इस गर्मी समर कलेक्शन में शामिल करें बजट फ्रेंडली कॉटन Co-Ord सेट्स

Amazon समर कलेक्शन में कॉटन Co-Ord सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। तो बिना देर किए इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।
गर्मी में जितने हल्के और मुलायम कपड़े पहने जाएं उतना अच्छा है। खासकर इस दौरान कॉटन के आउटफिट्स पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये हल्के और मुलायम होने के साथ ही साथ हवादार होते हैं। इस तरह शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी रिलैक्ड रहती है। इस गर्मी कॉटन Co-Ord सेट्स ट्राई करें, इन्हें रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करें, कॉलेज गर्ल्स भी इन्हें रोजाना स्टाइल कर सकती हैं। वहीं आउटिंग और शॉपिंग के दौरान पहनने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। Amazon समर कलेक्शन में कॉटन Co-Ord सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। तो बिना देर किए इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये co-ord सेट देखने में जितनी आकर्षक है, पहनने के बाद उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। ये सिंपल प्लेन आउटफिट वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वहीं कॉलेज गर्ल्स भी इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये गर्म मौसम में बॉडी को रिलैक्स्ड रहने में मदद करेंगे। यानी अब गर्मी में कंफर्ट के लिए अपना फैशन ट्रेंड कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है।
Rytras ब्रांड के कॉटन फैब्रिक से तैयार इस co-ord पर बने प्रिंट बेहद आकर्षक हैं। ये आउटफिट कंप्लीट समर वाइब दे रहे। अगर आपको भी गर्मी में हल्के और आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे। यानी अब गर्मी में कंफर्ट के लिए अपना फैशन ट्रेंड कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है।
Yashika का ये प्रिंटेड कॉटन Co-Ord सेट का लुक बेहद आकर्षक है। आउटिंग पर जाना हो या ऑफिस इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप अपने लिए कुछ आरामदायक और फैशनेबल ढूंढ रही हैं, तो ये co-ord सेट आज ही ऑर्डर करें। इस समय इसपर 81% का ऑफ उपलब्ध है। आप इसे अपने अनुसार कैजुअल वियर के तौर पर कहीं भी कैरी कर सकती हैं।
Amazon Brand का प्योर कॉटन Co-Ord सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। खासकर अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो इसे स्टाइल करें। कॉटन की हवादार फैब्रिक शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे घमौरियों का खतरा कम हो जाता है। खासकर अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर थ्रेड एंब्रॉयड्री की गई है, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। वहीं ये प्लस साइज में भी उपलब्ध है।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कंफर्टेबल Co-Ord सेट एक परफेक्ट डेली वियर आउटफिट है, खासकर गर्मी में ये आउटफिट बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी। जिन्हें अधिक गर्मी लगती है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इनमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इस समय इसपर 75% का ऑफ उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जाने दें।
बढ़ रही गर्मी में आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो इस co-ord सेट पर एक नजर जरूर डालें। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इसका स्टाइल कमाल का है, ये आउटफिट कंफर्ट जोन में फैशन प्लांट करने में मदद करेगी। इस पर फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे।
काले रंग के इस प्रिंटेड co-ord सेट को कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, ये गर्मी के लिए एक परफेक्ट आउटफिट विकल्प है। एवरीडे समर लुक के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। खासकर ये वर्किंग महिलाओं की फर्स्ट चॉइस है। इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटिंग और गेटअवे के दौरान भी स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 76% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।
ये प्रिंटेड co-ord सेट समर्स में बॉडी को रिलेक्स रखेगा। अगर गर्मी में फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती हैं, तो ये आउटफिट जरूर ऑर्डर करें। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इसका स्टाइल कमाल का है, ये आउटफिट कंफर्ट जोन में फैशन प्लांट करने में मदद करेगी। इसपर 75% का डिस्काउंट उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आता इसे जरूर ऑर्डर करें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
