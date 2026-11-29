दोस्त की शादी में अगर आप अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी के ये तीन शानदार लुक्स आपके लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन हो सकते हैं। यहां देखिए उनके 3 लेटेस्ट लुक जो हल्दी, संगीत, वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं।

दोस्त की शादी में हर कोई अपने लुक से खास दिखना चाहता है। ऐसे में अगर आप भी वेडिंग फंक्शन में अपने स्टाइल से महफिल लूटने की तैयारी कर रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी के फैशन लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। शरवरी अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनका हर लुक फैशन के मामले में कुछ नया और खास लेकर आता है। खास बात यह है कि उनके आउटफिट्स से आप अपनी दोस्त की शादी के अलग-अलग फंक्शन्स के लिए शानदार स्टाइलिंग आइडियाज ले सकती हैं। चाहे मेहंदी की रस्म हो, संगीत की शाम या फिर शादी का खास दिन, सही आउटफिट और स्टाइलिंग आपके पूरे लुक को आकर्षक बना सकती है। यहां शरवरी के तीन लेटेस्ट लुक्स शेयर कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत कॉम्बिनेशन हैं। इनके जरिए आप अपने वेडिंग गेस्ट लुक में ग्लैमर और एलिगेंस दोनों का तड़का लगा सकती हैं। अगर आप भी इस वेडिंग सीजन में अपने आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं और कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ आपको भीड़ से अलग दिखाए, तो शरवरी के इन तीन लुक्स पर एक नजर जरूर डालें। इनसे आप न सिर्फ आउटफिट बल्कि एक्सेसरीज, मेकअप और ओवरऑल स्टाइलिंग के भी शानदार टिप्स ले सकती हैं।

हल्दी फंक्शन के लिए शरवरी का लुक

शरवरी ने इस लुक में हल्के पेस्टल येलो कलर का खूबसूरत एथनिक आउटफिट पहना है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी, टेक्सचर्ड फैब्रिक और फ्लोइंग सिलुएट पूरे लुक को बेहद सॉफ्ट, फेमिनिन और रॉयल फील दे रहे हैं। आउटफिट की छोटी डिटेलिंग और शरारा का खूबसूरत फ्लो इसे एक क्लासिक इंडियन लुक देता है।

शरवरी का मेकअप है काफी खास

इस लुक में एक्ट्रेस के मेकअप को काफी सटल और नेचुरल रखा गया है। स्किन पर सॉफ्ट ग्लो, हल्का ब्लश, न्यूड-पिंक टोन लिप्स और आंखों पर सॉफ्ट डिफाइन्ड मेकअप, जो चेहरे की खूबसूरती को बिना ओवरडू किए बढ़ा रहा है। इस लुक में खुले, साइड-पार्टेड वेवी बाल लुक में रोमांटिक टच जोड़ रहे हैं, वहीं लेयर्ड मोती नेकलेस, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और हाथ में कड़ा इसे मॉडर्न और पॉलिश्ड फिनिश देते हैं। न्यूट्रल एम्बेलिश्ड फुटवेयर आउटफिट के साथ खूबसूरती से ब्लेंड हो रहा है।

संगीत या मेहंदी फंक्शन के लिए बेस्ट लुक

शरवरी ने बेज-गोल्डन कलर के खूबसूरत लॉन्ग अनारकली सूट को पहना है। ये फ्लोर-लेंथ एथनिक आउटफिट मस्टर्ड येलो और टील-ग्रीन प्रिंटेड दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया है। आउटफिट की फाइन प्लीट्स, एम्बेलिश्ड नेकलाइन, स्लीव्स और बॉर्डर इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं, जबकि दुपट्टे का कलरफुल पैटर्न पूरे लुक में एक रिच और आर्टिस्टिक एलिमेंट जोड़ रहा है।

लुक में मेकअप और हेयरस्टाइल है बहुत खास

इस लुक में मेकअप भी बेहद क्लीन और सॉफ्ट है। फ्लॉलेस बेस, हल्की कॉन्टूरिंग, न्यूट्रल आईशैडो, खूबसूरती से डिफाइन्ड आईज और सटल लिप कलर, जो आउटफिट के गर्म रंगों के साथ बैलेंस बनाता है। बालों को स्लीक, सेंटर-पार्टेड और पीछे की ओर खुला रखा गया है, जिससे नेकलाइन और हैवी ईयररिंग्स खूबसूरती से हाइलाइट हो रहे हैं। ट्रेडिशनल स्टेटमेंट ईयररिंग्स और मिनिमल एक्सेसरीज आउटफिट को ओवरलोड किए बिना एक रॉयल फिनिश दे रहे हैं।

वेडिंग के लिए खास लहंगा लुक

वेडिंग फंक्शन में सुंदर दिखने के लिए ये एक खास लुक है। इस लुक में एक्ट्रेस ने प्रिंटेड पैटर्न का लहंगा पहना है, जो दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। ये लहंगा ऑफ व्हाइट रंग का है और इसमें अलग-अलग हरे रंग का इस्तेमाल किया है। इस लहंगे के साथ नो स्लीव्स ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टा काफी सुंदर है।

हेयरस्टाइल है काफी सुंदर