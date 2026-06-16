बजट में खरीदें बेस्ट ब्रांड की घड़ी, यहां हैं 8 ड्यूरेबल और स्टाइलिश विकल्प
एक 5 हजार की घड़ी के दाम में आप तीन से चार घड़ियां खरीद सकती हैं, जो देखने में अट्रैक्टिव होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे है बजट फ्रेंडली घड़ियों के 8 बेहतरीन विकल्प!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घड़ी एक ऐसी एसेसरीज है, जिसे महिलाएं वेस्टर्न और इंडियन दोनों आउटफिट्स के साथ मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। बहुत सी महिलाओं को अलग-अलग घड़ी के कलेक्शन का शौक होता है, और बाकी महिलाओं के पास भी डेली वियर के लिए एक से दो घड़ी तो जरूर होती है। वहीं घड़ी गिफ्टिंग के लिए भी एक आसान विकल्प है। एक बार महंगी घड़ी पर खर्च कर देने पर नई घड़ी लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। पर जब आप बजट में बेस्ट ब्रांडेड घड़ी खरीद सकते हैं, तो ज्यादा खर्च क्यों करना? एक 5 हजार की घड़ी के दाम में आप तीन से चार घड़ियां खरीद सकती हैं, जो देखने में अट्रैक्टिव होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे है बजट फ्रेंडली घड़ियों के 8 बेहतरीन विकल्प!
1. Joker & Witch Metal Alloy Analogue Watch for Women
Joker & Witch की एनालॉग घड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, ये ड्यूरेबल भी है। इसमें स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप आयेंगे, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होते, और कलाई पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होते हैं। इसमें रोज गोल्ड और सिल्वर का स्ट्रैप आएगा, जो इसे अधिक आकर्षक विकल्प बना रहा। इसे ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल आउटफिट्स के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, और सभी पर 80% का छूट मिल रहा है।
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2. Carlington Iconic Analog Watches for Women with Premium Stainless Steel Strap - CT 2039
Carlington iconic एनालॉग घड़ी में प्रीमियम स्टेनलेस स्टील इस ट्रैप आएगा, जो इसे प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है। ये देखने में किसी महंगे ब्रांडेड घड़ी से कम नहीं है। अगर आपको भी स्टाइलिश और ड्यूरेबल घड़ी चाहिए तो इस प्रोडक्ट को बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इसे महिलाएं किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। स्टेनलेस स्टील की रोज गोल्ड बैंड और ब्लैक कलर्ड डायल का कांबिनेशन अट्रैक्टिव है। ये वॉटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है, जिसे आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही इसमें 12 महीनों की वारंटी भी आएगी, तो क्या सोच रही हैं, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
3. Sonata Poze Quartz White MOP Dial Rose Gold Metal Strap for Women-SP80083WM01W
Sonata Poze रोज गोल्ड मेटल की घड़ी देखने में बेहद आकर्षक है। ये किसी लक्जरी घड़ी से कम नहीं! महिलाएं इसे किसी भी आउटफिट के साथ आराम से कैरी कर सकती हैं। ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों लुक को कॉम्प्लीमेंट देगी। इस बजट फ्रेंडली घड़ी को आप 30% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। घड़ी का ये विकल्प गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। ये ड्यूरेबल हैं और लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।
Timex की ये घड़ी विंटेज वाइफ दे रही। अगर आपको भी विंटेज घड़ियों का शौक है, तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये दिखने में अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। ये घड़ी वॉटर रेसिस्टेंट क्वालिटी के साथ आएगी, आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है, खासकर एथेनिक वियर के साथ बेहद अट्रैक्टिव लगेगी। इस समय ये घड़ी 50% के ऑफ पर आधे दाम में उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।
Styledose लग्जरी डायल घड़ी में मेटल बैंड आएगा, जो ड्यूरेबल और आरामदायक है। इस फैंसी ब्रेसलेट घड़ी को किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी अलग अलग घड़ियों का कलेक्शन करना पसंद है, तो ये विकल्प जरूर खरीदें! इस खूबसूरत घड़ी पर 81% का ऑफ मिल रहा है, यानी इसे केवल 374 में घर बैठे आर्डर कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, इसलिए इसे आज ही ऑर्डर करें!
Fastrack की घड़ी को भला कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इस घड़ी का लुक बेहद आकर्षक है, ऑफिस से लेकर कैजुअल आउटफिट्स के साथ, इन्हें किसी भी मौके पर अपने अनुसार स्टाइल कर सकते हैं। ये घड़ी फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह से आपके ऊपर अच्छी लगेगी। इसका मेटल सिल्वर बैंड ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी डिस्कलर नहीं होगा। ये घड़ी गिफ्टिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है।
7. Joker & Witch Metallic Watch for Women
Joker & Witch की ये घड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने में उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। फॉर्मल से लेकर कैजुअल और पार्टी वियर के लिए, ये सभी लुक को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट देगी। इसका स्टेनलेस स्टील बैंड ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसमें रोज गोल्ड और सिल्वर का डबल टोन स्ट्रैप आएगा, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा। लंबे इस्तेमाल के लिए इसे मॉइश्चर से बचा कर रखना जरूरी है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं और सभी पर 80% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
Carlington के इस घड़ी का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। ये लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगी! चाहे आपको पार्टी में जाना हो या ऑफिस आप इसे किसी भी तरह से स्टाइल कर सकती हैं। रोज गोल्ड डायल और स्ट्रैप दोनों इसे अधिक आकर्षक विकल्प बना रहे! ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है और ड्यूरेबल भी है। साथ ही इसकी वॉटर रेसिस्टेंट और स्क्रैच प्रूफ प्रॉपर्टीज इसे आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाती हैं। इसके साथ ये लाइट वेट और स्किन फ्रेंडली है, इस समय 88% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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