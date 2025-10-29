स्वरा भास्कर के कपड़ों को देख लोगों ने किया जमकर ट्रोल, बोले-शक्कर का बोरा पहनकर आई है!

संक्षेप: Swara Bhasker: पति-पत्नी और पंगा के सेट से स्वरा भास्कर का लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर सामने आया है। जिसमे वो शार्ट ब्लेजर ड्रेस के साथ ब्लेजर और चोटी में परांदी लगाकर रेडी हैं। उनके इस लुक को यूजर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

स्वरा भास्कर मां बनने के बाद टीवी शो पति-पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं। बीते दिनों शो की शूटिंग करने पहुंचे स्टार्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिसमे स्वरा भास्कर का ड्रेसिंग सेंस ट्रोलर्स के निशाने पर है। अपने कपड़ों की वजह से अक्सर लोगों की खरी खोटी सुनने वाली स्वरा भास्कर ने एक बार फिर कुछ ऐसा पहना कि देखने वाले हैरान रह गए और कुछ यूजर्स ने ड्रेस का जमकर मजाक बनाया। ब्लेजर ड्रेस और नी लेंथ बूट पहने रेडी स्वरा ने लुक के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया था और वो पूरे स्वैग में थीं लेकिन उनका लेटेस्ट लुक फैंस को जरा भी इंप्रेस नहीं कर सका। स्वरा ने अपने लुक्स के वीडियोज इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए हैं।

ब्लेजर ड्रेस में रेडी स्वरा भास्कर पति-पत्नी और पंगा शो की शूटिंग के लिए रेडी स्वरा ने शार्ट ब्लेजर ड्रैस कैरी की थी। ग्रे एंड ब्राउन चेकर्ड प्रिंट वाली ब्लेजर ड्रेस पर मेपल कॉलर था। वहीं इस ड्रेस के साथ व्हाइट कलर के लांग कॉलर वाले शर्ट को पेयर किया गया था। वहीं इस शार्ट ड्रेस को स्वरा ने एक्ससेसरीज के साथ पेयर किया जो इसे कॉम्पलिमेंट करने की बजाय ओवरलैप करते दिखे।

बेल्ट, ब्रेसलेट और नेकपीस के साथ किया ड्रेस को पेयर स्वरा ने चेकर्ड प्रिंट ड्रेस को गोल्डन ब्रेसलेट, लेयर्ड नेकपीस और राउंड शेप वाली बेल्ट के साथ पेयर किया है। फुल स्लीव शर्ट और ब्लेजर के साथ ब्रेसलेट को शो ऑफ करने के लिए स्वरा काफी स्ट्रगल करते दिखीं। वहीं इस लुक को डिजास्टर बनाने का काम ब्लैक नी लेंथ बूट कर रहे थे। जो इस लाइट शेड ड्रेस के साथ जरा भी मैच करते नहीं दिखे।

वेस्टर्न ड्रेस के साथ चोटी में लगाई परांदी वहीं इस लुक को कंप्लीट करने के लिए स्वरा ने फ्रंट से स्लीक हेयरस्टाइल को चुना। वहीं बैक पर लांग चोटी बनाई गई थी। जिसमे हैवी मेटल मेड परांदी लगाया गयी थी। ड्यूई बेस मेकअप के साथ डार्क मरून शेड लिपस्टिक और कोहल आईज के साथ मेकअप को कंप्लीट किया गया है।