कृति सैनन के एथनिक लुक्स हैं जरा हटके, पहनकर हर शादी में दिखेंगी अप्सरा

संक्षेप:

एक्ट्रेस कृति सैनन दमदार अदाकारा हैं और जल्द ही उनकी फिल्म तेरे इश्क में रिलीज होने वाली है। कृति फैशन आइकॉन भी हैं, उनके लुक्स कमाल के होते हैं। चलिए कृति के खास एथनिक स्टाइल आपको दिखाते हैं।

Sun, 23 Nov 2025 08:47 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस कृति सैनन बेहतरीन अदाकारा हैं और जल्दी ही उनकी फिल्म तेरे इश्क में रिलीज होने वाली है। कृति फैशन के मामले में भी एक नंबर हैं। उन्हें एथनिक से लेकर वेस्टर्न लुक्स तक सब बखूबी कैरी करना आता है। अगर आप किसी शादी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस से फैशन टिप्स ले सकती हैं। एथनिक स्टाइल में कृति के वॉर्डरोब में खूबसूरत साड़ियों और सूट का बेस्ट कलेक्शन है। एक्ट्रेस की तरह स्टाइलिश और ग्लैमरस आप भी दिख सकती हैं, चलिए उनके खास लुक्स दिखाते हैं।

Kriti sanon

वाइन बॉर्डर साड़ी- वाइन कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में कृति सुंदर दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने इस साड़ी के साथ बोट नेक-फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है। इस ब्लाउज के आस्तीन में मिरर वर्क में गोटा लगाया है, जो मॉडर्न टच दे रहा है। साड़ी पर एक्ट्रेस ने बैक स्टाइल पल्लू कैरी किया है।

लॉन्ग सूट- कॉलर पैक स्टाइल वाला पिंक-ऑरेंज कलर का घेरदार लॉन्ग सूट भी कृति पर सुंदर लग रहा है। इस सूट के फ्रंट स्टाइल में बटन लगे हुए हैं, जो सुंदर लग रहे हैं। सूट के साथ कृति ने हैवी स्टाइल ईयरिंग्स पेयर किए हैं।

Kriti sanon

नेट ब्लू साड़ी- किसी खास दोस्त की शादी है, तो साड़ी पहन सकती हैं। ब्लू कलर की नेट साड़ी में भी आप सुंदर दिख सकती हैं। कृति ने हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ साड़ी कैरी की है। इसका पल्लू उन्होंने ओपन स्टाइल में लिया है।

मरून साड़ी- सिंपल लेकिन एलिगेंट दिखना है, तो कृति की तरह मरून साड़ी ड्रेप करें। फुल स्लीव्स ब्लाउज और टक पल्लू लुक वाली साड़ी में आप भी सुंदर दिख सकती हैं। कृति ने ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स और बन के साथ लुक पूरा किया है।

Kriti sanon

प्लाजो स्टाइल- क्रीम कलर का कढ़ाई वाला प्लाजो भी शादी में आप पहन सकती हैं। क्रॉप स्टाइल वाला टॉप, प्लाजो और दुपट्टा सुंदर लुक देगा। कृति ने इसे सिंपल तरीके से पहना हुआ है। इसके साथ उन्होंने बस मैचिंग ईयरिंग्स पहने हैं।

नेट पिंक साड़ी- पिंक कलर की नेट साड़ी में कृति सुंदर दिख रही हैं। स्क्वॉयर स्टाइल ब्लाउज और ओपन पल्लू स्टाइल में पिंक साड़ी आपको स्टाइलिश लुक देगी। इस तरह का लुक भी परफेक्ट रहेगा।

Deepali Srivastava

Fashion Tips

