल बेहद हवादार है, तो ह्यूमिडिटी के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 64% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें!

YOHO फ्लिप फ्लॉप ऑर्थोपेडिक स्लीपर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आएंगे, जो पैरों के दर्द से आराम देते हैं और आपको बेहतर महसूस होता है। मानसून में कहीं पानी भरा होता है, तो कहीं कीचड़ होता है, ऐसे में महंगे ब्रांडेड जूते पहनकर घर से बाहर जाना बेवकूफी साबित होगी। साधारण जूते चप्पलों में जब पानी लगता है, तो उनके खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए वॉटर प्रूफ स्लीपर ट्राई करें, ये सस्ता और टिकाऊ विकल्प है, इसे पानी से कोई नुकसान नहीं होगा।

लंबे समय से मानसून फुटवियर की तलाश है, तो ये वॉटर प्रूफ और एंटीस्कीड स्लीपर ट्राई कर सकती हैं। ये आरामदायक और स्टाइलिश स्लीपर वॉटरप्रूफ है। इसमें एक्यूप्रेशर फुट मसाजर प्रॉपर्टी है, जो पैरों को दर्द से आराम देती है। ये रोजाना स्टाइलिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। वहीं इसकी एंटी स्किड प्रॉपर्टी कीचड़ में फिसलन का खतरा कम कर देती है, जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इस फुटवियर के अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

वॉटर प्रूफ हल्का हवादार मानसून स्लीपर भला किसे पसंद नहीं आएगा! कम दाम में ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है। ये फुटवियर लाइटवेट और वाटरप्रूफ हैं, जिससे इन्हें बरसात में बेफिक्र होकर पहना जा सकता है। घर के आस-पास पानी लग जाता है और मार्केट जाना भी दुर्लभ लगता है, तो इस तरह का फुटवियर ट्राई करें! ये न तो खराब होंगे और न ही आपको स्लिप होने देंगे। वहीं ये एंटी स्किड भी है, यानी छोट लगने की संभावना बहुत कम होगी।।

इस हल्के और हवादार फ्लिप फ्लॉप स्लीपर को खासकर मनसून के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर अगर आपको मार्केट, शॉपिंग और आउटिंग पर जाना है, तो उस दौरान इसे पहने, इस चप्पल को पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही इसकी एंटी स्किट प्रॉपर्टी कीचड़ में पैरों को फिसलने से रोकती है, जिससे चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर आप भी अक्सर अपनी गिरते पड़ते हैं, तो बारिश में एक ऐसा चप्पल तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। इस चप्पल में पानी अवशोषित नहीं होता है, इसलिए बारिश गीला होने पर ये तुरंत ड्राई हो जाते हैं, और आपके पैरों को इरिटेट नहीं करते।

Yoho का ये मानसून फुटवियर वाटर प्रूफ है। इन्हें पहनकर मानसून में जमे पानी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखने में भी स्टाइलिश है, और लोग इसे बेहद पसंद र रहे हैं। ये एंटी स्लिप लाइटवेट चप्पल रोजाना इस्तेमाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रोजाना घर के बाहर निकलते हैं तो इसे जरूर ऑर्डर करें। 42% के ऑफ पर सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। मौके का लाभ जरूर उठाएं।

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