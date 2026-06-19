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गर्मी में आपकी पसंदीदा बन जाएंगी कॉटन, लिनन और मलमल की ये 8 साड़ियां! आज ही खरीदें

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मी में साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना है? तो मोबाइल उठाएं और ऑर्डर करें कॉटन, लिनन और मलमल साड़ियों के ये 8 विकल्प। ये सभी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध हैं।

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क्या आपको भी साड़ियों का शौक है, मगर इस भीषण गर्मी में साड़ी पहनने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है! बहुत सी वर्किंग महिलाएं ऑफिस में साड़ी पहनना चाहती हैं, मगर गर्मी के कारण उन्हें भी साड़ी अवॉइड करनी पड़ती है। तो कॉटन, मलमल और लिनन साड़ियां ट्राई करें। ये साड़ियां हल्की और आरामदायक हैं, जो शरीर को पूरे दिन रिलैक्स रखती हैं। इन साड़ियों में शरीर में हवा का बहाव बना रहता है और आपको इन्हें पहनने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती! तो सोच क्या रही हैं, आइए एक्सप्लोर करते हैं, समर फ्रेंडली साड़ियों के खूबसूरत विकल्प!

गर्मी में आपकी पसंदीदा बन जाएंगी कॉटन, लिनन और मलमल की ये 8 साड़ियां! आज ही खरीदें
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SGF 11 सॉफ्ट कॉटन लिनन सिल्क साड़ी एक बेहद खूबसूरत विकल्प है। अगर आपको भी साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना पसंद है, मगर गर्मी के कारण ये मुमकिन नहीं हो पता, तो इस तरह की हल्की मुलायम साड़ी आपको पसंदीदा लुक फ्लॉन्ट करने में मदद करेगी। इस लिनन साड़ी पर खूबसूरत डिजाइन बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इस साड़ी में कई हल्के रंग उपलब्ध हैं, जो पूरी तरह तरोताजगी का एहसास देंगे। इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों कमाल के हैं। इन्हें डेली वियर से लेकर ऑफिस वियर तक महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

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Sidhidata की कॉटन सिल्क साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। ये समर्स में बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों खूबसूरत है, जिसे कैजुअल और ट्रेडिशन तरह से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। ये मुलायम साड़ी शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इस समय इस पर 73% का ऑफ उपलब्ध है, आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Jalther की कॉटन मुलमुल साड़ी का कलर कांबिनेशन बेहद यूनीक है। गर्मी में इस रंग के कपड़े काफी पसंद किए जाते हैं। ये मुलायम साड़ी शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। ऑफिस जाना हो या कोई ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो ये स्किन फ्रेंडली साड़ी हर मौके पर आकर्षक लगेगी। इसमें कई अलग अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर 91% का बंपर डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। इस शानदार मौके का लाभ उठाना न भूलें।

SWORNOF की कॉटन सिल्क साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएंगी। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक गर्मी में शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होती है। इसलिए आप इन्हें बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक आकर्षक विकल्प है, ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये शरीर को शांत और रिलैक्स रहने में मदद करेगी। ये लॉन्ग वेयरिंग साड़ी है। तो अब ज्यादा खर्च करने से बेहतर है Amazon को चुनें!

कॉटन की मलमल साड़ी की तलाश है, तो इस लेटेस्ट प्रिंटेड हैंडलूम साड़ी पर एक नजर जरूर डालें! इस बॉलीवुड स्टाइल कॉटन मलमल साड़ी की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इस साड़ी पर बने प्रिंट और पैटर्न आजकल काफी ट्रेंड में हैं। महिलाएं इस तरह की साड़ियां पसंद कर रही हैं, क्योंकि इन्हें गर्मी में वर्क वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल किया जा सकता है। इस साड़ी को मैनेज करना भी आसान है। साथ ही साथ लंबे घंटों तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

SGF11 की सॉफ्ट कॉटन लिनन सिल्क साड़ी का लुक कमाल का है। इसकी कॉटन लिनन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इन्हें समर्स में मैनेज करना काफी आसान होता है। साड़ी लुक को सॉफ्ट और सिंपल रखने के लिए कानों में छोटे टॉप्स और हाथों में स्मार्ट वॉच पहनें! इस तरह वर्किंग महिलाएं भी इस साड़ी को ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं।

CDAFTMODA की ये कॉटन साड़ी मेरी पसंदीदा है। इस कॉटन साड़ी पर बेहद खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसकी फैब्रिक से लेकर इसका रंग और प्रिंट सभी की खूबसूरती का जवाब नहीं! ये साड़ी गर्मी में शरीर पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी, यानी आप इन्हें बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये खूबसूरत और मुलायम साड़ी 71% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन मलमल साड़ी का सिंपल मगर आकर्षक लुक आप सबही को पसंद आएगा। इस साड़ी का हल्का आरामदायक कपड़ा इसे एक बेहद खूबसूरत विकल्प बनाता है। इस पर आकर्षक प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो इस साड़ी के आकर्षण में चार चांद लगा रहे। अगर आप साधारण कॉटन साड़ी से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं।

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कॉटन, लिनन और मलमल की साड़ियाँ गर्मियों के लिए आदर्श हैं, क्योंकि ये हल्की और आरामदायक होती हैं।

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फैशन और आराम को ध्यान में रखते हुए, ये साड़ियाँ ऑफिस और कैजुअल इवेंट्स के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

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गर्मी में सही साड़ी का चयन आपकी स्टाइल को बढ़ा सकता है, साथ ही आपको तरोताज़ा भी रख सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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