प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के ये 6 विकल्प, मानसून की उमस में आपको रखेंगे तरोताजा
क्या बारिश की उमस ने परेशान कर दिया है? तो इस बार खरीदें ये 6 प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स वो भी बजट में!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बारिश के मौसम में सबसे आम है उमस, जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं। अधिक पसीना, खुजली, चिड़चिड़ापन और रैशेज जैसी समस्याएं इन दिनों बेहद आम हो जाती हैं। ऐसे में क्या पहने और क्या नहीं ये समझ नहीं आता। तो आपको बताएं प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग और शॉपिंग पर महिलाएं इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। मोबाइल उठाएं और इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें!
यहां खरीदें प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के 6 बेहतरीन विकल्प:
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का लुक खूबसूरत है। इसका यूनीक रंग और डिजाइन देखने में बेहद आकर्षक है। ये कंप्लीट सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की हवादार है। खासकर बरसात की गर्मी में ये हवादार महसूस होते हैं, जिससे शरीरी में ठंडक का एहसास बना रहता है। इस प्रकार आपको रैशेज और खुजली जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती। वहीं इसमें 72% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
Amayra का ये प्योर कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसे उपभोक्ताओं ने काफी पसंद किया है। अगर आपको भी A Line कुर्ता सेट पसंद है, तो ये विकल्प आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसका यूनीक रंग और इसपर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। वहीं इसकी हवादार फैब्रिक शरीर में हवा का बहाव बनाए रखती है और इस उमस भरी गर्मी में भी आपको ठंडक का एहसास होता है। नमी होने पर पसीना अवशोषित कर त्वचा को सुखा रखते हैं। इस समय ये 50% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर कर सकती हैं।
Arayna का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट देखने में जितने आकर्षक हैं, वहीं इसका फैब्रिक भी बेहद हल्की और हवादार है। वर्क वियर से लेकर डेली वियर तक आप इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर पहन सकती हैं। इसका कलर कांबिनेशन भी कमाल का है और ये कुर्ता सेट देखने में ही रिफ्रेशिंग है, तो पहनने पर आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कई अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प 67% के ऑफ पर उपलब्ध है। इसे आज ही ऑर्डर करें।
Amayra ब्रांड के इस प्योर कॉटन कुर्ता सेट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसका रंग और डिजाइन दोनों बेहद आकर्षक है। इस प्योर कॉटन कुर्ता सेट को अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसे काफी लोगों ने पसंद किया है, ये आपको भी पसंद आएगी। विशेष रूप से इसका सूती कपड़ा बेहद आरामदायक है। वहीं इस समय इसपर 55% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ऑर्डर करें।
Amayra ब्रांड के प्योर कॉटन कुर्ता सेट का डिजाइन और इसपर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। इसका रंग और डिजाइन महिलाओं को बेहद पसंद आया है, विशेष रूप से इसकी प्योर कॉटन फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी और मानसून की गर्मी झेलने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ कॉटन का ढीला-ढाला बॉटम आएगा, जो पैरों को रिलैक्स रखता है। ये ऑफिस और कॉलेज के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Yash Gallery का ये कॉटन कुर्ता सेट और प्रिंटेड बॉटम वियर दोनों आरामदायक है। इसका लुक बेहद आकर्षक है। बारिश होने पर ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि 1 मिनट भी पसीना रुकने का नाम नहीं लेता। तो इसमें प्योर कॉटन आउटफिट ट्राई करें, जो न केवल हल्की और हवादार होती है, बल्कि पसीना भी अवशोषित करती है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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