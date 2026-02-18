Hindustan Hindi News
मैटरनिटी फैशन गोल्स: सुरभि ज्योति के ग्रीन अनारकली लुक से लें स्टाइल टिप्स

Feb 18, 2026 10:27 am IST
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्रेस से सुर्खियों में हैं। हाल ही में सामने आया उनका मैटरनिटी लुक ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फैशन इंस्पिरेशन भी बन गया है।

Surbhi Jyoti Maternity Look: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री सुरभि ज्योति इन दिनों अपनी जिंदगी के बेहद खास दौर को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में प्रेग्नेंसी की घोषणा करने के बाद से ही वह लगातार सुर्खियों में हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं जिनमें वो ग्रीन अनारकली सूट पहने बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। उनका यह मैटरनिटी लुक सिंपल होने के साथ-साथ बेहद ग्रेसफुल भी है और हर प्रेग्नेंट महिला के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन गया है। जानें उनकी आउटफिट और स्टाइलिंग डिटेल्स -

सिंपल लुक, लेकिन रॉयल फील

सुरभि का अनारकली सूट फ्लोई फैब्रिक में है, जो प्रेग्नेंसी के दौरान कम्फर्ट के साथ-साथ स्टाइल भी देता है। सूट की सॉफ्ट फॉल और लाइट एम्बेलिशमेंट इसे ओवरड्रेस्ड नहीं बनाती। दुपट्टा हल्का और ट्रांसपेरेंट है, जो पूरे लुक में एक रॉयल टच जोड़ता है। यह आउटफिट दिखाता है कि मैटरनिटी फैशन में कम्फर्ट और एलिगेंस साथ-साथ चल सकते हैं।

कलर चॉइस

इस लुक की खास बात है इसका कलर चॉइस। हरे रंग को शांति, ताजगी और नेचर से जोड़ा जाता है, जो प्रेग्नेंसी के इस खूबसूरत सफर को और भी खास बना देता है। सुरभि का यह ग्रीन अनारकली लुक ना सिर्फ उनकी नेचुरल ब्यूटी को उभारता है, बल्कि उनकी प्रेग्नेंसी ग्लो को भी खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट करता है।

ज्वेलरी और मेकअप रहा परफेक्ट

स्टेटमेंट ईयररिंग्स, चंकी नेकपीस, हाथ में चूड़ियां और रिंग्स- सब कुछ बेहद सटल रखा गया है। ज्वेलरी की यह सादगी यह साबित करती है कि मैटरनिटी फैशन में कम एक्सेसरीज भी स्टाइल स्टेटमेंट बना सकती हैं। वहीं मेकअप की बात करें तो न्यूड टोन, सॉफ्ट आई-मेकअप और नेचुरल लिप शेड उनके लुक को फ्रेश और ग्रेसफुल फील देता है।

फुटवियर और हेयरस्टाइल भी बना हाइलाइट

सुरभि ने इस सूट के साथ फ्लैट जूतियां कैरी की हैं, जो प्रेग्नेंसी के दौरान कम्फर्ट के लिहाज से परफेक्ट चॉइस है। हेयरस्टाइल में मिडिल पार्टिंग के साथ सुरभि ने सॉफ्ट और लूज ब्रेड बनाई है जिससे पूरा लुक एकदम फ्रेश और रिलैक्स्ड लगता है।

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फैशन इंस्पिरेशन

सुरभि ज्योति का यह मैटरनिटी लुक उन सभी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो प्रेग्नेंसी के दौरान भी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं। अनारकली सूट ना सिर्फ बॉडी को आराम देता है, बल्कि बेबी बंप को खूबसूरती से हाइलाइट भी करता है। सही फैब्रिक, सॉफ्ट कलर्स और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ मैटरनिटी फैशन को आसानी से एलिवेट किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, सुरभि ज्योति ने अपने इस मैटरनिटी लुक से यह मैसेज दिया है कि मां बनने का सफर जितना इमोशनल होता है, उतना ही खूबसूरत और स्टाइलिश भी हो सकता है।

Fashion Tips Surbhi Jyoti

