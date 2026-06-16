बजट में खरीदें बेस्ट ब्रांड की घड़ी, यहां हैं 8 ड्यूरेबल और स्टाइलिश विकल्प

एक 5 हजार की घड़ी के दाम में आप तीन से चार घड़ियां खरीद सकती हैं, जो देखने में अट्रैक्टिव होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे है बजट फ्रेंडली घड़ियों के 8 बेहतरीन विकल्प!

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घड़ी एक ऐसी एसेसरीज है, जिसे महिलाएं वेस्टर्न और इंडियन दोनों आउटफिट्स के साथ मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। बहुत सी महिलाओं को अलग-अलग घड़ी के कलेक्शन का शौक होता है, और बाकी महिलाओं के पास भी डेली वियर के लिए एक से दो घड़ी तो जरूर होती है। वहीं घड़ी गिफ्टिंग के लिए भी एक आसान विकल्प है। एक बार महंगी घड़ी पर खर्च कर देने पर नई घड़ी लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। पर जब आप बजट में बेस्ट ब्रांडेड घड़ी खरीद सकते हैं, तो ज्यादा खर्च क्यों करना? एक 5 हजार की घड़ी के दाम में आप तीन से चार घड़ियां खरीद सकती हैं, जो देखने में अट्रैक्टिव होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे है बजट फ्रेंडली घड़ियों के 8 बेहतरीन विकल्प!

Joker & Witch की एनालॉग घड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, ये ड्यूरेबल भी है। इसमें स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप आयेंगे, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होते, और कलाई पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होते हैं। इसमें रोज गोल्ड और सिल्वर का स्ट्रैप आएगा, जो इसे अधिक आकर्षक विकल्प बना रहा। इसे ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल आउटफिट्स के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं, और सभी पर 80% का छूट मिल रहा है।

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Carlington iconic एनालॉग घड़ी में प्रीमियम स्टेनलेस स्टील इस ट्रैप आएगा, जो इसे प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है। ये देखने में किसी महंगे ब्रांडेड घड़ी से कम नहीं है। अगर आपको भी स्टाइलिश और ड्यूरेबल घड़ी चाहिए तो इस प्रोडक्ट को बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इसे महिलाएं किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। स्टेनलेस स्टील की रोज गोल्ड बैंड और ब्लैक कलर्ड डायल का कांबिनेशन अट्रैक्टिव है। ये वॉटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है, जिसे आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही इसमें 12 महीनों की वारंटी भी आएगी, तो क्या सोच रही हैं, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Sonata Poze रोज गोल्ड मेटल की घड़ी देखने में बेहद आकर्षक है। ये किसी लक्जरी घड़ी से कम नहीं! महिलाएं इसे किसी भी आउटफिट के साथ आराम से कैरी कर सकती हैं। ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों लुक को कॉम्प्लीमेंट देगी। इस बजट फ्रेंडली घड़ी को आप 30% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। घड़ी का ये विकल्प गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। ये ड्यूरेबल हैं और लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।

Timex की ये घड़ी विंटेज वाइफ दे रही। अगर आपको भी विंटेज घड़ियों का शौक है, तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये दिखने में अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। ये घड़ी वॉटर रेसिस्टेंट क्वालिटी के साथ आएगी, आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है, खासकर एथेनिक वियर के साथ बेहद अट्रैक्टिव लगेगी। इस समय ये घड़ी 50% के ऑफ पर आधे दाम में उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।

Styledose लग्जरी डायल घड़ी में मेटल बैंड आएगा, जो ड्यूरेबल और आरामदायक है। इस फैंसी ब्रेसलेट घड़ी को किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी अलग अलग घड़ियों का कलेक्शन करना पसंद है, तो ये विकल्प जरूर खरीदें! इस खूबसूरत घड़ी पर 81% का ऑफ मिल रहा है, यानी इसे केवल 374 में घर बैठे आर्डर कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, इसलिए इसे आज ही ऑर्डर करें!

Fastrack की घड़ी को भला कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इस घड़ी का लुक बेहद आकर्षक है, ऑफिस से लेकर कैजुअल आउटफिट्स के साथ, इन्हें किसी भी मौके पर अपने अनुसार स्टाइल कर सकते हैं। ये घड़ी फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह से आपके ऊपर अच्छी लगेगी। इसका मेटल सिल्वर बैंड ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी डिस्कलर नहीं होगा। ये घड़ी गिफ्टिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है।

Joker & Witch की ये घड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने में उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। फॉर्मल से लेकर कैजुअल और पार्टी वियर के लिए, ये सभी लुक को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट देगी। इसका स्टेनलेस स्टील बैंड ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसमें रोज गोल्ड और सिल्वर का डबल टोन स्ट्रैप आएगा, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा। लंबे इस्तेमाल के लिए इसे मॉइश्चर से बचा कर रखना जरूरी है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं और सभी पर 80% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।

Carlington के इस घड़ी का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। ये लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगी! चाहे आपको पार्टी में जाना हो या ऑफिस आप इसे किसी भी तरह से स्टाइल कर सकती हैं। रोज गोल्ड डायल और स्ट्रैप दोनों इसे अधिक आकर्षक विकल्प बना रहे! ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है और ड्यूरेबल भी है। साथ ही इसकी वॉटर रेसिस्टेंट और स्क्रैच प्रूफ प्रॉपर्टीज इसे आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाती हैं। इसके साथ ये लाइट वेट और स्किन फ्रेंडली है, इस समय 88% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।

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