प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के ये 6 विकल्प, मानसून की उमस में आपको रखेंगे तरोताजा

क्या बारिश की उमस ने परेशान कर दिया है? तो इस बार खरीदें ये 6 प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स वो भी बजट में!

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बारिश के मौसम में सबसे आम है उमस, जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं। अधिक पसीना, खुजली, चिड़चिड़ापन और रैशेज जैसी समस्याएं इन दिनों बेहद आम हो जाती हैं। ऐसे में क्या पहने और क्या नहीं ये समझ नहीं आता। तो आपको बताएं प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग और शॉपिंग पर महिलाएं इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। मोबाइल उठाएं और इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें!

प्रिंटेड कुर्ता सेट.

यहां खरीदें प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के 6 बेहतरीन विकल्प:

प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का लुक खूबसूरत है। इसका यूनीक रंग और डिजाइन देखने में बेहद आकर्षक है। ये कंप्लीट सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की हवादार है। खासकर बरसात की गर्मी में ये हवादार महसूस होते हैं, जिससे शरीरी में ठंडक का एहसास बना रहता है। इस प्रकार आपको रैशेज और खुजली जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती। वहीं इसमें 72% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Amayra का ये प्योर कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसे उपभोक्ताओं ने काफी पसंद किया है। अगर आपको भी A Line कुर्ता सेट पसंद है, तो ये विकल्प आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसका यूनीक रंग और इसपर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। वहीं इसकी हवादार फैब्रिक शरीर में हवा का बहाव बनाए रखती है और इस उमस भरी गर्मी में भी आपको ठंडक का एहसास होता है। नमी होने पर पसीना अवशोषित कर त्वचा को सुखा रखते हैं। इस समय ये 50% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर कर सकती हैं।

Arayna का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट देखने में जितने आकर्षक हैं, वहीं इसका फैब्रिक भी बेहद हल्की और हवादार है। वर्क वियर से लेकर डेली वियर तक आप इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर पहन सकती हैं। इसका कलर कांबिनेशन भी कमाल का है और ये कुर्ता सेट देखने में ही रिफ्रेशिंग है, तो पहनने पर आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कई अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प 67% के ऑफ पर उपलब्ध है। इसे आज ही ऑर्डर करें।

Amayra ब्रांड के इस प्योर कॉटन कुर्ता सेट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसका रंग और डिजाइन दोनों बेहद आकर्षक है। इस प्योर कॉटन कुर्ता सेट को अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसे काफी लोगों ने पसंद किया है, ये आपको भी पसंद आएगी। विशेष रूप से इसका सूती कपड़ा बेहद आरामदायक है। वहीं इस समय इसपर 55% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ऑर्डर करें।

Amayra ब्रांड के प्योर कॉटन कुर्ता सेट का डिजाइन और इसपर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। इसका रंग और डिजाइन महिलाओं को बेहद पसंद आया है, विशेष रूप से इसकी प्योर कॉटन फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी और मानसून की गर्मी झेलने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ कॉटन का ढीला-ढाला बॉटम आएगा, जो पैरों को रिलैक्स रखता है। ये ऑफिस और कॉलेज के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Yash Gallery का ये कॉटन कुर्ता सेट और प्रिंटेड बॉटम वियर दोनों आरामदायक है। इसका लुक बेहद आकर्षक है। बारिश होने पर ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि 1 मिनट भी पसीना रुकने का नाम नहीं लेता। तो इसमें प्योर कॉटन आउटफिट ट्राई करें, जो न केवल हल्की और हवादार होती है, बल्कि पसीना भी अवशोषित करती है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।