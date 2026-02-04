डेली वियर में पहनती हैं सूट तो ये 4 दुपट्टे जरूर ले लें, इमेज कोच ने बताया कैसे करें स्टाइल!

संक्षेप: Dupatta Styling Tips: अगर आपके पास कुछ खास तरह के दुपट्टे मौजूद हैं, तो आप बाकी सूटों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। बार-बार नया सूट लेने का खर्चा भी बच जाएगा और एक ही सूट आप अलग-अलग ढंग से स्टाइल कर पाएंगी।

सूट का असली लुक तभी आता है, जब साथ में दुपट्टे को सही से स्टाइल किया हो। ड्रेप तो बाद की बात है लेकिन सबसे पहले सही दुपट्टा मैच करना भी जरूरी है। अगर आपके पास कुछ खास तरह के दुपट्टे मौजूद हैं, तो आप बाकी सूटों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। ऐसे में बार बार नया सूट लेने का खर्चा भी बच जाएगा और एक ही सूट आप अलग-अलग ढंग से स्टाइल कर पाएंगी। कुर्ता और बॉटम अलग से ले कर भी दुपट्टे को मैच कर सकती हैं। स्टाइलिस्ट आशी वर्मा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे ही 4 दुपट्टों के बारे में बताया है, जो आपके देसी वॉर्डरोब में शामिल होने ही चाहिए। खासतौर से अगर आप ज्यादातर सूट ही पहनती हैं, तो ये दुपट्टे जरूर ले लें। आपकी डेली स्टाइलिंग काफी आसान हो जाएगी।

वाइट/ आइवरी शेड में कॉटन सिल्क दुपट्टा आपके देसी वॉर्डरोब में एक वाइट या ऑफ वाइट रंग का कॉटन सिल्क दुपट्टा जरूर होना चाहिए। ये दुप्पटा आप कई सूटों के साथ पेयर कर सकती हैं। आपके डार्क कलर के सूट, लाइट शेड वाले सूट या प्रिंटेड सूट के साथ ये दुपट्टा काफी क्लासी लुक देगा।

एक डार्क कलर के दुपट्टे में इन्वेस्ट करें आशी कहती हैं कि आपको एक डार्क कलर का दुपट्टा भी जरूर ले लेना चाहिए। मरून, नेवी ब्लू, चॉकलेट ब्राउन या एमरल्ड ग्रीन जैसे डार्क शेड के दुपट्टे आप अपने लाइट कलर के सूटों के साथ पेयर कर सकती हैं। पेस्टल शेड्स वाले सूट के साथ भी ये काफी पॉलिश्ड लुक देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास आइवरी रंग का सूट है तो एमरल्ड ग्रीन दुपट्टे के साथ काफी एलिगेंट लुक देगा, वहीं सॉफ्ट पिंक सूट के साथ नेवी ब्लू दुपट्टा काफी स्टाइलिश लगेगा।

ब्लॉक प्रिंट दुपट्टा अगर आपके पास एक ब्लॉक प्रिंट दुपट्टा है तो डेली स्टाइलिंग काफी आसान हो जाएगी। ये आप अपने मोनोक्रोम कुर्ता सेट्स के साथ पेयर कर सकती हैं, पूरा लुक एलिवेट हो जाएगा। खासतौर से डेली वियर में ये काफी पॉलिश्ड और क्लासी लुक देते हैं।