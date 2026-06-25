बजट में वॉकिंग शूज चाहिए तो ट्राई करें Campus के ये 8 आरामदायक विकल्प
Campus के वॉकिंग शूज बेस्ट बजट में उपलब्ध हैं। सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा, कहीं ये मौका छूट न जाए!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
ऑफिस के लिए लाखों लोग रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग मेट्रो से तो कुछ लंबा ड्राइव करके या फिर बस और कैब लेते हैं! वहीं रोजाना 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य रखने वालों को इसे पूरा करने में काफी थकान हो जाती है। हो सकता आपको ये जानकर हैरानी हो मगर एक खराब जूता आपकी उत्पादकता कम कर सकता है। इसलिए आप सभी के पास अच्छी क्वालिटी का एक वाकिंग शूज जरूर होना चाहिए, जो ऑफिस के ट्रैवलिंग से होने वाले थकान से आपको बचाएगा, साथ ही 10,000 स्टेप्स का लक्ष्य पूरा करने में भी मदद करेगा। चिंता न करें हम आपको महंगे जूते लेने नहीं बोल रहे, Campus के कई बेहतरीन वॉकिंग शूज बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें!
1. Campus Men's Flynn Walking Shoes
Campus का ये वॉकिंग शूज हल्का और आरामदायक विकल्प है। इसका हल्का हवादार डिज़ाइन इसे आप सभी के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। रोजाना ऑफिस ट्रैवल हो या 10, 000 स्टेप्स पूरे करने हों, ये जूता बिना थके आपको आपका लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगा। इस समय इसपर 41% का ऑफ चल रहा, लगभग आधे दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें दो अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें।
2. Campus Men Camp Owen Walking Shoes
खासकर अगर आप लंबा ट्रैवल करते हैं, तो Campus का ये जूता आपके लिए बढ़िया विकल्प साबित होगा। इस जूते का गद्देदार और सपोर्टिव सोल पैरों पर आरामदायक महसूस होता है, साथ ही बैलेंस भी मेंटेन रखता है। इस जूते को लंबे समय तक पहनने के बाद भी आपको अधिक थकान नहीं होती और आप लंबे समय तक फुर्तीले रहते हैं। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और कंज्यूमर्स ने भी इसकी क्वॉलिटी को काफी अप्रिशिएट किया है।
3. Campus Men Shuttle Walking Shoes
Campus का ये वॉकिंग शूज आपके डेली ट्रैवल एक्सपीरियंस को आसान बना देगा। खासकर अगर आप अक्सर लंबा ड्राइव करते हैं, या ट्रैवल करते हैं, तो इस तरह का जूता आपके पास होना चाहिए। वहीं डेली वॉकिंग के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। बिना थके आप अपना डेली स्टेप्स का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, फ्लैक्सिबल होने के साथ ही साथ हवादार भी है। इस जूते को अभी 35% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकते हैं, ये मौका हाथ से न जानें दें।
4. Campus Men Camp Owen Walking Shoes
Campus का ये वॉकिंग शूज देखने में बेहद आकर्षक है। साथ ही इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक और इसका हवादार डिज़ाइन इसे समर्स के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो ये जूता आप आराम से पहन सकते हैं। कसकर जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका बेहतर सपोर्ट पैरों को थकान से बचाता है।
5. Campus Men King Pro Walking Shoes
रोजाना 10,000 स्टेप्स काउंट पूरा करने का सोचते हैं मगर अक्सर थकान के कारण पैर जवाब दे देते हैं, तो Campus का ये वॉकिंग शूज ट्राई करें। ये देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इस जूते की मदद से वॉकिंग के दौरान थकान का अनुभव नहीं होता और आप घर लौटने के बाद भी एक्टिव रहते हैं। आपको ये जानकार हैरानी होगी, मगर गलत फुटवियर थकान का कारण बन सकती है। यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देखें।
6. Campus Men Anon Walking Shoes
Campus का ये वॉकिंग शूज एक अच्छा विकल्प है। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। खासकर ये अपने फ्लैक्सिबल और सपोर्टिव सोल के लिए जाना जाता है, जो पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे कम से कम थकान महसूस होता है। वॉकिंग से लेकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये जूता पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। इसे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं।
7. Campus Men's Emerge Walking Shoes
Cmpus का स्टाइलिश वॉकिंग शूज देखने में बेहद आकर्षक है, उतना ही आरामदायक भी है। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये जूता परफेक्ट रहेगा। ऑफिस जाना हो या कैजुअल आउटिंग पर या फिर डेली वॉक करना हो, इसे आराम से पहन कर सकते हैं। इस जूते की मदद से वॉकिंग के दौरान थकान का अनुभव नहीं होता और आप घर लौटने के बाद भी एक्टिव रहते हैं। अगर आपको स्टाइलिश जूते पसंद हैं, तो बिना सोचे इसे आज ही ऑर्डर करें!
8. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
Campus का ये वॉकिंग शूज रोजाना स्टेप्स टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर पहन सकते हैं। खासकर अगर रोजाना ऑफिस के लिए लंबे घंटों ट्रैवल करते हैं, तो ये जूता परफेक्ट रहेगा। गद्देदार सोल और इसका फ्लैक्सिबल डिजाइन बेहतर बैलेंस और सपोर्ट मेंटेन रखता है। इस समय ये 30% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
सही वॉकिंग शूज लंबी यात्रा के दौरान थकान को कम करते हैं।
Campus के विकल्प बजट में अच्छे और आरामदायक हैं।
गद्देदार और सपोर्टिव सोल का उपयोग पैरों को आराम देता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।