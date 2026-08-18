स्टाइल और कंफर्ट का मेल हैं ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट: आधे दाम पर आज ही खरीदें!
प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट आजकल काफी ट्रेडिंग है, महिलाओं में इनकी डिमांड बढ़ गई है! अगर आपने अभी तक इन्हें ट्राई नहीं किया, तो इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अनारकली कुर्ता सेट्स सालों से ट्रेंड में है, मगर इस समय सोशल मीडिया पर अनारकली के प्रिंटेड विकल्पों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट एक ऐसा आउटफिट है, जिसे महिलाएं किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट हो या कोई त्यौहार इन्हें बिना किसी झंझट के आराम से स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप ये सोचती हैं अनारकली कुर्ते काफी महंगे आते हैं, तो अमेजॉन के इन 8 विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें! 600 से 1000 रुपए के अंदर आपको बेहतरीन क्वालिटी के खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आइए साथ मिलकर करते हैं अनारकली कुर्ता सेट्स की शॉपिंग!
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महिलाएं अक्सर अपने-अपने आउटफिट को लेकर एक्साइटेड होती हैं! रक्षाबंधन आने वाला है, फिर तीज आएगा और इसी तरह दिवाली, छठ पूजा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको भी त्यौहार के मौसम में नई आउटफिट चाहिए, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! साथ ही ये रक्षाबंधन के मौके पर गिफ्टिंग के लिए भी एक बढ़िया विकल्प रहेगा। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं और इसके दुपट्टे की खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं है। इन्हें स्टाइल करना बेहद आसान है और इनका कपड़ा भी उतना ही हल्का और मुलायम है, यानी ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे।
2. Amayra Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo Pants and Dupatta
Amayra ब्रांड का कॉटन कुर्ता सेट 1400 से अधिक लोगों का पसंदीदा है। इसे बहुत सी महिलाओं ने खरीदा है और इसपर सकारात्मक फीडबैक भी दिए हैं। हल्के रंग के इस कुर्ते पर फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षक का केंद्र हैं। साथ ही इसमें हल्का और हवादार प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा जो बेहद आरामदायक है। इसे ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं, ये आपको कम समय में आकर्षक लुक देंगे।
3. Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa ब्रांड का ये अनारकली कुर्ता सेट मेरा पसंदीदा विकल्प है। इसका हल्की और मुलायम कपड़ा सहित इस पर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। खासकर अगर आपको साधारण डिजाइन के कपड़े पसंद आते हैं, तो ये विकल्प आपके लिए है! इसका V नेक डिजाइन इसे अधिक आकर्षक बना रहा! क्योंकि इसपर मिरर के डिजाइन बने हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। इसका कपड़ा भी बेहद मुलायम है, इस प्रकार उमस भरी गर्मी में भी आप खुलकर अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं।
4. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
10,000 से अधिक लोगों का पसंदीदा प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, उतना ही आरामदायक भी है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट बेहद खूबसूरत हैं, मगर इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकती। पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। खासकर जो महिलाएं गर्मी में ढीले-ढाले हवादार आउटफिट्स की तलाश में होती हैं, उन्हें ये अनारकली पसंद आएगी। इसमें कई अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मौके का लाभ जरूर उठाएं।
Nermosa ब्रांड के सूती अनारकली कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है और इस पर 4.3 की रेटिंग दी है। ये केवल देखने में आकर्षक नहीं है, बल्कि इसका कपड़ा भी उतना ही हल्का और मुलायम है। इस पूरे अनारकली कुर्ते पर खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न बने हैं, साथ ही दुपट्टे पर भी बड़े फ्लोरल डिजाइन मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ये पूरी आउटफिट देखने में बेहद आकर्षक है। ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो, इस तरह के कुर्ता सेट को आराम से मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
6. Rangnavi Women Rayon Anarkali Embroidered Printed Kurta Pant and Dupatta Set
साधारण से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये अनारकली कैसा रहेगा! इस खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं और साथ में इस पर आपको बारीक कढ़ाई देखने को मिलेगा, जो न केवल इसे आकर्षक बना रहा बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बढ़ा रहा है। इसकी प्रीमियम फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, इस तरह के आउटफिट इस दौरान बहुत इस्तेमाल में आते हैं। वहीं रक्षाबंधन भी आने वाला है, आप अपनी बहनों को गिफ्ट करने के लिए इस तरह के आउटफिट आर्डर कर सकते हैं।
7. Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
इस अनारकली कुर्ता सेट की ढीली ढाली फिटिंग आप सभी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इस आउटफिट को 2600 से अधिक उपभोक्ताओं ने पसंद किया है और इसकी फैब्रिक क्वालिटी की तारीफ की है। अगर आपको भी बेहतर गुणवत्ता वाले कपड़े चाहिए तो इस विकल्प को एक मौका दे सकती हैं। इस कुर्ता सेट के कपड़े की गुणवत्ता के अलावा इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक हैं, जो आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। साथ ही ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, बेहद सस्ते में आप इसे आर्डर कर सकती हैं।
8. Nermosa Women's Printed Anarkali Kurta Palazzo Set with Dupatta | Kurta sets for women
Nermosa ब्रांड का ये प्रिंटेड कुर्ता सेट का लुक और इसका कपड़ा दोनों कमाल है। अगर आप कोई भी आउटफिट लेने से पहले उसकी फैब्रिक चेक करती हैं, तो यह विकल्प आपको निराश नहीं करेगा। इसपर आकर्षक पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप भी हल्के हवादार आउटफिट की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। ऑफिस जाना हो या फिर कहीं आउटिंग पर, आप इस कुर्ता सेट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको आकर्षक लुक देंगे।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें