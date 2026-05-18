हर रोज स्टाइल कर सकती हैं, शिफॉन की ये 8 हल्की आरामदायक साड़ियां
Amazon पर शिफॉन साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, ये गर्मी में रोजाना स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं। ये बेहतरीन साड़ियां जरूर ट्राई करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शिफॉन फैब्रिक डेलिकेट होती है, इसलिए ये काफी महंगी आती है। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक का जवाब नहीं, इसे स्टाइल करना और मैनेज करना बहुत आसान है। खासकर समर्स में इस तरह की साड़ी को महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। अगर आप भी साड़ियों की शौकीन है, तो इस बार गर्मी में शिफॉन साड़ी (chiffon sarees) जरूर ट्राई करें। यहां साड़ियों के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें आज ऑर्डर करें।
कम बजट में शिफॉन साड़ी की तलाश है, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। पत्तियों के प्रिंट वाली ये हल्की और मुलायम साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस साड़ी के 15 अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और सभी पर 82% का ऑफ मिल रहा है। अगर हल्की मुलायम साड़ियां पसंद हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
Mirchi Fashion की geometric printed साड़ी का लुक आप सभी को पसंद आएगा। खासकर गर्म मौसम में इन्हें बेफिक्र होकर लबे घंटों तक कैरी करें, ये बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। ऑफिस से लेकर पार्टी वियर तक आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
Mirchi Fashion की ये प्रिंटेड शिफॉन साड़ी हल्की और आरामदायक है। इसकी हवादार फैब्रिक इसे समर में डेली यूज के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। वहीं ऑफिस वियर के तौर पर भी महिलाएं इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें 30 अलग-अलग प्रिंट और पैटर्न के साथ ही कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर 84% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है।
अगर आपको लाइट वेट साड़ी की तलाश है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस साड़ी को महिलाओं ने बहुत पसंद किया है, और इसकी फैब्रिक क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है। साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बिल्कुल पिंटरेस्ट वाइब दे रहे। अगर आपको भी क्यूट एस्थेटिक साड़ी ट्राई करनी है, तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। वहीं इसमें 40 कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, इसका कोई न कोई कलर आपको जरूर पसंद आएगा।
इस साड़ी का कलर कांबिनेशन और इसपर बने प्रिंट एवं पैटर्न कमाल के हैं। ये साड़ी देखने में ही समर रिफ्रेशिंग लग रही है। ऑल डे कंफर्टेबल लुक के लिए ऐसी हल्की साड़ियां परफेक्ट रहती हैं। समर्स में इस साड़ी को वर्क वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। इसमें 30 अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस।
इस शिफॉन साड़ी का रंग और इसपर बने पैटर्न दोनों बेहद आकर्षक हैं। इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जो गर्मी में बॉडी पर पूरी तरह रिलैक्स महसूस होती है। अगर आपको भी हल्की हवादार साड़ी की तलाश है, वो भी बजट में तो इसे ट्राई कर सकती हैं। इसमें 20 अलग-अलग पैटर्न और कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे।
7. SIRIL Women's Printed Chiffon Saree with Unstitched Blouse Piece
सिंपल ट्रेडिशनल लुक के लिए ये प्रिंटेड साड़ी ट्राई करें। इस साड़ी की हल्की आरामदायक फैब्रिक गर्म मौसम में इसे आपके लिए बेस्ट चॉइस साबित होगी। डेली वियर से लेकर ऑफिस वियर और ट्रेडिशनल इवेंट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत साड़ी का लुक कमाल का है। इस पूरी साड़ी पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो देखने में आकर्षक हैं और समर वाइब दे रहे। इसमें कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, सभी पर 83% का ऑफ मिल जाएगा। वर्क वियर से लेकर रोजाना घर पर कैरी करें, ये बेहद आरामदायक महसूस होगी।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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