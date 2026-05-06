समर्स में कंफर्टेबल लुक के लिए खरीदें ये 8 बजट फ्रेंडली प्लस साइज कुर्ता सेट्स
Amazon पर समर्स डील में प्लस साइज कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस समय आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बहुत सी महिलाओं को शिकायत रहती है, कि कहीं भी किसी भी मॉल में चले जाओ जल्दी उनके साइज के कपड़े नहीं मिलते! फिर वही XXL को जैसे तैसे बॉडी में फिट करना पड़ता है। पर गर्मियों में टाइट फिटेड आउटफिट्स भला किसे पसंद आयेंगे! अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, तो Amazon के प्लस साइज कुर्ता सेट्स ट्राई करें। इनकी कंफर्टेबल फिटिंग रिफ्रेशिंग लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। कलर से लेकर डिजाइन तक यहां हजारों ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। Mother's Day भी आने वाला है, अपनी मां को उनके सही फिटिंग का कुर्ता गिफ्ट कर सकती हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Tissu ब्रांड का रेयान फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। इस पर रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप भी समर्स के लिए बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये कुर्ता सेट आपको जरूर पसंद आएगा। इसमें बॉटम में कंफर्टेबल प्लाजो मिल जाएगा। अगर आपको भी जल्दी अपने साइज के कपड़े नहीं मिलते हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
Stylum का प्लस साइज फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट हल्के और मुलायम फैब्रिक से तैयार किया गया है। ये समर्स में बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगा। इसका यूनिक कलर और प्रिंट इसे एक अट्रैक्टिव आउटफिट बनाता है। अगर आप लंबे समय से अपने लिए कंफर्टेबल और स्टाइलिश आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये कुर्ता सेट जरूर ऑर्डर करें। इसे mother's day gift के तौर पर मंगवा सकती हैं, ये उन्हें बहुत पसंद आएगा।
Mirchi Fashion प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्लस साइज स्ट्रेट कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसका कलर और प्रिंट दोनों काफी यूनिक है। अगर साइज फिटिंग को लेकर हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो अमेजॉन के प्लस साइज कुर्ता सेट्स का सेक्शन एक्सप्लोर करें, यहां इनकी वैरायटी उपलब्ध है। यहां आपको अपने साइज का कुर्ता जरूर मिल जाएगा।
Tissu plus प्योर कॉटन कुर्ता सेट का कलर और प्रिंट दोनों यूनिक है। कॉटन की हल्की मुलायम फैब्रिक गर्मियों के लिए परफेक्ट रहेगी। डेली वियर से लेकर ऑफिस वियर तक इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। मदर्स डे पर गिफ्टिंग के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। आपकी मां को ये जरूर पसंद आएगा। इस समय 69% के ऑफ पर उपलब्ध है प्लस साइज में इस तरह के 100% कॉटन कुर्ता सेट्स मुश्किल से मिलते हैं, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Meera Fab प्योर कॉटन प्रिंटेड स्ट्रेट V नेक कुर्ता प्लाजो सेट की फैब्रिक कमाल की है। ये समर फ्रेंडली कुर्ता सेट बॉडी बट बेहद आरामदायक महसूस होगा। साथ ही इस पर रिफ्रेशिंग प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो महिलाओं को काफी पसंद आ सकते हैं। कुर्ती के साथ ही इसमें लूज फिटिंग का प्लाजो पैंट मिल जाएगा, वो भी बेहद कंफर्टेबल है। अब आपको साइज के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, अमेजॉन से आज ही अपना पसंदीदा आउटफिट आर्डर करें।
Labuly trendy डिजाइनर जयपुरी प्रिंटेड कुर्ता प्लाजो सेट को समर्स में जरूर ट्राई करें। मदर्स डे आ रहा है,।आप इसे गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर कर सकती हैं। अक्सर महिलाएं प्लस साइज आउटफिट को लेकर काफी परेशान रहती हैं और जल्दी उन्हें सही फिटिंग नहीं मिलती, पर Amazon आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आया है! यहां 8xl तक साइज में कुर्ता सेट्स उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
Miraan ब्रांड का कॉटन प्रिंटेड सलवार सूट प्लस साइज में उपलब्ध है। हल्की मुलायम फैब्रिक और इसका रिफ्रेशिंग रंग इसे समर्स के लिए एक बेस्ट आउटफिट विकल्प बनाता है। अगर आप भी प्लस साइज आउटफिट को लेकर अक्सर स्ट्रगल करती हैं, तो ये ऑप्शन आज ही ऑर्डर करें। इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही गिफ्टिंग पर्पस से भी ऑर्डर कर सकती हैं।
Mirchi Fashion प्योर कॉटन कुर्ता सेट का कलर और डिजाइन दोनों बेहद अट्रैक्टिव। ये समर फ्रेंडली कुर्ता सेट बॉडी बट बेहद आरामदायक महसूस होगा। साथ ही इस पर रिफ्रेशिंग प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो महिलाओं को काफी पसंद आ सकते हैं। अगर आप लंबे समय से अपने लिए कंफर्टेबल और स्टाइलिश आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये कुर्ता सेट जरूर ऑर्डर करें। इसे mother's day gift के तौर पर मंगवा सकती हैं, ये उन्हें बहुत पसंद आएगा।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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