इस शादी सीजन कम दाम में रॉयल लुक के लिए ऑर्डर करें सिल्क साड़ियां
अगर मेरी तरह आपको भी बनारसी सिल्क साड़ियां पसंद है, तो Amazon पर इसकी वैरायटी उपलब्ध है। जहां आपको इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शादी सीजन शुरू होते ही महिलाएं आउटफिट्स को लेकर बेहद एक्साइटेड होती हैं। इस दौरान महिलाएं अपनी बेस्ट आउटफिट्स स्टाइल करती हैं। अगर आप भी इस बार वेडिंग इवेंट्स में ट्रेडिशनल रॉयल लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो इन सिल्क साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें। हालांकि, महंगी साड़ियां एक बार पहनने के बाद सालों तक रखी रहती हैं, इससे बेहतर है बजट फ्रेंडली साड़ियां खरीदें। ताकि आप अलग अलग साड़ियों में अपना स्टाइल फ्लांट कर सकें। Amazon पर सिल्क साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, सिल्क साड़ियों की वैरायटी।
SGF 11 की कांजीवरम पटोला सॉफ्ट सिल्क साड़ी वेडिंग इवेंट्स में आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए इसे कैरी करें। इस खूबसूरत साड़ी पर फ्लोरल डिजाइन बने हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है, इन्हें लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 78% का डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
ये सिल्क साड़ी लाइटवेट है, जिसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वेडिंग सीजन ये आपके ऊपर खूब जचेगी। इस पूरे साड़ी पर कश्मीरी प्रिंट मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। ये रॉयल लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। रिसेप्शन हो या संगीत इस साड़ी को आराम से स्टाइल कर सकती हैं। साड़ी में आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
Mehrang की ये बनारसी सिल्क साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन कई सारी शादियां अटेंड करनी है, तो हर फंक्शन के लिए महंगी साड़ियां खरीदना मुमकिन नहीं है! इसलिए इन बजट फ्रेंडली साड़ियों पर इन्वेस्ट करें। इस तरह अपना अलग-अलग लुक फ्लॉन्ट कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है। फेस्टिवल हो या वेडिंग फंक्शन इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैर सकती हैं।
सिल्क साड़ियों की शौकीन हैं और शादी सीजन शुरू होने वाला है, तो इस खूबसूरत हैंडलूम साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। जरी वर्क के साथ ये देखने में काफी खूबसूरत है। इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है, जिसे महिलाओं ने एप्रिशिएट किया है। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो या साउथ इंडियन, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
बनारसी सिल्क साड़ियों का मार्केट प्राइस बहुत हाई है, लेकिन यहां साड़ियों पर 70 से 80% तक का छूट मिल जाएगा, यानी इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन ये साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
कांजीवरम सिल्क साड़ी ट्रेडिशनल लुक के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। बॉर्डर डिज़ाइन के साथ पूरी साड़ी पर बूटी का वर्क मिल जाएगा। ये एक परफेक्ट पार्टी वियर साड़ी है, जिसे महिलाएं बेहद पसंद करती हैं। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
इस कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी को अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वेडिंग सीजन ये आपके लुक में चार-चार लगा देगी। इन बजट फ्रेंडली साड़ियों पर इन्वेस्ट करें, ताकि आप अलग-अलग वेडिंग इवेंट्स में अपना डिफरेंट लुक प्लांट कर सके। इस खूबसूरत साड़ी की डिजाइन और फैब्रिक कमाल की है। ये ट्रेडिशनल मॉडर्न लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी।
कांजीवरम सिल्क साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही लाइटवेट महसूस होगी। इस पर बने मल्टी कलर फ्लोरल पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। हालांकि, इसमें कई अलग-अलग कलर और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 75% का डिस्काउंट चल रहा है। त्योहार में स्टाइल प्लांट करना हो या किसी करीबी की शादी में जाना हो, इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसे महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही ये बजट फ्रेंडली है, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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