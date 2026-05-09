गर्मी में कंफर्टेबल लुक के लिए ऑर्डर करें समर फ्रेंडली हल्के आरामदायक शर्ट्स
Amazon पर आकर्षक प्रिंटेड शर्ट से लेकर थ्रेड एंब्रॉयडरी वाले शर्ट, यहां हर तरह के शर्ट्स की वैरायटी मिलेगी, वो भी बजट फ्रेंडली प्राइस पर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में कंफर्टेबल रिफ्रेशिंग लुक के लिए इस बार कॉटन शर्ट ट्राई करें! कॉटन कुर्ता सेट्स तो आप सभी के पास होंगे, तो क्यों न कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर, चाहे किसी इवेंट पर कॉटन शर्ट को बैगी जींस, शॉट्स, ट्राउजर्स और स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। Amazon पर हल्के आरामदायक समर फ्रेंडली कॉटन शर्ट्स की वैरायटी उपलब्ध है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। आकर्षक प्रिंटेड शर्ट से लेकर थ्रेड एंब्रॉयडरी वाले शर्ट, यहां हर तरह के शर्ट्स की वैरायटी मिलेगी, वो भी बजट फ्रेंडली प्राइस पर। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
1. Classic Collared Cotton Shirt with 3/4 Sleeve for a Timeless Casual Look
100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये शर्ट देखने में ही रिफ्रेशिंग है, पहनने पर तो काफी आरामदायक महसूस होगा। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, समर्स में इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो इस तरह का शर्ट कैरी करें, ये बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखेंगे। ये शर्ट ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर कैरी करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
Leriya Fashion का रेयान फैब्रिक से तैयार इस शर्ट की फैब्रिक हल्की और हवादार है। खासकर गर्म मौसम में ये शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देता, जिससे बॉडी में ठंडक का एहसास बना रहता है। ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल आउटिंग पर आप इसे किसी भी बॉटम के साथ पेयर कर सकती हैं। इसपर हार्ट के प्रिंट्स बने हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बना रहे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 78% के ऑफ पर इसे ही ऑर्डर करें।
RIEKA का ऑफ व्हाइट कॉटन शर्ट एक रिफ्रेशिंग आउटफिट ऑप्शन है। खासकर समर्स के लिए ये बेहद आरामदायक रहेगा। इस पर की गई थ्रेड एंब्रॉयडरी इसे एक यूनिक ऑप्शन बनाती है। आप इसे किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकती हैं। खासकर एस्थेटिक लुक के लिए ये परफेक्ट रहेगा। इस समय आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगी मौके लाभ जरूर उठाएं।
4. High Star Women's Classic Oversized Spread Collar Long Sleeves Cotton Casual Shirt
High Star ओवरसाइज्ड स्प्रेड कॉलर शर्ट को 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो गर्मी में आपकी बॉडी को कंफर्टेबल रखते हैं। इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के साथ ही कैजुअल पार्टी और आउटिंग के दौरान स्टाइल कर सकती हैं। जींस, शॉट्स और अपने चॉइस के किसी भी बॉटम के साथ इसे स्टाइल करें। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
5. FUNDAY FASHION Women Oversized Casual Rayon Shirt
Funday fashion का ओवरसाइज्ड शर्ट समर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। को विशेष कर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें बैगी शर्ट्स पसंद हैं। कॉलेज गर्ल्स हो या फिर वर्किंग महिलाएं इसे कोई भी स्टाइल कर सकता है। समर्स में टी शर्ट के साथ पेयर करने पर भी ये अट्रैक्टिव लुक देंगे। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर करें और अपने पसंदीदा बॉटम के साथ स्टाइल करें।
Gufrina का ये प्रिंटेड शर्ट हल्का और आरामदायक ऑप्शन है, पिंटरेस्ट लुक चाहिए तो इसे आज ही ऑर्डर करें। खासकर समर्स में इसकी हल्की की आरामदायक फैब्रिक आपको पूरे दिन रिलैक्स्ड रखती है। इसका हल्का रंग और इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसे एस्थेटिक ऑप्शन बनाते हैं। ये Gen Z को भी पसंद आएगा।
7. FUNDAY FASHION Women's Rayon Blend Regular Fit Solid Casual Sleevesless Shirt
Rayon फैब्रिक से तैयार ये स्लीवलेस कैजुअल शर्ट महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इसकी आरामदायक फैब्रिक हल्की और हवादार है, इसे गर्मी में कैरी करना बेहद आसान है। यदि आप गर्मी के लिए कैजुअल शर्ट ढूंढ रही हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इसे ऑफिस वियर या कैजुअल आउटिंग पर भी पहना जा सकता है। Amazon पर इसके कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और सभी पर 68% का ऑफ मिल जाएगा।
8. Women’s Striped Cotton Oversized Long Sleeve Button-Down Shirt
Striped cotton oversized शर्ट का लुक कमाल का है। समर्स में आउटिंग पर जाना हो या शॉपिंग पर, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसकी फैब्रिक मुलायम, हल्की और हवादार है। इसे जींस और शॉट्स के साथ स्टाइल करने के अलावा आप टैंक टॉप या शर्ट के साथ लेयर कर सकती हैं।
9. The Souled Store Women Button Down Shirt
The souled store के इस शर्ट की लूज फिटिंग समर्स के लिए परफेक रहेगी। खासकर गर्मी में अधिक पसीना आने पर भी ये आरामदायक महसूस होती है, और बॉडी पर चिपकती नहीं है। साथ ही ये हवादार है, इसलिए ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। मौके का लाभ उठाएं उन्होंने घर बैठे ऑर्डर करें।
10. GLOSY Women Shirt || Shirt for Woman || Top for Women
ये कॉटन शर्ट बेहद आरामदायक और हवादार है, जिससे गर्मी में आपकी बॉडी को कंफर्टेबल रहने में मदद मिलती है। आप इसे ऑफिस वियर के तौर पर जींस और पैंट के साथ कैरी कर सकती हैं, साथ ही कैजुअल पार्टी एवं आउटिंग पर भी पहन सकती हैं। ये न केवल आपको कंफर्ट देगी, बल्कि एक अट्रैक्टिव लुक भी देगी, जिससे आप अधिक कॉन्फिडेंट दिखेंगी।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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