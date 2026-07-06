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सस्ते में करें फायदे का सौदा: खरीदें बनारसी सिल्क साड़ी के 8 बेहतरीन विकल्प

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अगर मेरी तरह आपको भी बनारसी सिल्क साड़ियां पसंद हैं, तो प्राइम डे सेल डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें!

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Prime Day Sale डील में बनारसी सिल्क साड़ियों पर 50 से 80% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप भी शॉपिंग करने का सोच रही हैं, तो इस बार सस्ते में खरीदें बनारसी सिल्क साड़ी। Amazon पर बनारसी सिल्क साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, जहां आपको हर प्राइस और रंग के ढेरों विकल्प मिल जाएंगे। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव हैं, बल्कि इनकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जो आपको लंबे समय तक कंफर्टेबल।रखेगी।

सस्ते में करें फायदे का सौदा: खरीदें बनारसी सिल्क साड़ी के 8 बेहतरीन विकल्प

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8 बेस्ट बनारसी सिल्क साड़ी (Banarasi Silk Sarees)

Swornof की कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी, त्यौहार के मौके पर बेहद खूबसूरत लगेगी। सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस खूबसूरत साड़ी पर बने डिजाइन इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप सामान्य से हटकर कुछ अलग रंग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। वहीं इस साड़ी की फैब्रिक भी हल्की और हवादार है, इस साड़ी को लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। बजट फ्रेंडली साड़ी की तलाश है, तो इस विकल्प को 76% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें!

SGF 11 ब्रांड की इस कांजीवरम पटोला सिल्क साड़ी का डिजाइन देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही हल्का आरामदायक महसूस होगा। इस पूरे साड़ी पर आकर्षक डिजाइन बने हैं, जो इसे और भी आकर्षक बना रहे। साथ ही इसका कलर कॉन्बिनेशन भी कमाल का है, इसमें अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 84% का आकर्षक छूट चल रहा है। प्राइम डे सेल डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

SIDHIDATA की ये कांजीवरम बनारसी सॉफ्ट सिल्क साड़ी छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए परफेक्ट रहेंगी। वहीं आप इन्हें वर्क वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। इसका साधारण मगर आकर्षक लुक महिलाओं को बेहद पसंद आता है, साथ ही ये उपभोक्ताओं की पसंदीदा साड़ी है। अगर लंबे समय से हल्के फैंसी साड़ी की तलाश है तो ये विकल्प आपके लिए परफेक्ट रहेगा। 78% के ऑफ पर सेल डील्स में इसे सस्ते में ऑर्डर करें!

अगर मेरी तरह आपको भी बनारसी सिल्क साड़ी पसंद है, तो ये कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी जरूर ट्राई करें। पूरी साड़ी पर रंग बिरंगे फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जिसे आप आराम से मैनेज कर सकती हैं। हैवी लुक की ये हल्की साड़ी एवरीडे स्टाइलिंग के लिए एक अच्छी विकल्प साबित होगी। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो या साउथ इंडियन, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए, तो ये साड़ी जरूर ट्राई करें। रानी रंगीली खूबसूरत पटोला सिल्क साड़ी की हल्की हवादार फैब्रिक इसे महिलाओं की पसंदीदा बनाती है। इस साड़ी को महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर अपना लुक खुलकर फ्लांट कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपनी पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें। साड़ी की लंबाई की चिंता न करें, इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

PRIME DAY SALE में SWORNOF की इस कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी पर 83% का ऑफ चल रहा है। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है और स्टॉक भी बहुत कम है, अगर आप भी बजट में खूबसूरत साड़ी की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। साड़ी का यूनिक रंग और इस पर किया गया बूटी जरी वर्क इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसका कपड़ा हल्का हवादार है, जो शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो ये साड़ी जरूर ट्राई करें।

SGF 11 की सॉफ्ट सिल्क साड़ी का लुक बेहद खूबसूरत है। ये खूबसूरत कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। इसका रंग और इसपर बने डिजाइन दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। अगर आपको भी डार्क रंग की साड़ियां पसंद हैं, तो इस विकल्प को आंख बंद करके आर्डर कर सकते हैं। वहीं प्राइम डे सेल में ये साड़ी आपको 84% के ऑफ पर मिल जाएगी। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए मौका रहते इसे आर्डर करें।

कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी ट्राई नहीं की तो फिर अपने क्या किया। इस खूबसूरत साड़ी का डिजाइन और इसका कपड़ा दोनों कमाल के हैं, इसे किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। त्योहार में ट्रेडिशनल लुक प्लांट करना हो या किसी करीबी की शादी में जाना हो, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस खूबसूरत साड़ी के साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहने और अपना स्टाइल फ्लांट करें। इस समय ये साड़ी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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