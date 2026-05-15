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किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं शोल्डर बैग, यहां खरीदें इनके 8 विकल्प

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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Summer Sale डील्स में ब्रांडेड शोल्डर बैग्स पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, घर बैठे सस्ते में ऑर्डर करें इनके 8 टॉप रेटेड विकल्प।

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अगर पुराने स्टाइल के बैग्स से बोर हो गई हैं, तो आज हम लाएं हैं, शोल्डर बैग्स के कुछ बेहतरीन विकल्प! पार्टी अटेंड करनी हो या दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाना हो, या हल्की ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी की है, ये शोल्डर बैग्स आपकी आउटफिट हो कॉम्प्लीमेंट देंगे। इस समय बेस्ट ब्रांडेड शोल्डर बैग्स पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं शोल्डर बैग, यहां खरीदें इनके 8 विकल्प

Dixon सिंथेटिक लेदर कैजुअल शोल्डर बैग महिला एवं लड़कियों दोनों के लिए परफेक्ट रहेंगे। ये स्टाइलिश बैग आजकल काफी ट्रेडिंग है। मार्केट में इस तरह के बैग्स काफी महंगे आ रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। साथ ही इसे स्लिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

एक अच्छे अनुभव के लिए ये शोल्डर बैग जरूर खरीदें। इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इनकी केयर करना भी काफी आसान है, केवल गीले कपड़े से साफ कर सकती हैं। इस समय ये 75% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, मगर वैसे शोल्डर बैग्स तो काफी महंगे आते हैं। तो परेशान मत हों, Amazon आपके लिए लाया है, एक ऐसा शोल्डर बैग जो केवल 279 रुपए में उपलब्ध है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ये बैग आजकल काफी ट्रेडिंग है। साथ ही बहुत हल्का भी है, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

इस तरह के बैग्स आजकल काफी ट्रेडिंग हैं। खासकर Gen Z इसे बहुत पसंद करते हैं। इस शोल्डर बैग का ग्लौसी लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। आप इसे किसी भी कैजुअल ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ये पार्टी में आपके लुक का चार्म बदल देगा। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प 67% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।

इस सिंपल एलिगेंट बैग का लुक कमाल का है। इसे वेस्टर्न हो या इंडियन किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। अगर इसे लंबा इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो अत्यधिक गर्मी और डायरेक्ट सन लाइट से बचाना जरूरी है, साथ ही इसे गीले कपड़े से साफ करें।

Fastrack का लग्जरी शोल्डर बैग पार्टी, इवेंट्स और आउटिंग के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर अगर आपको स्टाइल और स्पेस दोनों चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। इस हैंडबैग में कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंदीदा विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

इस शोल्डर बैग को स्लिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मार्केट में ऐसे बैग्स काफी महंगे आ रहे हैं, यहां आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट 64% के ऑफ पर आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल जाएगी। इसलिए बिना इंतजार किए इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध है। हालांकि, इसे लंबा इस्तेमाल करना है, तो अत्यधिक हिट से बचना जरूरी है।

Lavie का hobo bag मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, परंतु उतनी ही स्पेशियस और ड्यूरेबल भी है। इसमें छोटे-मोटे नियमित इस्तेमाल के समान आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसे किसी भी इवेंट पर आराम से कैरी कर सकती हैं। खासकर आउटिंग और वेकेशन के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। इस बैग को लंबा इस्तेमाल करना है, तो सीधा पानी से धुलने की जगह क्लीन करते हुए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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