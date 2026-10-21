लाल साड़ी में तनीषा मुखर्जी का बंगाली लुक, खूबसूरती के कायल हुए लोग

दुर्गा पूजा में तनीषा मुखर्जी का लुक कमाल का नजर आया है। इस लुक में उन्होंने लाल रंग की साड़ी को बंगाली स्टाइल में पहना है। उनके इस लुक से आप कुछ टिप्स ले सकती हैं ताकी अपकमिंग फेस्टिव सीजन में कमाल का लुक क्रिएट कर सकें।

हर साल की तरह इस साल भी मुखर्जी परिवार की दुर्गा पुजा चर्चा में है। इस पंडाल में पूरा मुखर्जी परिवार भी सज-संवकर शामिल होता है। इस पूजा में अलग-अलग सेलेब्स शामिल होते हैं और दुर्गा मां की भक्ति में लीन होते हैं। तो वहीं इसी बीच तनीषा मुखर्जी का बंगाली लुक चर्चा में है। एक्ट्रेस ने इस लुक में लाल रंग की सिल्क साड़ी को पहना है, जिसकी ड्रेपिंग को बंगाली स्टाइल में किया गया है। तनीषा के इस लुक से आप भी कुछ टिप्स लेकर अपकमिंग फेस्टिव सीजन में अपने लुक का खास बना सकती हैं। देखिए तनीषा मुखर्जी के लुक की खासियत-

लाल रंग की साड़ी-बंगाली ड्रेपिंग इस लुक के लिए तनीषा ने चटकदार लाल-गुलाबी रंग की साड़ी को पहना है। ये रंग पारंपरिक तौर पर प्रेम, उत्साह, शुभता और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इस सुंदर रंग की साड़ी पर छोटे-छोटे सुनहरे और हल्के रंग के फूलों जैसे मोटिफ बने हुए हैं। ये डिजाइन साड़ी को ज्यादा सुंदर बनाते हैं। पूरे कपड़े पर इन मोटिफ्स को सही तरही से बिखेरा है जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। साड़ी के बॉर्डर पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी इसकी शाही खूबसूरती को और बढ़ाती है। चौड़े बॉर्डर में पारंपरिक बारीक पैटर्न और सुनहरे धागों का काम किया गया है। खासतौर से नीचे की ओर बना चौड़ा बॉर्डर साड़ी को रॉयल लुक दे रहा है। साड़ी के पल्लू पर भी सुनहरे और हल्के क्रीम रंग की कढ़ाई जो सुंदर दिख रही है। बॉर्डर का यह डिजाइन क्लासिक भारतीय सिल्क साड़ी जैसा दिख रहा है। साड़ी को जिस तरह से ड्रेप किया गया है, उससे बॉर्डर की सुंदरता साफ उभरकर सामने आ रही है।

ब्लाउज का डिजाइन और फिटिंग साड़ी के साथ पहना गया ब्लाउज भी पूरे लुक का खास हिस्सा है।ये साड़ी के रंग का ही है जिसकी स्लीव्स कोहनी तक हैं। ब्लाउज की फिटिंग शरीर के मुताबिक है इसलिए लुक खिलकर दिखाई दे रहा है। अस्तीनों और किनारों पर हल्का काम साड़ी के जरी बॉर्डर वाला ही है। पारंपरिक साड़ियों के साथ खासतौर से इस तरह के ब्लाउज अच्छे लगते हैं।

रॉयल है जूलरी इस लुक में तनीषा ने ट्रेडिशनल नेकलेस पहना है। जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसमें सुनहरे रंग की बारीक कुंदन की बनावट और बीच में गहरे लाल रंग का पेंडेंट है। नेकलेस का डिजाइन पारंपरिक इंडियन जूलरी की तरह है। कानों में पारंपरिक झुमके हैं, जो नेकलेस से मैच हो रहे हैं। एक्ट्रेस ने एक हाथ में कंगन और अंगूठियां पहनी हैं।