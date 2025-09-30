ब्लाउज का गला देखकर ऐसे चुनें सही ज्वैलरी, करवाचौथ पर खूब तारीफें मिलेंगी!

सिर्फ मैचिंग के आधार पर ही तय नहीं करना होता है कि किस ब्लाउज पर क्या ज्वैलरी वियर करनी है। बल्कि ब्लाउज की नेकलाइन को देखना ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं किस ब्लाउज पर कैसी ज्वैलरी आपको वियर करनी चाहिए।

करवाचौथ पर हर सुहागिन महिला सबसे सुंदर दिखना चाहती है। हालांकि इसके लिए अच्छे आउटफिट और ज्वैलरी के अलावा सही स्टाइलिंग भी बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आप ब्लाउज की नेकलाइन को ध्यान में रखकर ज्वैलरी वियर नहीं करती हैं, तो लुक खराब भी हो सकता है। कई महिलाएं यही गलती करती हैं, जिस वजह से महंगे कपड़े और ज्वैलरी के बाद भी लुक में कोई ना कोई कमी लगती है। दरअसल सिर्फ मैचिंग के आधार पर ही तय नहीं करना होता है कि किस ब्लाउज पर क्या ज्वैलरी वियर करनी है। बल्कि ब्लाउज की नेकलाइन को देखना ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं किस ब्लाउज पर कैसी ज्वैलरी आपको वियर करनी चाहिए।

वी नेकलाइन के साथ पहनें ऐसी ज्वैलरी अगर आपकी साड़ी या लहंगे का ब्लाउज वी नेकलाइन वाला है, तो इसके साथ लेयर्ड नेकलेस काफी अच्छा लगता है। थोड़ा सिंपल लुक रखना चाहती हैं, तो चोकर भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। रॉयल और क्लासी लुक के लिए कुंदन या पोल्की का शॉर्ट नेकलेस वियर करें, इसके साथ छोटे इयरिंग्स और स्टड्स का कॉम्बिनेशन काफी ग्रेसफुल लगेगा।

बोट नेकलाइन के लिए ऐसे नेकलेस चुनें बोट नेकलाइन में गर्दन और कंधों का हिस्सा हाइलाइट होता है। इसके साथ ज्यादा शॉर्ट लैंथ वाले नेकलेस अच्छे नहीं लगते हैं। इनकी जगह आप ओपेरा लेंथ नेकलेस वियर कर सकती हैं, इसकी लेंथ बस्ट तक होती है। ये काफी फेमिनिन और ग्रेसफुल लुक देते हैं। इस नेकलाइन के साथ आप स्टड इयरिंग्स या स्टेटमेंट इयरिंग्स में से कोई ऑप्शन चुन सकती हैं।

राउंड नेकलाइन ज्यादातर महिलाएं अपने ब्लाउज की नेकलाइन राउंड ही रखती हैं। अच्छी बात ये है कि इसके साथ आप लगभग हर तरह का नेकपीस वियर कर सकती हैं। आप चाहें तो छोटा नेकलेस वियर कर सकती हैं, हालांकि ध्यान रहे ये ब्लाउज की नेकलाइन से छोटा ही हो। बाकी आप लेयर्ड या लॉन्ग नेकलेस भी इसके साथ पेयर कर सकती हैं।

स्वीटहार्ट नेकलाइन आजकल ब्लाउज से ले कर ड्रेसेज तक में, स्वीटहार्ट नेकलाइन काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। इसके साथ आप गोल्ड चेन वाला पेंडेंट पहन सकती हैं, ये काफी सॉफ्ट और फेमिनिन लुक देगी। वहीं राउंड नेकलेस भी इस नेकलाइन के साथ काफी ग्रेसफुल लगता है। बेस्ट बात है कि इसके साथ आप हर तरह के इयरिंग्स मैच कर सकती हैं।

स्क्वेयर शेप नेकलाइन ब्लाउज की नेकलाइन स्क्वेयर शेप है, तो राउंड नेकलेस काफी सुंदर लगेगा। इसके साथ अगर आप शॉर्ट स्टेमनेंट नेकलेस पहनेंगी, तो लुक और भी ज्यादा ग्रेसफुल आएगा। आप चाहें तो चेन स्टाइल स्टेटमेंट नेकलेस भी ले सकती हैं, ये भी एक ट्रेंडी ऑप्शन है। स्टेटमेंट इयरिंग्स के साथ लुक और भी ज्यादा प्यारा आएगा।

हाई नेक डिजाइन अगर आप हाई नेक ब्लाउज वियर कर रही हैं, तो नेकलेस को अवॉइड ही करें। इसकी जगह आप अपना फोकस हेयरस्टाइल और इयरिंग्स पर रख सकती हैं। हाई नेक के साथ हेवी स्टेटमेंट इयरिंग्स काफी फैंसी लगते हैं। सिंपल लुक रखना चाहती हैं, तो स्टड्स भी वियर कर सकती हैं।