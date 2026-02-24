Hindustan Hindi News
गर्मी में आरामदायक एहसास के लिए ऑर्डर करें कॉटन मलमल साड़ी के ये 8 विकल्प

Feb 24, 2026 07:07 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
गर्मी में वर्क वियर साड़ियों की तलाश है, तो कॉटन मलमल फैब्रिक से तैयार साड़ी के ये 8 विकल्प एक्सप्लोर करें। इन लाइट वेट साड़ी को मैनेज करना बेहद आसान है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

ऑफिस वियर के लिए हल्की और आरामदायक साड़ियों की तलाश है, तो कॉटन मलमल फैब्रिक की ये 8 साड़ी एक्सप्लोर करें। इन साड़ियों की कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो गर्मी में शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। ज्यादातर महिला साड़ी में काम काज करने में अनकंफर्टेबल रहती हैं। वेडिंग हो या फेस्टिव सीजन इन्हें मिनटों में स्टाइल कर आराम से अपने नियमित कामकाज में हिस्सा ले सकती हैं। जिन महिलाओं के लिए प्रोफेशनल रूप से साड़ी पहनना जरूरी है (workwear sarees), जैसे स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनके लिए कॉटन मलमल साड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। Amazon पर कॉटन साड़ियों (Mulmul cotton sarees) की वैरायटी उपलब्ध हैं, यहां इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

Kiaaron ब्रांड की प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये मलमल साड़ी एक आरामदायक विकल्प है। इस पर जयपुरी प्रिंट किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। समर सीजन शुरू हो रहा है और इस दौरान आपके वार्डरोब में मलमल की साड़ी जरूर होनी चाहिए। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।

अगर आपको भी सिंपल और एलिगेंट साड़ियां पसंद हैं, तो ये कॉटन मलमल साड़ी ट्राई करें। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो शरीर पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी बॉडी इरिटेट नहीं होगी, साथ ही इस पर खूबसूरत प्रिंट किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। अगर आपको भी यह विकल्प पसंद आया है, तो 90% के आकर्षक ऑफ के साथ इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

इस कॉटन मलमल साड़ी पर खूबसूरत प्रिंट किया गया है, जो इसके लुक में चार चांद लगा रहा। इसका कलर कांबिनेशन भी कमाल का है। में कंफर्टेबल साड़ी लंबे समय तक कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। खासकर अगर आप वर्किंग महिला हैं, तो इसे वर्क वियर के तौर पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस साड़ी को बांधना और कैरी करना बेहद आसान है और ये शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन मलमल फैब्रिक से तैयार इस 5.5 मीटर कि साड़ी का लुक बेहद कमाल का है। ये प्रोफेशनल वर्क वियर के लिए बेस्ट रहेगी। साथ ही फेस्टिवल्स पर इन्हें कैरी करें, इनमें नियमित कामकाज को करना बेहद आसान होगा। इस साड़ी का कलर कांबिनेशन कमाल का है, साथ ही इसपर बने प्रिंट भी बेहद अट्रैक्टिव हैं। अगर आपको भी हल्की और आरामदायक साड़ी पसंद है, तो ये विकल्प हाथ से न जानें दें।

कॉटन की मलमल साड़ी हल्की और आरामदायक है। इसका रंग प्रिंट काफी आकर्षक है। इसे वेडिंग और फेस्टिव सीजन में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। गर्म मौसम में भी ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इसके साथ ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं। तो इंतजार कैसा समर सीजन शुरू से होने से पहले अपने वॉर्डरोब को इसके लिए रेडी रखें। इस साड़ी को 69% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर करें।

बजट में आरामदायक साड़ी की तलाश है, तो कॉटन मलमल फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड साड़ी जरूर ट्राई करें। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। हल्के गुलाबी रंग पर बने सफेद पैटर्न इसे बेहतरीन लुक दे रहे हैं। ऑफिस जाने से लेकर कैजुअल आउटिंग पर आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। साथ ही आपको ये 91% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगी।

कॉटन प्रिंटेड मलमल साड़ी की फैब्रिक बेहद मुलायम और हल्की है, जो पहनने पर आरामदायक महसूस होगी। महिलाओं ने इन्हें काफी पसंद किया है, खासकर वर्किंग महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसमें अलग-अलग प्रिंट और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Vaishnavi हैंडीक्राफ्ट की प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार मलमल की लाइटवेट साड़ी फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आपको भी हल्की और आरामदायक साड़ियां पसंद हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इसका कलर कॉन्बिनेशन कमाल का है और इस पर बने प्रिंट भी बेहद आकर्षक हैं। इस समय इसपर 85% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
