तमन्ना भाटिया ने ब्लैक लैस वाली ड्रेस में दिया पोज, बोल्डनेस देख फैंस हो गए इंप्रेस

संक्षेप: Tamannah Bhatia Bold Look: परफ्यूम लांच के इवेंट में पहुंची तमन्ना भाटिया की बोल्ड न्यूड लाइनिंग वाली ड्रेस सुर्खियों में है। बस्टियर अटैच इस ड्रेस को देख तमन्ना भाटिया का गॉर्जियस और बोल्ड लुक फैंस को इंप्रेस कर रहा। जान लें ड्रेस की कीमत।

तमन्ना भाटिया का लुक्स फैंस को हमेशा ही इंप्रेस कर लेता है। मिल्की ब्यूटी के नाम से फेमस तमन्ना किसी भी इवेंट में पहुंचकर चार चांद लगा देती हैं। पपराजी के कैमरे में कैद उनका गॉर्जियस सेसी लुक वायरल हो रहा। जिसमे वो फिगर फिटिंग ड्रेस पहनकर सामंथा रुथ प्रभु के साथ पोज दे रही हैं। उनके स्लिम फिगर के साथ स्टनिंग ड्रेस पूरे लुक को कॉम्पलिमेंट करने के लिए काफी दिख रही है।

परफ्यूम लांच के इवेंट में पहुंची तमन्ना भाटिया परफ्यूम लांच के मौचे पर तमन्ना भाटिया के साथ ही सामंथा रुथ प्रभु भी पहुंची थी। जहां दोनों ने ब्लैक आउटफिट में साथ में पोज दिया। तमन्ना भाटिया ने परफ्यूम के इवेंट के लिए ये गॉर्जियस लुक कैरी किया था। ब्लैक लैस वाली ड्रेस जिसके नीचे न्यूड शेड की लाइनिंग लगी थी। काफी गॉर्जियस दिख रही थी। वहीं स्ट्रैपी स्लीव और मिड लेंथ परफेक्ट पार्टी ड्रेस वाला लुक दे रही। लेकिन इस ड्रेस की खासियत फिटेड लुक है। जो तमन्ना की परफेक्ट फिगर को फ्लांट करने के लिए काफी दिख रही थी।

मिनिमम लुक से तमन्ना ने पूरा किया मेकअप साइड पार्टीशन वेवी हेयर के साथ पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक और कोहल आई लाइनर परफेक्ट दिख रहा था। हाईलाइटेड पिंक ब्लश और कानों में सिल्वर ईयरिंग्स ब्यूटीफुल दिख रहे। लेकिन हाथों में तमन्ना ने गोल्ड कलर की वॉच और दूसरे हाथ में गोल्ड ब्रेसलेट कैरी किया है। वहीं इस लुक को ब्लैक मैचिंग स्लिंग पम्प्स के साथ पेयर किया गया है।