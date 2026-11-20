एंब्रायडरी वाले कपड़े पर प्रेस करने की ट्रिक, सिलाई वाले मास्टर जी ने की शेयर
हैवी एंब्रायडरी, जरी वाली साड़ियां, सूट अक्सर प्रेस करने से खराब हो जाती हैं क्योंकि गर्म प्रेस जब चलता है तो इनकी शाइन को खत्म कर देता है। अब अगर इन पर पड़ी रिंकल या सिकुड़न को दूर करना है तो प्रेस करने का ये खास ट्रिक नोट कर लें।
हैवी एंब्रायडरी के कपड़ों पर अक्सर सिकुड़न पड़ जाती है तो इन्हें प्रेस करना मुश्किल लगता है। क्योंकि, कपड़ों पर हुई हैवी एंब्रायडरी में लगे सितारे और मोती पर अगर गर्म प्रेस चलाया जाए तो उनकी शाइन चली जाती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि इन पर गर्म आयरन कैसे चलाया जाए। और, अगर आप ऐसे महंगे एंब्रायडरी वाले कपड़ों को प्रेस के लिए किसी लान्ड्री या प्रेस वाले को भी देती हैं तो कोई भरोसा नहीं कि वो इन मोतियों और सितारों पर गर्म प्रेस नहीं लगाएगा। और, गर्माहट से आपके महंगे कपड़े की सारी एंब्रायडरी फीकी पड़ जाएगी। अपने महंगे कपड़े को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो टेलर के बताए इस खास हैक को सीख लें। जिससे हर बार आपका कपड़ा रिंकल फ्री होगा और साथ ही एंब्रायडरी भी नहीं खराब होगी।
एंब्रायडरी वाले कपड़े पर आयरन कैसे करें?
एंब्रायडरी वाले कपड़ों पर आयरन करना है तो बस ये सिंपल सा हैक नोट कर लें। जिससे मोतियों और सितारों की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो जान लें कि कपड़े पर आयरन करते वक्त कभी भी प्रेस को सीधा गर्म एंब्रायडरी वाली जगहों पर नहीं रखते हैं। ऐसा करने से दो नुकसान हो सकते हैं। पहला कि मोतियों और सितारों की शाइन चली जाएगी क्योंकि गर्माहट से उन पर लगी पॉलिश पिघल जाती है। वहीं दूसरी समस्या होती है कि अगर जरी के धागे गर्माहट से जल गए तो सारी कढ़ाई एक बार में ही उधड़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए एंब्रायडरी वाले कपड़े की क्रीज निकालने और प्रेस करने का सही तरीका नोट कर लें।
- सबसे पहले एक फोम का बड़ा टुकड़ा लें। साथ ही कोई कॉटन का कपड़ा भी, जैसे दुपट्टा या फिर कोई साड़ी।
- अब एंब्रायडरी वाले हिस्से को जहां पर आयरन चलाना है, उस हिस्से के नीचे फोम के टुकड़े को रखें। फोम का टुकड़ा इतना बड़ा हो कि एक बार में एंब्रायडरी का हिस्सा आराम से उसके ऊपर रखा रहे।
- अब फोम के ऊपर प्रेस करने वाला कपड़ा रखें और उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख दें।
- अब जब आप प्रेस को चलाएंगे तो ना केवल कपड़े की सारी रिंकल खत्म हो जाएगी बल्कि मोती, सितारा, जरी का धागा कुछ भी नहीं खराब होगा।
- इस ट्रिक की मदद से आप अपने किसी भी महंगे कपड़े की जरी और एंब्रायडरी को बचा सकती हैं और प्रेस कर सकती हैं।
- जिन साड़ियों के बॉर्डर पर जरी की कढ़ाई होती है अक्सर उन पर गर्म प्रेस चलाने से उनकी शाइन चली जाती है और साड़ियां खराब हो जाती हैं। ऐसे में ये ट्रिक आपके बड़े काम आने वाली है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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