ट्रेडिशनल सिल्क साड़ियों की तलाश में मुझे मिली ये 10 साड़ियां वो भी बजट में!
क्या आपको भी ट्रेडिशनल लुक के लिए सिल्क साड़ियां बेस्ट लगती हैं, तो यहां इनके 10 खूबसूरत विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर! ये मौका हाथ से न जाने दें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शादी, पूजा हो या किसी की गोद भराई सिल्क साड़ियां बेस्ट आउटफिट ऑप्शन हैं। इन्हें आप किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। मुझे सिल्क साड़ियों का बड़ा शौक है, मगर हर बार हजारों की महंगी साड़ी तो नहीं ले सकते। इसलिए बजट फ्रेंडली साड़ी की तलाश में मैं पहुंची Amazon पर, जहां मुझे मिलें सिल्क साड़ियों के 10 बेहतरीन विकल्प। अगर आप भी सिल्क साड़ियां पसंद करती हैं, तो इन बजट फ्रेंडली ऑप्शंस पर एक नजर जरूर डालें!
1. SIRIL Women's Vichitra Silk Sequins Embroidery Lace Saree With Unstitched Blouse Piece
SIRIL की सिल्क साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए इसे कैरी करें। इस साड़ी पर सीक्वेंस वर्क वाले लेड लगे हैं, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं। ये साड़ी लाखों की डिजाइनर सब्यसाची साड़ी का लुक देगी। इसकी फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है, इन्हें लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
अगर आपको भी मेरी तरह सिल्क साड़ियों का शौक है, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। ये बनारसी सिल्क साड़ी न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है। इस पर बने डिजाइन इसके आकर्षण का केंद्र हैं, साथ ही इसका कलर कांबिनेशन भी काफी यूनिक है। इसलिए ज्यादा न सोचें 76% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
3. SWORNOF Womens Kanjivaram Banarasi Silk Saree Patola saree with Unstitched blouse piece
हल्की मुलायम सिल्क फैब्रिक से तैयार खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी एक यूनिक विकल्प है। अगर आप सिंपल पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो इस तरह की साड़ियां बेस्ट रहेंगी। इसका कलर कांबिनेशन, इसकी डिजाइन और फैब्रिक सभी कमाल के हैं। ये साड़ी आपको जरूर पसंद आएगी। वहीं कंज्यूमर्स ने भी इस पर पॉजिटिव रिव्यू और रिस्पांस दिये हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, मोबाइल उठाएं और इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।
4. AKHILAM Women's Kanjivaram Woven Soft Silk Saree With Blouse Piece
Akhilam की ये सिल्क साड़ी हल्की और आरामदायक है। अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस पूरे साड़ी पर यूनीक डी साइन मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। ये रॉयल लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
5. SGF11 Women's Kanjivaram Pure Soft Silk Designer Saree With Blouse Piece
SGF 11 की सॉफ्ट सिल्क डिजाइनर साड़ी का लुक कमाल का है। खासकर इसका कलर कांबिनेशन बेहद यूनीक है। इस पूरी साड़ी पर बने खूबसूरत डिजाइन इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। अगर आप एक रॉयल लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो इस साड़ी को प्रायोरिटी पर रखें! खासकर इस प्राइस रेंज में ऐसी साड़ी मिलना मुश्किल है, तो क्या सोच रही हैं, बड़ी बचत के साथ ये खूबसूरत साड़ी आज ही ऑर्डर करें। साड़ी में आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
6. SWORNOF Womens Kanjivaram Banarasi Silk Saree Patola saree with Unstitched blouse piece
SWORNOF की खूबसूरत कांजीवरम साड़ी ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये बनारसी सिल्क साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। खासकर महिलाओं को इस रंग की साड़ियां बहुत पसंद आती है। फेस्टिवल हो या वेडिंग फंक्शन इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैर सकती हैं।
7. SIRIL Women's Banarasi Soft Silk Saree Pure Silk With Unstitched Blouse Piece
सिल्क साड़ियों की शौकीन हैं, मगर ज्यादा महंगी साड़ी नहीं लेना चाहती, तो चिंता न करें इस विकल्प पर एक नजर डालें! ये जरी वर्क की सिल्क साड़ी ये देखने में काफी खूबसूरत है। वहीं इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है, जिसे महिलाओं ने एप्रिशिएट किया है। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो या साउथ इंडियन, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
8. SGF11 Women's Kanjivaram patola Soft Lichi Silk Sarees With Unstitched Blouse Piece
SGF 11 की कांजीवरम सिल्क साड़ी मार्केट में काफी महंगी आती है, परंतु इस समय AMAZON पर ये 80% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन ये साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
9. SWORNOF Women's Silk Kanjivaram Kanchipuram Saree With Blouse Piece
कांजीवरम सिल्क साड़ी ट्रेडिशनल लुक के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको प्लेन साड़ियां पसंद हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! सिंपल बॉर्डर डिज़ाइन की ये साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगी। बड़े झुमके और बैंगल्स के साथ इसे स्टाइल करने पर ये बेहद अट्रैक्टिव लुक देगी। इस सिंपल साड़ी का लुक किसी प्रीमियम डिजाइनर साड़ी के लुक से कम नहीं है!
इस सिल्क साड़ी का लुक कमाल का है। ये एक परफेक्ट पार्टी वियर साड़ी है, जिसे महिलाएं बेहद पसंद करती हैं। इन बजट फ्रेंडली साड़ियों पर इन्वेस्ट करें, ताकि आप अलग-अलग वेडिंग इवेंट्स में अपना डिफरेंट लुक प्लांट कर सके। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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