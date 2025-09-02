टीचर्स डे पर पहनें ये सुंदर साड़ियां, स्टाइलिश अंदाज की खूब होंगी तारीफें! Teachers Day special Wear these 5 stunning sarees for stylish beautiful look, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनTeachers Day special Wear these 5 stunning sarees for stylish beautiful look

टीचर्स डे पर पहनें ये सुंदर साड़ियां, स्टाइलिश अंदाज की खूब होंगी तारीफें!

Teacher's Day 2025: टीचर्स डे पर साड़ी पहनकर तैयार हो रही हैं और कन्फ्यूज हैं कि कैसे रेडी हों और कैसी साड़ी पहनें। तो यहां हम आपके लिए स्टाइलिंग टिप्स और साड़ी आइडियाज ले कर आए हैं, जो आपको परफेक्ट लुक देंगे।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:52 AM
share Share
Follow Us on
टीचर्स डे पर पहनें ये सुंदर साड़ियां, स्टाइलिश अंदाज की खूब होंगी तारीफें!

5 सितम्बर के दिन पूरे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है। ये दिन बहुत खास होता है और इसी अंदाज में इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है। कई स्कूल-कॉलेजों में तमाम तरह के फंक्शन होते हैं। बच्चे इस दिन टीचर का किरदार निभाने के लिए रेडी हो कर जाते हैं। लड़कियां साड़ी पहनकर तैयार होती हैं। वहीं टीचर्स भी इस दिन स्पेशल अंदाज में तैयार हो कर स्कूल जाते हैं। अगर आप छात्रा हैं और टीचर्स डे पर शिक्षिका बन रही हैं या फिर एक शिक्षिका ही हैं, तो साड़ी से बेहतर आउटफिट शायद ही होगा। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी साड़ियों का कलेक्शन ले कर आए हैं, जिनसे आप आइडियाज ले सकती हैं। साड़ी की शॉपिंग और सिलेक्शन में ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी।

पेस्टल पिंक साड़ी

टीचर्स डे साड़ी

टीचर्स डे के लिए आप पेस्टल पिंक शेड की साड़ी पिक कर सकती हैं। डे टाइम फंक्शन में ये रंग बेस्ट लगता है और हर लड़की की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। आप सिंपल शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके साथ सिंपल लेस डिटेलिंग वाला ब्लाउज पीस एकदम परफेक्ट रहेगा।

फुल स्लीव्स कॉटन साड़ी

टीचर्स डे साड़ी

फुल स्लीव्स एकदम क्लासी लगती हैं। टीचर्स डे के लिए ये आपको परफेक्ट लुक देंगी। आप अपने किसी फुल स्लीव्स वाले टॉप के साथ भी साड़ी को पेयर कर सकती हैं। ब्लैक या कॉन्ट्रास्ट शेड का टॉप, साड़ी के साथ परफेक्टली मैच भी होगा और ये फ्यूजन लुक बेहद ही स्टाइलिश भी लगेगा।

कॉटन साड़ी में क्रिएट करें फॉर्मल लुक

टीचर्स डे साड़ी

टीचर्स डे के लिए आप कुछ ऐसा लुक भी क्रिएट कर सकती हैं। कॉटन की साड़ी के साथ फैंसी ब्लाउज पीस, एकदम फॉर्मल टच देता है। स्टाइलिंग के लिए आप ऑक्सीडाइज सिल्वर की ज्वैलरी वियर कर सकती हैं। हाथों में बैंगल्स और एक चोकर या नेकलेस आपको परफेक्ट बैलेंस लुक देंगे।

फैंसी शिफॉन साड़ी

टीचर्स डे साड़ी

आप स्टूडेंट हों या टीचर, इस तरह की पेस्टल शेड वाली शिफॉन साड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। ये देखने में भी काफी सुंदर है और ऐसे मौकों के लिए पेस्टल शेड्स परफेक्ट भी रहते हैं। इसका कॉलर डिटेलिंग वाला ब्लाउज पीस, आपको एक सॉफ्ट फेमिनिन लुक देगा। वहीं पर्ल ज्वैलरी के साथ आप लुक को और रॉयल बना सकती हैं।

फ्लोरल प्रिंट साड़ी

टीचर्स डे साड़ी

स्टाइलिश और हल्के-फुल्के अंदाज के लिए मम्मी की कोई फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहनकर जा सकती हैं। आजकल ऐसे प्रिंट काफी ट्रेंड में बने हुए हैं और देखने में भी काफी खूबसूरत लगते हैं। इसके ब्लाउज पीस के साथ आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। यहां तक कि अपने किसी क्रॉप टॉप के साथ भी आप इसे पेयर कर सकती हैं। मिनिमल मेकअप और ज्वैलरी के साथ बहुत ही प्यारा लुक आएगा।

(All Images Credit: Pinterest)

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।