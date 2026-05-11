समर फ्रेंडली लाइटवेट स्लीवलेस कुर्ता सेट्स की शॉपिंग पर पाएं मिनिमम 60% ऑफ
समर सेल में स्लीवलेस कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्म मौसम में अगर आपको भी अधिक पसीना आता है, और रैशेज निकल आते हैं, तो हल्के आरामदायक आउटफिट्स आपको इन समस्याओं से बचा सकते हैं। समर्स में खुद को फ्रेश और हेल्दी रखना है, तो कॉटन और रेयान फैब्रिक के स्लीवलेस कुर्ता सेट्स ट्राई करें। ये हल्के हवादार कुर्ता सेट्स बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होते हैं। Amazon पर स्लीवलेस कुर्ता सेट्स (sleeveless kurta sets) की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर। तो सोच क्या रहे हैं, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।
1. FIORRA Women's Yellow Cotton Straight-Cut Kurta Set
ऑफिस जाना हो या कॉलेज ये स्ट्रेट कट स्लीवलेस कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है, जिसे आप ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं।
इस तरह स्टाइल करें: इसके साथ हाथों में घड़ी और कान में छोटे एलिगेंट से टॉप्स पहनें। साथ में फ्लैट सैंडल अच्छा लगेगा।
2. FIORRA Women's Baby Pink Cotton A-Line Kurta with Pant
Fiora ब्रांड का बेबी पिंक कलर का A line कुर्ता सेट, एक रिफ्रेशिंग आउटफिट ऑप्शन है। ये आरामदायक आउटफिट न केवल ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट है, बल्कि इसे पहन कर आउटिंग पर भी जाया जा सकता है। Amazon के स्लीवलेस कुर्ता सेट्स का कलेक्शन मिस करना बेवकूफी होगी।
इस तरह स्टाइल करें: सिंपल एलिगेंट लुक के लिए हाथों में घड़ी या फिर ब्रेसलेट पहने। पैरों में फ्लैट सैंडल या हिल्स भी कैरी कर सकती हैं।
3. Amazon Brand - Anarva Women's Pure Cotton Sleeveless Hand Block Printed Kurta with Pant
Amazon Brand का कॉटन प्योर कॉटन कुर्ता सेट एक कंप्लीट समर वियर आउटफिट है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। ये कुर्ता सेट आपको पूरे दिन कंफर्टेबल रखता है। अगर आपको पिंटरेस्ट वाइब चाहिए, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं!
इस तरह स्टाइल करें: कंफर्टेबल स्टाइलिश लुक के लिए हाथों में बैंगल्स डालें। साथ में गले में पतला चेन पहन सकती हैं। पैरों में फ्लैट सैंडल के साथ पेयर करें।
रेयान प्लेन कुर्ता सेट एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो आपके आकर्षण में चार चांद लगा देगा। समर्स के लिए ये रिफ्रेशिंग आउटफिट परफेक्ट रहेगी! इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही आप अपनी मॉम के लिए ऑर्डर कर सकती हैं।
इस तरह स्टाइल करें: छोटे झुमके, पतला चेन और हाथों में बैंगल्स के साथ अपना लुक कंप्लीट करें!
5. miss fame Women's Sleeveless Printed Cotton Kurta with Palazzo - (Brown)
Miss fame का ये प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ता सेट प्योर कॉटन फैब्रिक से बना है, जो इसे एक रिफ्रेशिंग आउटफिट बनाते हैं। इसे मैंने पर्सनली ट्राई किया है, इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होती है। साथ ही इसमें कॉटन का आरामदायक बॉटम वियर मिल जाएगा, जिसे आप आराम से ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान कैरी कर सकते हैं।
इस तरह स्टाइल करें: कानों में छोटी बाली, बैंगल्स और बिंदी के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।
6. Alvami Women Kurta Sets
ये स्लीवलेस कुर्ता सेट आपको कंप्लीट समर वाइब देता है, इस आउटफिट की फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है और शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। आरामदायक कुर्ता सेट पसंद आते हैं, तो ये कंप्लीट समर सेट जरूर ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: रिफ्रेशिंग लुक के लिए कानों में छोटे झुमके, घड़ी और पैरों में फ्लैट सैंडल पहनें।
रेयान फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट देखने में बेहद खूबसूरत है। इस पर बने रंग-बिरंगे फूल इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप भी लंबे समय से कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो ये स्लीवलेस ऑप्शन जरूर ट्राई करें। क्योंकि समर्स में ये आपको रिफ्रेशिंग लुक देंगे।
इस तरह स्टाइल करें: छोटे झुमके, पतला चेन और हाथों में बैंगल्स के साथ अपना लुक कंप्लीट करें!
ये सिंपल यूनिक कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इस पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। महिलाओं ने इस आउटफिट को काफी पसंद किया है, ये आपको भी जरूर पसंद आएगा।
इस तरह स्टाइल करें: कानों में झुमका और हाथों में बैंगल्स के साथ स्टाइल करें, ये आकर्षक लुक देगा।
Anni Designer का कॉटन कुर्ता सेट एक आकर्षक आउटफिट ऑप्शन है। अगर आपको भी हल्के आरामदायक और सिंपल कपड़े पसंद हैं, तो ये आउटफिट जरूर ऑर्डर करें। इस समय ये 60% के ऑफ पर उपलब्ध है, मौके लाभ उठाना न भूलें।
इस तरह स्टाइल करें: कंफर्टेबल स्टाइलिश लुक के लिए हाथों में बैंगल्स डालें। चाहें तो छोटे झुमके और फ्लैट्स के साथ लुक कंप्लीट करें।
इस स्लीवलेस कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न कंप्लीट समर वाइब दे रहे। वहीं इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है, साथ ही साथ हवादार भी है। इस प्रकार शरीर पर पसीना नहीं फसता और घमौरी एवं फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
इस तरह स्टाइल करें: कानों में छोटे झुमके, हाथों में ब्रेसलेट या घड़ी के साथ पेयर करने पर ये रिफ्रेशिंग लुक देंगे।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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