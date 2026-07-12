एक बार फिर से ट्रेंड में है मैंडरिन कॉलर, खरीदें इस डिजाइन के कुर्ते वो भी बजट में!
Mandarin कॉलर को चाइनीस कॉलर और बंद गला के नाम से भी जाना जाता है। गले का ये डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद कर रही हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर मेरी तरह आप भी साधारण गोल गला और V नेक वाला कुर्ता पहन कर बोर हो चुकी हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करें! Mandarin कॉलर कैसा रहेगा, इसे चाइनीस कॉलर और बंद गला के नाम से भी जाना जाता है। गले का ये डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद कर रही हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, चाइनीस कॉलर कुर्ता और कुर्ता सेट्स के कुछ आकर्षक विकल्प, जो आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। खासकर इन सभी की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जो मानसून की गर्मी में भी शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी! तो इंतजार कैसा है, इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।
1. Pistaa's Women's Cotton Regular Fit A Line Regular A-Line Printed Cutwork Sleeve Kurta
Pistaa's ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये A लाइन कुर्ता सेट देखने में बेहद आकर्षक है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न भी इसके आकर्षण में चार-चार लगा रहे हैं। साथ ही इसके बाजू पर लेस मिल जाएगा, जो इसे काफी यूनीक लुक देता है। अगर लंबे समय से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। वहीं इस समय मानसून की चिपचिपी गर्मी में इस तरह के आउटफिट बॉडी को रिलैक्स रखते हैं और पूरे दिन तरोताजगी का एहसास बना रहता है।
2. Yash Gallery Women's Rayon Floral Printed Mandarin Collar Anarkali Kurta with Dupatta
Yash Gallery का मैंडरिन कॉलर अनारकली कुर्ता सेट का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। इसका रंग और इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी काफी खूबसूरत हैं। अगर मेरी तरह आपको भी नए-नए कुर्ता सेट्स के डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये आउटफिट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। खासकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर हैवी आउटफिट की जगह हल्का पहनना चाहती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें! इस समय इस पर 70% का ऑफ चल रहा है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा।
Yash Gallery के कॉटन कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। प्लेन कुर्ते के साथ प्रिंटेड प्लाजो आएगा, इसका पूरा देखने में बेहद आकर्षक लग रहा। इसके प्लाजो पर कलमकारी प्रिंट किया गया है, जो इस आउटफिट को सामान्य से हटकर एक यूनिक विकल्प बना रहा। अगर आपको भी हल्की हवादार फैब्रिक पसंद आती है, तो ये आउटफिट जरूर ट्राई करें। इस समय इस पर 83% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का लाभ उठाना न भूलें!
4. Elegant A-Line Long Kurta for Women - Mandarin Collar with Button Detailing (S-XXL)
A line फ्लोरल कुर्ते का डिजाइन और इसपर बने रंग बिरंगी फूलों के पैटर्न देखने में बेहद आकर्षक हैं। साथ ही इसकी हल्की हवादार फैब्रिक उतनी ही मुलायम भी है, तो इस बार मानसून की चिपचिपी गर्मी में आप इसे खरीद सकती हैं। ये बॉडी को रिलैक्स रखेंगे और आप खुलकर अपना लुक प्लांट कर सकेंगी। इतना ही नहीं सामान्य से हटकर इसमें मैंडरिन कॉलर डिजाइन आएगा, जिसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है! इसे किसी भी कॉटन प्लाजो, पैंट या स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
Yash Gallery के इस कॉटन कुर्ता सेट का लुक बेहद आकर्षक है। इस पर बने ज्योमैट्रिक पेटर्न आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। विशेष रूप से इसका सिंपल एलिगेंट लुक वर्क वियर और कॉलेज वियर के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगा। खासकर जो महिलाएं ऑफिस के लिए लंबे घंटों तक ट्रैवल करती हैं उनके पास इस तरह की आउटफिट होनी चाहिए! ये टाइलिश होने के साथ ही साथ कंफर्टेबल भी होती है।
6. Pistaa's Women's Cotton Regular Fit Casual Kurta
Pistaa's का ये मैंडरिन कॉलर कुर्ता देखने में जितना आकर्षक है, इसका कपड़ा उतना ही हल्का और हवादार है। खासकर जिन लोगों को आरामदायक कपड़े पसंद आते हैं, उनके लिए इससे बेहतर और क्या होगा। खासकर बरसात की चिपचिपी गर्मी में ये बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगा। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग का प्लान है, इस कुर्ते को किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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