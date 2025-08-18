ब्लाउज से पहले साड़ी के साथ क्या पहनती थीं औरतें? इस महिला के अपमान ने बदल दी परंपरा

ब्लाउज हमेशा से तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा ही नहीं है। आखिर कैसे और कब हुई थी इसकी शुरुआत? ब्लाउज से पहले भला महिलाएं साड़ी के साथ क्या पहनती थीं? आइए एक-एक कर के जानते हैं इनके जवाब।

फैशन की दुनिया बड़ी तेजी से बदलती है। आज जो चीज फैशन में है, शायद कल उसे देखकर लोग बातें बनाने लगें। खैर, इस पहनावे की दुनिया से बड़े दिलचस्प किस्से भी जुड़े हैं। आज हम ब्लाउज के बारे में बात करेंगे। जी हां, वही ब्लाउज जिसके बिना आप साड़ी की कल्पना भी ना करते होंगे। आज जो कोई महिला बिना ब्लाउज के साड़ी पहन ले, तो लोग उसे शालीनता, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान देने आ जाते हैं। लेकिन ये ब्लाउज हमेशा से तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा ही नहीं है। आखिर कैसे और कब हुई थी इसकी शुरुआत? ब्लाउज से पहले भला महिलाएं साड़ी के साथ क्या पहनती थीं? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में उठना लाजमी है। तो आइए एक-एक कर के जानते हैं इनके जवाब।

क्या हमेशा से ब्लाउज पहनती आई हैं महिलाएं? सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही साड़ी भारतीय महिलाओं का परिधान रही है। लेकिन जब बात ब्लाउज की हो, तो ये काफी बाद में जा कर पहनावे में शामिल हुआ। आप कोई पुरानी मूर्ति या कला देखेंगे तो उसमें महिलाएं अक्सर बिना ब्लाउज के ही साड़ी लपेटे नजर आएंगी। दरअसल अंग्रेजों के आने के काफी बाद तक भी ब्लाउज महिलाओं के पहनावे का हिस्सा नहीं था। भारत के अलग-अलग हिस्सों में साड़ी पहनने के तरीके भी काफी अलग थे। फिर जब बंगाल में ब्लाउज पहनने की शुरुआत हुई तब धीरे-धीरे पूरे भारत में भी ये चलन शुरू हुआ।

ब्लाउज से पहले क्या पहनती थीं महिलाएं? अब सवाल आता है कि बिना ब्लाउज के महिलाएं आखिर अपने अंगों को किस तरह ढका करती थीं। दरअसल साड़ी के साथ दो तरह के वस्त्रों के इस्तेमाल होता है, जिन्हें अंतरिया और उत्तरीय कहा जाता था। ये बिना सिले हुए वस्त्र होते थे, जिन्हें शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट को कवर करने के लिए स्तन पत्ता का इस्तेमाल भी किया जाता था।

कैसे ब्लाउज बना भारतीय पहनावे का हिस्सा? ब्लाउज भारतीय महिलाओं के पहनावे का हिस्सा कैसे बना, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि रबींद्रनाथ टैगोर की भाभी ज्ञानदानंदिनी देवी को एक क्लब में इस वजह से एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं पहना था। बस फिर, इसके बाद ज्ञानदानंदिनी देवी ने ही साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट पहनना प्रचलित किया। ये दोनों की ब्रिटिश पहनावे का हिस्सा थे, जिसे बड़ी खूबसूरती से ज्ञानदानंदिनी देवी ने साड़ी का पार्ट बनाया। उन्होंने साड़ी पहनने के कई नए तरीके भी प्रचलित किए और कई औरतों को ट्रेनिंग भी दी। इस तरह ब्लाउज, धीरे-धीरे साड़ी का अहम हिस्सा बन गया।