बालों में गजरा और माथे पर बिंदी, तारा सुतारिया का लुक नहीं किसी नई दुल्हन से कम

Tara Sutaria New Look: तारा सुतारिया ने सोशल मीडिया पर नई फोटोज शेयर कर सुर्खियां बटोर ली हैं। वहीं उनका लुक किसी न्यू ब्राइड से कम नहीं दिख रहा। ब्यूटीफुल तरुण ताहिलियानी की साड़ी में रेडी तारा अट्रैक्टिव दिख रही हैं।

तारा सुतारिया ने फैंस के लिए कुछ फोटोज शेयर की है। जिसमे उनका लुक और साथ ही रिलेशनशिप स्टेटस भी लोगों को सरप्राइज कर रहा। लेटेस्ट शेयर फोटोज में तारा सुतारिया पूरी तरह से ट्रेडिशनल अंदाज में गणपति बप्पा की पूजा के लिए रेडी हैं। वहीं इन फोटोज की सीरीज में वो वीर पहाड़िया के साथ भी नजर आ रही है। वहीं इन तस्वीरों में तारा किसी नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी दिख रही हैं। जिसे देखकर फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे। तो देख लें क्या है लुक की खासियत।

साड़ी से लेकर ब्लाउज तक था स्पेशल गणपति उत्सव के लिए तारा ने डिजाइनर तरुण ताहिलियानी के काउचर कलेक्शन से इस साड़ी को लिया है। टिश्यू कांजीवरम फैब्रिक की साड़ी पर मोतियों और क्रिस्टल से सजा पल्ला बना है। जिसे तारा ने ब्यूटीफुली पर्ल और क्रिस्टल से सजे ब्लाउज के साथ पेयर किया है। जिसकी प्लजिंग नेकलाइन और बैक पर लगा ब्यूटीफुल पर्ल टेसल इसे खूबसूरत बना रहा है। वहीं ट्रेडिशनली कांजीवरम साड़ी पर्ल और क्रिस्टल का काम इसे ट्रेंडी लुक दे रहा है। वहीं साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन भी ब्यूटीफुल है। गोल्ड टच लिए फैब्रिक पर व्हाइट पर्ल एंड क्रिस्टल की सजावट इसे यूनिक बना रही।

साड़ी के साथ लुक भी था खास वहीं इस ब्यूटीफुली कंटेम्प्रेरी लुक दे रही साड़ी को तारा ने स्लीक सेंटर पार्टीशन लो बन के साथ पेयर किया है। जिस पर लगा फूलों का गजरा किसी नई नवेली दुल्हन के लुक के लिए परफेक्ट है। वहीं हैंडक्राफ्टेड ज्वैलरी जिस पर पोल्की स्टोन लगे हैं। बिल्कुल यूनिक और एंटिक होने के साथ ही महारानी लुक दे रहा।