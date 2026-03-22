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रॉयल रेड लहंगे में तमन्ना भाटिया का जलवा, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और ग्रीन जूलरी ने बढ़ाई खूबसूरती

Mar 22, 2026 04:46 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपने खूबसूरत लुक्स से अक्सर फैंस को हैरान कर देती हैं। वह हर तरह के आउटफिट्स में सुंदर दिखती हैं और सभी को एलिगेंस के साथ कैरी करती हैं। एक्ट्रेस ने रेड लहंगे में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिन पर से आप नजरें नहीं हटा पाएंगे। चलिए लुक के बारे में डिटेल बताते हैं।

रॉयल रेड लहंगे में तमन्ना भाटिया का जलवा, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और ग्रीन जूलरी ने बढ़ाई खूबसूरती

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बेहद खूबसूरत हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए वह अक्सर नए आउटफिट्स ट्राई करती रहती हैं। तमन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर लाल लहंगे में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज देखने को मिल रहा है। रेड लहंगे, सटल मेकअप के साथ एक्ट्रेस का स्टाइल रॉयल, एलिगेंट और फेस्टिव-वाइब्स वाला दिख आ रहा है। चलिए आपको तमन्ना के आउटफिट, हेयर, मेकअप के बारे में पूरी डिटेल देते हैं। किसी खास फंक्शन या फेस्टिव सीजन के लिए आप भी तमन्ना से फैशन टिप्स ले सकती हैं।

तमन्ना का रेड लहंगा

एक्ट्रेस ने हैवी एमब्रॉयड्री वाला लाल रंग का लहंगा कैरी किया है, जिसमें गोल्डन फ्लोरल मोटिफ्स और जरी वर्क किया गया है। लहंगे के ब्लाउज में हॉल्टर नेक डिजाइन मॉडर्न टच दे रहा है। कमर से फ्लेयर्ड स्कर्ट स्टाइल में लहंगा ग्रेसफुल लग रहा है। लहंगे में नीचे की ओर शिमरी और सीक्विन वर्क इसे पार्टी परफेक्ट लुक दे रहा है। तमन्ना ने लहंगे के साथ रेड कलर का दुपट्टा भी लूज स्टाइल में कैरी किया है। उन्होंने दुपट्टे को हाथों पर पीछे की ओर स्टाइल किया है।

Tamannaah Bhatia

जूलरी से रॉयल लुक

तमन्ना ने रेड लहंगे के साथ ग्रीन जूलरी स्टाइल की है। लहंगे के साथ ग्रीन स्टोन वाला चोकर को एक्ट्रेस ने लंबे पेंडेंट नेकपीस के साथ पेयर किया है। ग्रीन और गोल्ड का कॉम्बिनेशन रेड आउटफिट के साथ बहुत रिच कॉन्ट्रास्ट लग रहा है। इस तरह के लहंगे के साथ हल्की और स्टाइलिश जूलरी आप भी कैरी करें।

Tamannaah Bhatia

मेकअप और हेयर लुक

तमन्ना ने फ्लॉलेस बेस और नेचुरल मेकअप किया है। उन्होंने पिंकिश ब्लश से चीकबोन्स हाईलाइट किया है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने आई मेकअप में सॉफ्ट ब्राउन टोन, हल्का स्मोकी इफेक्ट डाला है। लिप्स पर न्यूड-पिंक शेड उनके मेकअप को सटल लुक दे रहा है। एक्ट्रेस का हेयरस्टाइल भी काफी सिंपल है। उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स में ओपन रखा है, मिड-पार्टिंग के साथ वॉल्यूम दिया है।

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फेस्टिव-वेडिंग रेडी लुक

तमन्ना की तरह आप भी इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं। किसी खास फंक्शन-इवेंट के लिए आप इस तरह का रेड लहंगा लुक स्टाइल कर सकती हैं। त्योहार में भी लाल रंग का लहंगा खास महत्व रखता है। तमन्ना का ये लुक काफी सिंपल लेकिन रॉयल है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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