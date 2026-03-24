प्लाजो हो या ट्राउजर इस गर्मी आधे दाम पर खरीदें बॉटम वियर के 8 आरामदायक विकल्प
Amazon पर हल्के और आरामदायक फैब्रिक से तैयार बॉटम वियर की वैरायटी उपलब्ध है। प्लाजो से लेकर ट्राउजर तक यहां हर तरह के बॉटम वियर मिलेंगे, जिन्हें आप गर्मी में बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्म मौसम में हल्के और आरामदायक कपड़े बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परंतु अक्सर महिलाओं को कंफर्टेबल कपड़ों के चक्कर में अपना स्टाइल कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा! Amazon पर हल्के और आरामदायक फैब्रिक से तैयार बॉटम वियर की वैरायटी उपलब्ध है। प्लाजो से लेकर ट्राउजर तक यहां हर तरह के बॉटम वियर मिलेंगे, जिन्हें आप गर्मी में बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। वहीं इन ढीले-ढाले हवादार ट्राउजर पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा, यानी आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Amazom Brand के इस कॉटन फ्लेयर्ड प्लाजो की फैब्रिक हल्की और हवादार है। गर्म मौसम में ये पैरों में हवा का बहाव बनाए रखती है और आपको पूरे दिन कंफर्टेबल रहने में मदद मिलती है। वहीं इस समय 44% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है। इसमें अलग-अलग कलर और पैटर्न के विकल्प भी मिल जाएंगे, साथ में इसका प्लस साइज भी अवेलेबल है।
इस तरह स्टाइल करें: कॉटन के हल्के टॉप या फिर प्लेन कुर्ती के साथ पेयर करने पर ये आकर्षण और कंफर्टेबल लुक देंगे।
Kotty का कैजुअल पैंट समरस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की और हवादार फैब्रिक गर्मी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक कंफर्टेबल है और ये देखने में भी स्टाइलिश भी है। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: एस्थेटिक लुक क्रिएट करना है, तो किसी भी क्रॉप टॉप के साथ पेयर कर सकती हैं। वहीं कॉटन कुर्ती के साथ स्टाइल करने के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प है।
इस हाई वेस्ट ट्राउजर का लुक कमाल का है। अगर आपको भी कोरियन स्टाइल ट्राउजर की तलाश है, तो ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। गर्मियों में ये आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो अधिक गर्मी में भी बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करती है।
इस तरह स्टाइल करें: एस्थेटिक लुक क्रिएट करना है, तो किसी भी कॉटन टॉप या टी शर्ट के साथ पेयर कर सकती हैं।
क्या आपको भी मेरी तरफ फ्लेयर्ड ट्राउजर पसंद है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका स्टाइल जबरदस्त है, आजकल कोरिया ट्राउजर काफी ट्रेंड में है और महिलाएं इन्हें बहुत पसंद कर रही। परंतु मार्केट में ऐसे ट्राउजर काफी महंगे आते हैं, यहां ये किफायती दाम पर उपलब्ध मिल जाएंगे, ये मौका हाथ से न जाने दें। साथ ही इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: हल्के आरामदायक टॉप या फिर टी शर्ट के साथ पेयर करने पर ये आकर्षण और कंफर्टेबल लुक देंगे। ये हाई वेस्ट है, इसे क्रॉप टॉप के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये रिलैक्स फिट प्लाजो गर्मियों में आपके लिए बेस्ट विकल्प साबित होगा। खासकर अगर आपको लॉन्ग या शॉर्ट कुर्ती कैरी करनी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की और हवादार फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। साथ ही इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
इस तरह स्टाइल करें: कॉटन की प्रिंटेड कुर्ती के साथ पेयर करें, चाहें तो टॉप और टी शर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं।
Amazon Brand की इस ब्लू रंग के प्लाजो पर बने सफेद फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। ये देखने में काफी अट्रैक्टिव है और इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इसमें हवा का बहाव बना रहता है, ताकि आपके पीर गर्मी में पूरी तरह रिलैक्स्ड रहें। इसमें अन्य कलर और डिजाइन के विकल्प भी मिल जाएंगे और साथ ही ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है।
इस तरह स्टाइल करें: सफेद रंग की प्लेन कुर्ती के साथ ये बेहद अट्रैक्टिव लगेंगे, आप चाहे तो अन्य किसी भी रंग की प्लेन कुर्ती पर इन्हें पेयर कर सकती हैं।
महिलाओं के समर कलेक्शन में एक ऐसा हाई वेस्ट ट्राउजर तो जरूर होना चाहिए। यह कार्गो कैजुअल पैंट ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट विकल्प है। अगर गर्मी में वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। वहीं आप चाहे तो इसे रोजाना घर पर या कैजुअल आउटिंग और शॉपिंग के दौरान भी कैरी कर सकती हैं।
इस तरह स्टाइल करें: कैजुअल टॉप या टी शर्ट के साथ स्टाइल करें। खासकर क्रॉप टॉप के साथ ये एस्थेटिक लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे।
अगर आपको भी कॉटन प्लाजो की तलाश है, तो गर्मियों के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है और लोगों ने इसकी फैब्रिक और कंफर्ट को भी अप्रिशिएट किया है। ये प्लस साइज में उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: प्रिंटेड कुर्ती के साथ ये बेहद अट्रैक्टिव लगेंगे। रोजाना कॉटन टॉप और टी शर्ट के साथ पेयर करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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