लाल बनारसी साड़ी और बालों में गजरा, नई नवेली दुल्हन बनकर सज गईं तारा सुतारिया

संक्षेप: Tara Sutaria: तारा सुतारिया ब्वॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ रिलेशनशिप की खबरों के बीच ब्यूटीफुल सी साड़ी में नजर आईं। जिसमे उनका साज-शृंगार किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं दिख रहा था। क्या आपने देखी हैं ब्यूटीफुल लुक की फोटोज।

Sun, 2 Nov 2025 03:40 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
तारा सुतारिया इन दिनों प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्टर वीर पहाड़िया के साथ हाथों में हाथे डाल दिवाली पार्टी में पहुंचने के बाद तारा का रिलेशनशिप इन दिनों लाइमलाइट में है। ब्वॉयफ्रेंड की खबरों के बीच अब तारा सुतारिया का नया लुक सामने आया है। जिसमे वो नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हैं। बालों में गजरा और सुर्ख रेड साड़ी की फोटोज को इंस्टाग्राम पर देख फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। वहीं तारा का ये लुक काफी खूबसूरत दिख रहा है।

बनारसी साड़ी में रेडी हुईं तारा सुतारिया

तारा ने लेटेस्ट फोटोशूट के लिए सुर्ख लाल रंग की साड़ी को चुना। जयंती रेड्डी लेबल की इस बनारसी साड़ी पर ट्रेडिशनल जाल डिजाइन बनी है। वहीं गोल्डन जरी वोवन बॉर्डर के साथ गोटा अटैच किया गया है। वहीं इस सुंदर साड़ी को पूरी तरह से ट्रेडिशनल बनाने के लिए ब्यूटीफुल हाफ स्लीव रेड ब्लाउज के साथ मैच किया गया है। जिसके प्लेन फैब्रिक पर स्लीव पर साड़ी के मैच करते गोटा वर्क को अटैच किया गया है।

शृंगार ने किया इंप्रेस

बनारसी साड़ी में नई नवेली दुल्हन के जैसी रेडी तारा की खूबसूरती को उनके शृंगार ने और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। माथे पर बिंदी के साथ स्लीक फ्रंट पार्टीशन लो बन और उसमे गजरे को लगाया गया है। वहीं सॉफ्ट स्मोकी आईज, न्यूड लिपस्टिक और पिंक चिक्स और मैट फिनिश मेकअप परफेक्ट दिख रहा है।

तारा सुतारिया रेड बनारसी साड़ी लुक

शाही ज्वैलरी है स्पेशल

गॉर्जियस सी लाल साड़ी को हैवी कुंदन, एमरॉल्ड से सजे चोकर नेकपीस के साथ पेयर किया गया है। वहीं नेकपीस के मैचिंग का ईयररिंग्स डिजाइन भी अट्रैक्टिव दिख रहा। हाथों में कुंदन से सजा रेड और ग्रीन कलर का कंगन और पर्ल वाली फ्लावर रिंग को तारा ने चुना है। जिसकी वजह से ये पूरा लुक काफी स्टनिंग और न्यू ब्राइड्स वाला दिख रहा।

