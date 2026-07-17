फैशन और आराम का शानदार मेल हैं ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स, आज ही खरीदें!
अगर बारिश की चिपचिपी गर्मी में भी चाहिए तरोताजगी का एहसास तो खरीदें प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प, वो भी बजट में।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आप भी बरसात की गर्मी से परेशान हैं? घर के बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। वहीं अगर गलती से कोई ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करने को कह दे, तो एथनिक कपड़े पहनने से पहले ही पसीने छूट जाते हैं। तो परेशान न हों, क्योंकि इस मानसून amazon लाया है, प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स के कुछ ऐसे बेहतरीन विकल्प जो हल्के हवादार होने के साथ ही साथ काफी खूबसूरत भी हैं। इन्हें महिलाएं ट्रेडिशनल इवेंट्स में मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे और आप खुलकर अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं। इन सभी कुर्ता सेट्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
1. KLOSIA Women Rayon Printed Anarkali Kurta Set with Dupatta
Klosia ब्रांड का रेयान फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, साथ ही इस पर थ्रेड का काम भी मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। अगर फैब्रिक की बात करें, तो वो बेहद हल्की और हवादार है, जो मानसून में शरीर में हवा का बहाव बनाए रखती है। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं और सभी पर 73% का आकर्षक छूट मिल जाएगा।
2. Rangnavi Women Rayon Anarkali Embroidered Printed Kurta Pant and Dupatta Set
Rangnavi के इस अनारकली कुर्ता सेट को 5000 से अधिक महिलाओं ने पसंद किया है और इस पर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। इस कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी और इस पर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही बेहद अट्रैक्टिव हैं। अगर आप साधारण मगर फैंसी आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें! त्यौहार हो या ट्रेडिशनल इवेंट आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसका रंग भी बेहद यूनीक है। वहीं इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की हवादार है, जो बरसात के मौसम में भी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी।
3. Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa के इस प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट का सॉफ्ट कंफर्टेबल लुक आप सभी को पसंद आएगा। ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करने हो इस आउटफिट को आराम से कैरी कर सकती हैं। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं और साथ ही गले पर मिरर की एंब्रॉयडरी मिल जाएगी। ये एक यूनिक आउटफिट ऑप्शन है, जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इस समय इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का फायदा जरूर उठाएं।
Gosriki ब्रांड के इस प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट का रंग, डिजाइन और इसकी फैब्रिक सभी कमाल के हैं। इस पूरे कुर्ते पर खूबसूरत फ्लोरल डिजाइन बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार-चार लगा रहे। इसका V नेक डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव है, आजकल महिलाएं इस तरह के कुर्ता सेट काफी पसंद कर रही हैं। विशेष रूप से चिपचिपी गर्मी में इस तरह के हवादार आउटफिट कारगर साबित होते हैं। आप इसे ट्रेडिशनल इवेंट से लेकर डेली ऑफिस वियर तक आराम से कैरी कर सकती हैं।
5. PARTHVI Women's Printed Cotton Anarkali Kurta & Pant With Dupatta Set
Parthvi ब्रांड के इस प्रिंटेड कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। इस कुर्ते का हल्का रंग गर्मी में बेहतरीन विकल्प साबित होगा। वहीं इसकी लूज फिटिंग हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे बरसात की गर्मी झेलना आसान हो जाता है। महिलाएं इस फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट को ऑफिस वेयर से लेकर छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस आउटफिट को 1200 से अधिक महिलाओं ने पसंद किया है। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
6. FIORRA Women's Off-White Printed Anarkali Kurta Set with Dupatta
Fiorra के इस फ्लोरल अनारकली कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जिसे आप मानसून की गर्मी में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें हवा का बहाव बना रहता है और शरीर पर पसीना जमा नहीं होता। साथ ही कॉटन की हल्की हवादार फैब्रिक पसीना अवशोषित करती है और त्वचा में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। हालांकि, ये प्रीमियम कुर्ता सेट काफी महंगा है, परंतु इस समय ये 70% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।
7. KLOSIA Women's Rayon Printed Anarkali Kurta and Pant with Dupatta Set
Klosia ब्रांड का ये कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। इस पर बने छोटे-छोटे फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इस अनारकली कुर्ते का दुपट्टा यूनिक और आकर्षक लुक दे रहा है। इस पूरे दुपट्टे पर पैटर्न बने हैं, जो बेहद आकर्षक हैं। महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसे ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट हो या आउटिंग पर जाना हो, हर मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इस पर 73% का छूट मिल जाएगा मौके का लाभ जरूर उठाएं।
Nermosa ब्रांड का ये कॉटन फ्लोरल अनारकली कुर्ता सेट का कपड़ा बेहद हल्का और हवादार है। ये कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसका कपड़ा उतना ही मुलायम है, जो बरसात की उमस भरी गर्मी झेलने में आपकी सहायता करेगा। इसके साथ आरामदायक ढीला-ढाला प्लाजो आएगा, जो आपके पैरों पर हल्का हवादार महसूस होगा। अब ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर इस तरह के आरामदायक आउटफिट को बेफिक्र होकर घंटों तक पहन सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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