Amazon से खरीदें ऑफिस वियर चिकनकारी कुर्ते के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प
चिकनकारी एंब्रायडरी का ट्रेंड सालों से चलता आ रहा। यहां ऑफिस वियर चिकनकारी कुर्ते की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी आधे दाम पर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में लोग हल्के आरामदायक कपड़ों की तलाश में होते हैं, तो इस बार चिकनकारी कुर्ता सेट्स ट्राई करें। यहां इनकी वैरायटी उपलब्ध है, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। वहीं लंबी जर्नी तय करनी हो या कहीं आउटिंग पर जाना हो इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस मौसम मैने ढूंढे चिकनकारी कुर्ता सेट्स के कुछ आरामदायक विकल्प, जिन्हें आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
Ratan की रेयान फैब्रिक से तैयार ये अनारकली स्टाइल कुर्ती का लुक कमाल का है। इस पर की गई हैंड एंब्रायडरी चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। इस कुर्ती को हर बॉडी टाइप की महिलाएं अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा।
अगर आपको कंफर्टेबल कपड़े पसंद हैं, तो ये एक परफेक्ट विकल्प सभी होगा। मलमल कॉटन फैब्रिक से तैयार इस आउटफिट को ऑफिस हो या कॉलेज आराम से स्टाइल कर सकती हैं। आउटिंग के दौरान कैरी करने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। प्लाजो या बैगी जींस के साथ ये बेहद आकर्षक लगेंगे।
कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम भी है। इसपर की गई एंब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है। साथ ही इसका रंग महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। वहीं इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, सभी पर 78% का ऑफ मिल जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
चिकनकारी अनारकली कुर्ते का मेटेरियल हल्का और आरामदायक है। इस पर की गई चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। ये ऑप्शन स्टाइलिश और कंफर्टेबल है, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। 84% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
जॉर्जेट की हल्की और आरामदायक कुर्ती मेरी पर्सनल फेवरेट है। खासकर इसपर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही। ये ऑप्शन स्टाइलिश और कंफर्टेबल है, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। वहीं वर्किंग महिलाओं के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस कुर्ते में अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं। तो ज्यादा न सोचें आज ही ऑर्डर करें अपना पसंदीदा विकल्प।
Ada का ये चिकनकारी कुर्ता प्रीमियम लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इसपर की गई कलरफुल थ्रेड एंब्रायडरी की डिटेलिंग भी कमाल की है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो, इसे बैगी जींस या प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
EthnicJunction की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ती आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इस पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग कमाल की है। इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। सॉफ्ट और कंफर्टेबल लुक के लिए ये कुर्ता परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिलाओं के साथ ही कॉलेज गर्ल्स इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें 79% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार RATAN की चिकनकारी लखनवी कुर्ते की फैब्रिक आरामदायक और हल्की है। एक सॉफ्ट और आरामदायक लुक चाहिए तो ये कुर्ता परफेक्ट रहेगा। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप भी कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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