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राम-सिया के प्रिंट वाली साड़ी में तान्या मित्तल, बेसिक स्टाइलिंग से पाया गजब लुक

Mar 15, 2026 08:05 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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बिग बॉस 19 की सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट में से एक तान्या मित्तल साड़ी में दिखाई देती हैं। हाल ही में राम-सिया के प्रिंट वाली साड़ी में उनका गजब लुक देखने को मिला, जिसमें उन्होंने बहुत बेसिक स्टाइलिंग की है। 

राम-सिया के प्रिंट वाली साड़ी में तान्या मित्तल, बेसिक स्टाइलिंग से पाया गजब लुक

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर तान्या मित्तल अब किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। टीवी शो बिग बॉस 19 के बाद से बच्चा-बच्चा उन्हें पहचानता है। बात जब तान्या के लुक्स पर आती है को वह अक्सर इंडियन पहनावे और खासतौर से साड़ी में ही दिखाई देती हैं। साड़ी में उनके लुक की तारीफ हर कोई करता है। हाल ही में तान्या मित्तर एकता कपूर की नई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च का हिस्सा बनीं। जहां वह ऑरेंज रंग की साड़ी में नजर आई। साड़ी की खास बात थी उसका प्रिंट। इस साड़ी में इंफ्लुएंसर ने बेसिक स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर गजब लुक क्रिएट किया था। आप भी उनके लुक्स से टिप्स ले सकते हैं।

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साड़ी का प्रिंट है शानदार

तान्या मित्तल ने सॉफ्ट ऑर्गेंजा फैब्रिक वाली साड़ी को कैरी किया है। ऑरेंज रंग की इस साड़ी के पल्लू पर राम-सिता बने हैं। ये प्रिंट मधुबनी या कलमकारी स्टाइल की याद दिलाता है। इसके अलावा पूरी साड़ी पर पीले गुलाब के फूलों के मोटिफ्स बने हुए हैं। ये प्रिंट्स काफी बोल्ड और फैले हुए हैं, जो इस भगवा रंग की साड़ी पर उभर दिख रहे हैं। साड़ी का मुख्य रंग गहरा नारंगी है हालांकि, पल्लू के आर्टवर्क में भगवा के साथ नीले और क्रीम रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से विंटेज लुक मिल रहा है। पल्लू और साड़ी के किनारों पर बारीक कमूरे वाली लेस लगी है, जिसकी वजह से प्रिंट एक फ्रेम की तरह उभर रहा है।

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चोकर, ईयररिंग्स और अंगूठियां

तान्या ने इस साड़ी के साथ गले में एक कुंदन चोकर पहना है। जिसमें मोतियों का काम और बीच में बड़े स्टोन लगे है। ब्लाउज का गला डीप और स्वीट हार्ट नेक होवे की वजह से ये चोकर गर्दन को भरा हुआ और ग्रेसफुल लुक दे रहा है। इस चोकर के साथ तान्या ने बड़े ईयररिंग्स पहने हैं। इसके अलावा हाथों में बड़ी और स्टेटमेंट अंगूठियां रॉयल लुक दे रही हैं।

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चमकदार मेकअप और छोटी सी बिंदी

तान्या ने हाइलाइटर के साथ स्मूद बेस लगाया है। जिसमें आंखों पर हल्का काजल और मस्कारा लगाया है। न्यूड लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी देसी टच दे रही है।

ढीली चोटी और फ्लिक्स

हेयरस्टाइलिंग के लिए तान्या बालों को एक ढीली साइड चोटी में बांधा है और चेहरे के पास कुछ फ्लीक्स निकाली हैं, जो लुक में एक सॉफ्ट और फेमिनिन टच जोड़ रही हैं।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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